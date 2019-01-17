Очередная смена руководства Феодосии – это кризис власти Крыма

После многократной критики работы руководителей городской власти Феодосии и со стороны главы правительства Крыма, и со стороны жителей города наконец-то глава администрации города Феодосии Сергей Фомич и председатель городского совета Владимир Титаренко написали заявления об увольнении.
Но это еще полбеды.
А вот основные недостатки руководителей города Феодосии – это нежелание и неспособность слышать жителей города. Выслушивать – они-то выслушивали, а практически реализация нулевая по всем вопросам и обращениям граждан города.
И ожидать, что новое руководство города (глава администрации города Сергей Николаевич Бовтуненко и председатель городского совета Анжела Владимировна Сердюкова), «назначенное» главой правительства Крыма, что-нибудь изменит, улучшит управление городским хозяйством, ликвидирует разруху, жителям города явно не стоит, так как недостатки в работе бывших руководителей города присущи всей партии «Единая Россия»: отсутствие организаторских способностей и элементарных навыков управления крупными городскими хозяйствами и нежелание слышать и слушать избирателей, жителей города.
Сентябрьские выборы могут существенно изменить всю обстановку в городе. Думай, избиратель!
Алексей ПУЗАНОВ,
первый секретарь Феодосийского городского отделения КПРФ