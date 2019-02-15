Впереди — выборы: нужно действовать!

Сегодня перед КПРФ стоит главная задача: победа на выборах в сентябре 2019 года. Все коммунисты, комсомольцы, сочувствующие должны включиться в избирательную кампанию. Их нужно готовить к этой работе. Избирателю нужно объяснять, что сейчас в стране — олигархическая власть, которая не может и не хочет мобилизовать народ на жизненно необходимый рывок в экономике для обеспечения обороноспособности России. Нам необходимо иметь в Госдуме большинство от КПРФ и от «левых партий» — народная Госдума, правительство, освобождение Президента от олигархических пут. Следовательно — нужна победа на выборах.
Важно уделять внимание в газетных материалах работе депутатов-коммунистов всех уровней по оказанию помощи населению, приводя конкретные примеры. Находить темы, которые интересны избирателям.
Многих интересует вопрос: «Каким будет государство, когда к власти придут коммунисты и социалисты?» Думаю, большинство избирателей хотят построения социального, справедливого, демократического государства, защищающего все виды собственности, дающего поддержку мелкому и среднему бизнесу, ограничивая крупный, борющегося с коррупцией, заботящегося о трудящихся и особое внимание уделяющего развитию науки и искусства.
Николай КУЛИК,
сторонник КПРФ