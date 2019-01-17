Деньги Полищука или Дом культуры?

В газете «Коммунист Крыма» (№10 от 20.03.2015 года) в статье «Год культуры без культуры» нам приходилось писать о плачевном состоянии объектов культуры в поселке Гвардейском Симферопольского района. Прошло четыре года. А что изменилось?
Еще в советские годы в Гвардейском началось строительство большого современного Дома культуры. В Доме культуры было предусмотрено размещение двух залов – один на 200 мест, а второй — на 800.
После развала Советского Союза строительство было заморожено, и готовый на 85 процентов объект, который нуждался исключительно в отделочных работах, сдали в аренду местному предпринимателю Виталию Полищуку (собственник МПК «Скворцово»), который обязался довести объект до ума. Но, как оказалось, все его благие пожелания, остались на словах.
В 2004 году с согласия поселковой власти договор с Полищуком был пролонгирован. Тогда же Полищук обещал, что на месте недостроенного Дома культуры появится «многофункциональный центр», который совместит в себе функции жилого, торгового и культурно-развлекательного объекта.
Жители поселка обрадовались таким заявлениям Полищука и надеялись, что вскоре в поселке появится такой центр. Но и на этот раз Полищук всех обманул. Недостроенное здание быстро разобрали, и на его месте до сих пор зияет пустырь, как символ обещаний предпринимателя Полищука. Тогда это поощрялось: пообещай и обмани.
Российские надежды
С 2014 года надежды гвардейцев, как и всех крымчан, были связаны с Россией. Администрацию Гвардейского возглавил бывший юрист Владимир Диюк, лучший друг уже состоявшегося «колбасного магната» Полищука, якобы олицетворявший саму «крымскую весну». Жители Гвардейского еще раз поверили Полищуку и его К°. Сам Полищук с помощью голосов жителей Гвардейского пробрался в Госсовет Крыма, а чуть позже, наверное, за «заслуги» в «крымской весне», был назначен министром сельского хозяйства Крыма. Следом за Полищуком в министерство отправился почитатель «колбасного магната» и Владимир Диюк, освободив место председателя администрации поселка. А место депутата Госсовета Крыма, не без помощи все тех же избирателей Гвардейского, занял сын уже министра Полищука – Игорь Полищук, который по совместительству одновременно стал руководителем детища своего отца МПК «Скворцово» (больше известного в народе как «колбаски по-скворцовски»).
Отметим, что прозрел к этому времени и депутатский корпус поселка. Главой администрации стал Игорь Чичкин, который вывел поселок на новый уровень и придал ему стабильное развитие. В частности, в поселке стали проводиться и музыкальные фестивали с участием звезд российской эстрады. Вот только Дома культуры нет, и дети вынуждены заниматься хореографией на улице.
«Украинский» беспредел продолжается…
Давным-давно истек срок земельной аренды у предпринимателя Полищука-старшего. Администрация поселка пытается вернуть бывший культурный объект в собственность поселения с тем, чтобы восстановить Дом культуры с дальнейшим включением данного культурного объекта по программе ФЦП. Полищуки затеяли судебную тяжбу. Все выглядит как во времена «незалежной»: у кого деньги, тот и прав. Жители Гвардейского все же надеются, что время беспредела кануло в Лету, и на месте зияющей полищуковской дыры все-таки будет возвышаться большой и красивый Дом культуры.
Может быть, сентябрьские выборы нам помогут?!
Александр ФЕРТИКОВ
Владимир Москвичев (награжден юбилейным знаком ЦК ВЛКСМ «70 лет ВЛКСМ»).
«В 1982 году я стал секретарем партийного комитета в поселке Гвардейском. Тогда у нас был мощный совхоз «Гвардейский», в котором работала едва ли не половина всего поселка. В октябре 1985 года соратники по партии помогли мне организовать встречу в Киеве с министром строительства УССР. Я предложил идею, и меня неожиданно поддержали. Уже в 1986 году началось грандиозное строительство: совхоз передал земельный участок в центре поселка, приехали строители, пошла работа.
Дом культуры должен был стать самым крупным. Два зала: один — для театра, второй — для кинотеатра. Залы и помещения для секций и кружков, предусмотрены были буфет, кафе и помещение административного типа. На этом земельном участке строился большой спортивный комплекс по типу того, что сейчас есть в Симферопольском медицинском институте. Смета на строительство превышала 3 миллиона рублей.
Строительство курировалось на партийном уровне, каждую неделю были планерки и сверялся график строительства. В финансировании строительства участвовал и совхоз «Гвардейский». Жаль, что такой проект, практически полностью готовый к отделке, в 1992 году забросили. А сейчас и вовсе разобрали».