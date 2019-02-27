Все начиналось с Ленина

В Крыму, как и по всей России, прогремели праздничные салюты в честь празднования Дня Красной Армии и Военно-Морского Флота, как фанфары прозвучали громкие слова поздравлений из уст чиновников. Крымские СМИ трубили о митинге народной воли, о создании первой роты ополчения, одним словом, прославлялась Крымская весна и ее герои.
Неужели наши чиновники так не уважают свою историю, что не в состоянии объективно установить причинно-следственные связи между событиями вековой давности и сегодняшними реалиями? Или это вирус антисоветизма, который заразил чиновников всех мастей и рангов по всей нашей необъятной Родине?
Я хочу напомнить об истинной истории возникновения праздника 23 февраля, которую сегодня с особым рвением и упрямством крымская власть пытается не просто забыть, но и подменить это событие вековой давности празднованием совершенно другой даты.
В этом году исполнилась 101-я годовщина со дня подписания Владимиром Ильичем Лениным Декрета об образовании Рабоче-крестьянской Красной Армии. С 1922 года эта дата традиционно отмечалась как День Красной армии, с 1946 года — День Советской армии, с 1949 по 1992 годы — День Советской армии и Военно-Морского Флота, а с 1993 года — День защитника Отечества. Очевидно, что в последней формулировке праздничной даты власть трусливо избавилась от слов красная и советская. Создание Красной армии предопределило Великую Победу в 1945 году с ее многочисленными бессмертными подвигами, а также избавило весь мир от коричневой чумы. Советские воины-интернационалисты обеспечили защиту интересов нашей Родины за пределами наших границ. И, конечно же, современная Российская армия с ее «вежливыми людьми» сохранила мирное небо над нашим крымским полуостровом. Умалчивание этих фактов нивелирует всю ценность этого праздника и оскорбляет советских героев, отдавших самое ценное — свою жизнь, за наше светлое будущее.
В прошлом номере газеты «Коммунист Крыма» я писал о том, почему власть боится Ленина, коммунистов и всего советского. И вот вам еще один пример. Раздольненский самодур запретил коммунистам 23 февраля провести мероприятие, посвященное 101-й годовщине со дня создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Видимо, крымские чинуши страдают слабоумием и не понимают, что Ленина, Советскую армию, Крым и Крымскую весну необходимо рассматривать как составляющие элементы одного целого.
Давайте вспомним, почему именно памятники В.И. Ленину стали символом русского сопротивления украинским неофашистам. Одуревшие от безнаказанности бандеровские молодчики захватывали на Украине город за городом, область за областью. И эта собачья свора помечала захваченные территории сносом памятников Вождю мирового пролетариата. Эти акты вандализма стали их визитной карточкой. Вспомните, в Крыму в феврале 2014 года первое, что потребовал татарский меджлис (запрещенный в РФ), снести памятники В. И. Ленину и переименовать улицы, названные в честь советских общественно-политических деятелей. Это вызвало огромный протест у крымчан. Сплотившись, жители крымских городов и поселков вышли к памятникам Ленину и отстояли свою историю, не допустив варварского сноса монументов. Для каждого крымчанина это было делом чести. Затем события развивались достаточно стремительно: формирование народного ополчения, установка блокпостов, подготовка к референдуму, «зеленые человечки», и, конечно же, день проведения референдума. И вот Крым и Севастополь вновь оказались в родных объятиях матушки-России. Крымчане и севастопольцы почувствовали себя в полной безопасности. Вот только отдельные псевдопатриоты стали протаскивать идею переноса памятника Ленину с главной площади крымской столицы, переименовывать центральные улицы, одним словом, продолжать дело украинских националистов.
С 2014 года мы, крымчане, наблюдаем геноцид народа непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Когда я смотрел по телевидению новостные сводки из этих регионов, где сообщалось об убийствах ни в чем не повинных мирных жителей — женщин, детей, стариков, — душа рвалась на части, а разум отказывался верить в реальность происходящего. Все задавали один и тот же вопрос: почему ДНР и ЛНР не могут войти в состав Российской Федерации, которые, последовав примеру крымчан, тоже провели референдумы о статусе своих регионов? Да потому, что на тот момент Донецк и Луганск были областями в составе Украины, а Крым являлся АВТОНОМИЕЙ! И в этом заслуга, в первую очередь, Владимира Ильича Ленина, который в октябре 1921 года образовал Автономную Крымскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР, в дальнейшем переименованную в Крымскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. В июне 1945 года автономная республика была преобразована в Крымскую область. И за семь месяцев до августовских событий 1991 года, 20 января, крымские коммунисты провели судьбоносный референдум о статусе Крыма с единственным вопросом: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта СССР и участника Союзного договора?». 92 процента крымчан ответили «Да»! Крым снова обрел статус автономии. А потом последовали двадцать три года непрерывной борьбы крымских коммунистов с насильственной украинизацией, против НАТО, за отстаивание статуса русского языка как второго государственного, и самое главное — за проведение референдума о вхождении Украины в Таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном. И справедливости ради хочу отметить, что коммунисты в своей борьбе были в то время одиноки. Власть постоянно вставляла палки в колеса (как и сейчас), а так называемые пророссийские силы молча наблюдали за происходящим в сторонке. Сейчас, глядя на обилие патриотов в различных камуфляжах, папахах и лампасах, так и хочется спросить у них, а где же вы были в 2013 году, когда коммунисты всеми силами пытались повернуть траекторию развития украинского государства в сторону России?
