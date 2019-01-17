Сам себя не похвалишь — «едроссом» не назовешься

Перед самым Новым годом в городе-герое Керчи был открыт Комсомольский парк после его реконструкции. Жители города-героя давно били тревогу о плохом состоянии главного парка города после развала Советского Союза. Его история берет начало с конца 40-х — начала 50-х годов XX века. Восстановив город после Великой Отечественной войны, запустив практически заново заводы, многотысячная Керчь остро нуждалась в объектах культурного досуга, особенно для рабочей молодежи. Инициативу взяли тогда на себя комсомольцы города. Своими руками, после работы, а также в праздничные и выходные дни рабочая Керчь выходила на пустырь неподалеку от Керченского морского порта, чтобы заложить и обустроить городской парк. Там высаживались деревца, разбивались красивые клумбы, обустраивались аллеи и дорожки, устанавливались скамейки, летние концертные площадки. Вскоре там был построен и Дворец пионеров с костровой площадкой. Там же был установлен памятник комсомолу, внесшему огромный вклад как по социально-экономическому развитию города, так и его защите в годы Великой Отечественной войны.
Вновь созданный парк так и назвали — «Комсомольский». Этот парк всегда был наполнен детскими голосами, и он стал самым излюбленным местом отдыха для всех горожан.
С уничтожением Советского Союза очень быстро теряла свою былую трудовую славу Керчь. Один за другим закрывались предприятия. Керчь рабочая стала городом «купи — продай». Многие ее жители вынужденно, в том числе и первоклассные специалисты, покидали город. Красивый, вечно юный, он становился бесприютным. Так длилось до весны 2014 года.
Керчане свободно вздохнули после воссоединения Крыма с Россией. И жизнь, конечно, во многом начала меняться и преобразовываться. Чего только стоит Керченский мост!
Прямо скажем, городу-герою не повезло с «отцами» города, как между прочим и другим регионам республики. Во власть прорвались те, кто привык воровать, набивая свои карманы. Вся Россия кинулась помогать Крыму. А местные падкие чиновники от «Единой России» восприняли эту всероссийскую помощь как способ личного обогащения, за что и были отстранены от власти.
Сегодняшние «отцы» города что-то пытаются сделать для него. Вот и реконструируемый знаменитый Комсомольский парк дождался своей очереди. На открытие парка непременно пожаловали большие гости в лице депутата Госдумы Константина Бахарева, первого заместителя председателя Госсовета Крыма Ефима Фикса и мелких городских чиновников, которые, между прочим, вели себя на открытии как большие и очень важные сановники. С радостью докладывалось о ста светильниках, о газонах и посаженных деревьях, о новой тротуарной плитке, о лавочках и, конечно, о достопримечательности реконструированного парка — новом туалете. Почетные гости радовались и поздравляли город и его жителей. По представлению Керченского городского отделения КПРФ был отмечен Почетными грамотами городского совета и благодарственными письмами, а также орденами «100 лет Ленинскому комсомолу» ряд товарищей, участвовавших в создании этого парка.
На митинге много говорилось о «Единой России», которая якобы заботится о формировании комфортной городской среды. И керченский парк − тому яркое подтверждение.
Но мы же напомним, что деньги были выделены из федерального бюджета в сумме около 70 миллионов рублей (один туалет обошелся в пять миллионов рублей). А это значит, что деньги были наши с вами, как налогоплательщиков. И «Единая Россия» тут вовсе не при чем. Хотя, конечно, мы понимаем, что стоять в почетном карауле всегда более приятней, чем создавать что-либо своими руками, как это было в 40−50-х годах XX века, то есть во времена Советского Союза.
Сергей НЕБОЛЬСИН