Празднование Переяславской рады современная Украина подменила Днем Соборности, который отмечается на Украине 22 января, начиная с 1999 года. Указ о Дне Соборности подписал Президент Украины Виктор Ющенко. Правда, в 2011 году вновь избранный Президент Украины своим указом отменил этот праздник. Но в 2014 году после государственного переворота так называемый Президент Порошенко официально своим указом возобновил этот праздник.
Предприимчивые галичане подсказали руководству Директории, что неплохо было бы провозгласить на центральной площади Киева Акт Злуки (встречи) Украинской Народной Республики, официально объявленной еще в январе 1918 года IV Универсалом Центральной рады во главе с Грушевским, и Западной Украинской Народной Республики, провозглашенной во Львове 13 ноября 1918 года.
22 января 1919 года в Киеве был объявлен Акт Злуки. В той церемонии участвовал не народ, а военные, захватившие власть в Киеве. Настоящая встреча и объединение Западной Украины с восточными землями состоится только через 20 лет в ноябре 1939 года, благодаря политике мудрого И. В. Сталина. Все остальное − авантюры украинских националистов львовского разлива.
Сергей БЕЛОВ