И только после появления «вежливых людей», из кустов повылазили патриоты всех мастей. Ведь сидеть под юбкой действующей власти гораздо безопаснее, и не важно, какого цвета юбка — желто-голубая или бело-сине-красная.
Благодаря тому, что Владимир Ильич Ленин создал крымскую автономию в 1921 году, а крымские коммунисты в 1991-м вернули статус автономии полуострову, — это и послужило основополагающими факторами и юридическим фундаментом для проведения крымского референдума в 2014 году при поддержке практически абсолютного большинства крымского населения (97 процентов).
С 2014 года мы, крымчане, наблюдаем геноцид народа непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Когда я смотрел по телевидению новостные сводки из этих регионов, где сообщалось об убийствах ни в чем не повинных мирных жителей — женщин, детей, стариков, — душа рвалась на части, а разум отказывался верить в реальность происходящего. Все задавали один и тот же вопрос: почему ДНР и ЛНР не могут войти в состав Российской Федерации, которые, последовав примеру крымчан, тоже провели референдумы о статусе своих регионов? Да потому, что на тот момент Донецк и Луганск были областями в составе Украины, а Крым являлся АВТОНОМИЕЙ! И в этом заслуга, в первую очередь, Владимира Ильича Ленина, который в октябре 1921 года образовал Автономную Крымскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР, в дальнейшем переименованную в Крымскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. В июне 1945 года автономная республика была преобразована в Крымскую область. И за семь месяцев до августовских событий 1991 года, 20 января, крымские коммунисты провели судьбоносный референдум о статусе Крыма с единственным вопросом: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта СССР и участника Союзного договора?». 92 процента крымчан ответили «Да»! Крым снова обрел статус автономии. А потом последовали двадцать три года непрерывной борьбы крымских коммунистов с насильственной украинизацией, против НАТО, за отстаивание статуса русского языка как второго государственного, и самое главное — за проведение референдума о вхождении Украины в Таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном. И справедливости ради хочу отметить, что коммунисты в своей борьбе были в то время одиноки. Власть постоянно вставляла палки в колеса (как и сейчас), а так называемые пророссийские силы молча наблюдали за происходящим в сторонке. Сейчас, глядя на обилие патриотов в различных камуфляжах, папахах и лампасах, так и хочется спросить у них, а где же вы были в 2013 году, когда коммунисты всеми силами пытались повернуть траекторию развития украинского государства в сторону России?
И только после появления «вежливых людей», из кустов повылазили патриоты всех мастей. Ведь сидеть под юбкой действующей власти гораздо безопаснее, и не важно, какого цвета юбка — желто-голубая или бело-сине-красная.
Благодаря тому, что Владимир Ильич Ленин создал крымскую автономию в 1921 году, а крымские коммунисты в 1991-м вернули статус автономии полуострову, — это и послужило основополагающими факторами и юридическим фундаментом для проведения крымского референдума в 2014 году при поддержке практически абсолютного большинства крымского населения (97 процентов).
Но чиновники, увлеченные лишь дерибаном бюджетных средств, не замечают 101-й годовщины Рабоче-Крестьянской Красной Армии как основоположницы Советской, а затем и Российской армии с ее «вежливыми людьми», обеспечившими мир на крымской земле, и фокусируют все внимание лишь на ополченцах. Фундаментальные и судьбоносные решения Владимира Ильича Ленина и крымских коммунистов в 90-е годы подменяются собственным самолюбованием. Вот и складывается впечатление у некоторых, что вся Крымская весна легла на плечи членов политсовета «Единой России», еще вчера находившихся в составе сомнительных украинских партий. На самом деле, это обычные приспособленцы, а истинную историю творят крымчане своим ежедневным трудом на благо развития Крыма.
И вместо того, чтобы трусливо запрещать крымчанам собираться у памятников Ленину и отмечать традиционные памятные даты, лучше пойдите и поклонитесь в ноги Владимиру Ильичу и поблагодарите Коммунистическую партию Советского Союза за принятые дальновидные и мудрые решения, обеспечившие правовую основу для долгожданного воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Но что-то мне подсказывает, что не хватит у них ни духа, ни смелости, ни ума. Что, собственно, и неудивительно.
Сергей БОГАТЫРЕНКО,
первый секретарь
Крымского рескома КПРФ