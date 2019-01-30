О тех, кто тоскует по генералу Власову

Выступая в декабре в Петербурге на конференции «Дилетантские чтения», писатель Дмитрий Быков, в частности, сказал, что намерен написать книгу о командующем Русской освободительной армией в годы Второй мировой войны генерале Власове и выпустить ее в серии «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ). Быков также заявил, что если бы Гитлер был чуть более модернизирован, чуть более интернационалистичен и не ставил бы задачи истребления евреев, то он добился бы популярности в России, где, по мнению Быкова, в сороковые годы шла гражданская война.
Для чего это говорилось коллаборационистами, для чего такой миф распространялся еще во время войны? Делалось это, разумеется, при полном одобрении немецких хозяев — Гиммлера, Геббельса и прочих — для того, чтобы оправдать те преступления, которые совершались фашистами и их приспешниками: дескать, все это вызвано теми преступлениями, которые якобы когда-то, еще в гражданскую войну, совершались большевиками. И вот поэтому Краснов мстит за расказачивание и тому подобное.
При этом они не хотят вспоминать о Красном казачестве, о казаке Константине Недорубове, полном Георгиевском кавалере и Герое Советского Союза и многих других людях, которые пережили гражданскую войну, которые участвовали в ней, стали даже командирами Красной Армии, не будучи по своему социальному происхождению ни крестьянами, ни пролетариями. Даже для тех, кто в прошлом были царскими офицерами, дворянами, не стоял вопрос о том, на чьей стороне быть в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
Не хотят они признавать и тот факт, что на территориях, оккупированных немцами, проживало более восьмидесяти миллионов советских граждан, и лишь около 3,5—4 миллионов из них так или иначе сотрудничали с фашистами, включая и тех, кто был угнан в Рейх на принудительные работы. Это говорит о том, что никакой гражданской войны, никакого разделения на два лагеря внутри советского общества не было!
Но та идеологическая концепция, которая, как из дырявого мешка, высыпалась случайно из Быкова, не была отодвинута на задний план после разгрома фашизма и водружения Красного знамени над Рейхстагом. Эта концепция была взята на вооружение нашими так называемыми «международными партнерами» и стала магистральной линией в работе радиостанции «Освобождение», впоследствии переименованной в радиостанцию «Свобода». И эти слова — «свобода, освобождение» — были взяты не случайно. Созданный Власовым в ноябре 1944 года в Праге комитет был назван «Комитетом освобождения народов России». В этот орган, курируемый рейхсфюрером СС Гиммлером, вошли все национальные коллаборационистские части, созданные СС и сотрудничавшие с СС. И не удивительно, что радио «Освобождение», радиостанция «Свобода» при активной поддержке ЦРУ эту линию проталкивали на протяжении всей «холодной войны». И то, что эта линия возобладала и торжественно взошла на пьедестал во всех практически бывших Советских республиках, за исключением Белоруссии, — это свидетельство того страшного поражения, которое мы потерпели в 1991 году — мы, советские граждане, советские люди.
Но есть в нашем обществе и те, кто советскими людьми себя не считает. Это идейные потомки недобитых коллаборационистов. Они говорят сейчас: «Мы разобрались с гражданской вашей, мы доказали, что все эти Чапаевы, Ворошиловы, все эти Первые конармии — это все ерунда была, на самом деле не было правды в гражданской войне». Им, конечно, не нужна та правда, что в гражданской войне на стороне белых участвовали интервентские армии четырнадцати иностранных государств, пришедших на нашу территорию и, в конечном счете, вышвырнутых отсюда Рабоче-Крестьянской Красной армией. И теперь эти «правдолюбцы» говорят: «Разобрались с вашей гражданской войной, а теперь разберемся с вашей Отечественной».
И эти домыслы Быкова о том, как повели бы себя советские граждане в случае, если бы Гитлер не так жестоко обращался с евреями или с какими-то другими народами, если бы не так страшно действовали зондеркоманды, не так страшно велась бы карательная политика, это тоже не его собственные мысли. Эти идеи были сформулированы еще в 1950-х годах и были включены в учебники по психологической войне для офицеров американской армии. Американцы подробнейшим образом изучали действия немцев на оккупированных территориях и пришли к выводам, что если бы было чуть-чуть помягче, то, может быть, было бы чуть-чуть по-другому.
