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среда, 30 января 2019 г.

Украина не празднует Переяславскую раду


Празднование Переяславской рады современная Украина подменила Днем Соборности, который отмечается на Украине 22 января, начиная с 1999 года. Указ о Дне Соборности подписал Президент Украины Виктор Ющенко. Правда, в 2011 году вновь избранный Президент Украины своим указом отменил этот праздник. Но в 2014 году после государственного переворота так называемый Президент Порошенко официально своим указом возобновил этот праздник.
Истоки этого праздника восходят к 1919 году. Вначале декабря 1918 года так называемая украинская Директория во главе с Петлюрой с помощью западных воротил совершила военный переворот в Киеве, сместив гетмана Павла Скоропадского, взявшего курс на объединение с генералом Деникиным. Состав петлюровской армии состоял из галичан, которые и начали устанавливать порядки в Киеве, уничтожая все русское.
Предприимчивые галичане подсказали руководству Директории, что неплохо было бы провозгласить на центральной площади Киева Акт Злуки (встречи) Украинской Народной Республики, официально объявленной еще в январе 1918 года IV Универсалом Центральной рады во главе с Грушевским, и Западной Украинской Народной Республики, провозглашенной во Львове 13 ноября 1918 года.
22 января 1919 года в Киеве был объявлен Акт Злуки. В той церемонии участвовал не народ, а военные, захватившие власть в Киеве. Настоящая встреча и объединение Западной Украины с восточными землями состоится только через 20 лет в ноябре 1939 года, благодаря политике мудрого И. В. Сталина. Все остальное − авантюры украинских националистов львовского разлива.

Сергей БЕЛОВ