Но это «чуть-чуть» лишь подтверждает тот факт, что у советского народа было как минимум две причины для того, чтобы с фашистами не сотрудничать, а бить, взрывать, уничтожать врага. Первое — это план «Ост», о котором забывать не следует. Этот план подразумевал физическое уничтожение народов Советского Союза. В речи Сталина 3 июля 1941 года говорилось о том, что стоит вопрос о жизни и смерти народов СССР, и в этом не было никакого преувеличения, это была чистая правда.
Второе — когда началась война, то не просто русские и украинцы, азербайджанцы и грузины, белорусы и казахи поднялись на борьбу с врагом — поднялся советский народ. Это были люди, которые участвовали в социалистическом строительстве, это были советские граждане. И они не просто так записывались в добровольцы, не просто так шли на амбразуру, не просто так погибали. Зайдите в музей Зои Космодемьянской в подмосковном Петрищево и посмотрите, сколько комсомольцев из добровольцев погибло на фронтах Великой Отечественной войны. Это были идейные люди, это были граждане, которые были благодарны своей стране за те высочайшие достижения, которые она продемонстрировала за довольно короткий период советской власти. Когда началась гражданская война в Испании в 1936 году, многие советские люди ехали туда по идейным соображениям. И точно так же идейно советский народ защищал свою советскую Родину и идеалы социализма в Великой Отечественной войне.
Поэтому такого количества предателей, сколько их появилось в 1990-х годах, в Советском Союзе образца 1941 года быть по определению не могло. Потому что это была другая страна. И сегодня говорить, что если бы Гитлер вел себя немного по-другому и тогда получил бы другие результаты, — это кощунство.
А ведь Дмитрий Быков является преподавателем. Были преподаватели и у мальчика Коли из Нового Уренгоя. И это очень тревожно, поскольку роль образования исключительно велика. И тот факт, что Советский Союз не дал врагу такого количества предателей, на которое рассчитывали гитлеровцы, тот факт, что у нас тогда не было гражданской войны, тот факт, что все стали защищать свою Советскую Родину — это, в том числе, и результат работы новой советской школы, это результат программы по ликвидации безграмотности, когда миллионам людей, прозябавшим в невежестве, в нищете, дали перспективу — работа, образование, будущее. Когда перед ними появились такие фигуры, как Чкалов, Водопьянов и другие, у детей нового советского государства возникло совершенно новое представление о мире, о будущем и о своем месте в нем. Кантария, Егоров и Берест – это дети советской школы, пошедшие в школу уже после Великой Октябрьской Социалистической революции. И то, что фашизм был разгромлен советским солдатом, советским народом, — в значительной степени заслуга советской системы образования и, разумеется, советского государства и общества, устроенного на социалистических началах.
После того, как советская школа вместе с советским государством была разрушена, ей на смену пришло что-то другое. И это другое — не один этот пухлый преподаватель, иногда выступающий даже с трибуны Совета Федерации. К сожалению, таких преподавателей тьма, и соответствующих учебников множество. Эти идеологемы уже являются частью нашей образовательной программы. А разве в прошлом году мы не проливали слезы по писателю, который сочинял про архипелаг ГУЛАГ, разве у нас Ельцин-центр не работает при попустительстве или покровительстве нашей власти? Разве это не является частью того, что новым языком называется образовательным «мейнстримом»? И поэтому возлагать всю ответственность исключительно на Быкова нельзя: Быков такой, какова система образования в целом. Она конвейером воспитывает Коль из Нового Уренгоя.
Как изменить эту ситуацию? Очень сложно ее изменить. И нельзя это рассматривать в отрыве от всей системы общественных и экономических отношений. Если в 1991 году в нашу страну пришло вопиющее, галопирующее неравенство, то и система образования будет обслуживать это неравенство, оправдывать его. И этой системе образования понадобятся такие персонажи, как Власов и прочие борцы с Советским Союзом. Чем Власов так дорог быковым? Тем, что в 1942 году в «Смоленской декларации» написал, что он идейный борец с большевизмом. А чем занимаются сегодня многие СМИ и деятели от образования? Они занимаются очернением достижений советского периода. И это является настоящей проблемой, а Быков — лишь ее наглядное проявление.
Константин СЕМИН