Молод душой и полон задора

Имя Георгия Ивановича Капшука хорошо известно всем жителям Республики Крым. О славном трудовом пути Георгия Ивановича напечатано немало публицистических статей в периодических изданиях и книгах, снято изрядное количество телевизионных сюжетов. И с каждой новой статьей, видеосюжетом по-новому открывается наш герой. 23 марта известный крымский политик, ветеран комсомола, труда и Коммунистической партии, кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени, орденов «Знак почета» и «За заслуги» III степени, а также знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу», почетный мелиоратор Украины и почетный гражданин Красноперекопска Георгий Иванович Капшук отметит свой 80-летний юбилей. Журналист «Коммуниста Крыма» побывала в гостях у юбиляра, который подробно и увлекательно рассказал о своей насыщенной интересными событиями жизни.
Бывать в гостях у Георгия Ивановича всегда приятно. Его дом — полная чаша, он прекрасный семьянин — заботливый муж и отец, любящий дедушка и прадедушка. Супруга Георгия Ивановича — Валентина Александровна — очень гостеприимная и обаятельная женщина, замечательная хозяйка и внимательная собеседница. Большая любительница комнатных растений: в подъезде и в квартире аккуратно расставлены разных видов комнатные цветы в горшочках. В прошлом году супруги отметили изумрудную свадьбу — 55 лет совместной счастливой жизни. У Георгия Ивановича за спиной больше сотни прочитанных книг, которые лаконично размещены на полках в его личном домашнем кабинете. Рядом с книгами соседствуют сувениры, привезенные нашим героем из разных городов и стран, где Георгий Иванович бывал в рамках рабочих командировок. А стены украшают фотографии самых родных и дорогих сердцу людей: супруги, детей, внуков и правнука.
Немногие знают, что Георгий Иванович еще и охотник. В его фотоархиве есть интересные снимки с охотничьими трофеями, добытые им лично. В знак уважения друзья-охотники подарили Георгию Капшуку картину, на которой изображена охота на дикого кабана. Теперь она украшает просторный коридор квартиры нашего героя.
Георгий Иванович очень хорошо помнит свое детство, которое выпало на тяжелые годы Великой Отечественной войны и послевоенное время.
— Отец вернулся с войны, и вскоре наша семья переехала из Херсонской области в Крым, в Гвардейское, — вспоминает Георгий Иванович. — Чуть позже отца направили работать в один из самых крупных совхозов Крыма «Большевик» Красногвардейского района, и мы переехали. Я пошел в первый класс, а мой старший брат Владимир — в третий. У нас на родине разговаривали на суржике (языковое образование, включающее элементы украинского языка в соединении с русским. — Ред.), и нам, детям, было трудновато освоиться в школе. Одноклассники моего брата часто посмеивались над его некоторыми словесными выражениями, и из-за этого он частенько пропускал занятия. А когда об этом узнали родители, вот нам досталось тогда от них (смеется. — Ред.).
Георгий Иванович является очевидцем строительства трассы Москва — Симферополь.
— Эту трассу строили военнопленные немцы, один из лагерей которых находился на территории совхоза «Большевик», — продолжает Георгий Капшук. — Мой отец был управляющим отделением совхоза и отвечал за их размещение и обеспечение.
Позже семья Капшука переехала в совхоз «Обильный» Джанкойского района, где младший Капшук окончил семилетнюю школу и вступил в ряды комсомола.
— После смерти Иосифа Виссарионовича Сталина в 1953 году по всей стране был объявлен сталинский призыв в комсомол, — говорит наш герой. — Подтянули успеваемость, дисциплину и всем классом пошли писать заявления о приеме в комсомол. Вот только мне пришлось долго уговаривать секретаря школьной комсомольской организации, чтобы меня приняли, потому что всего несколько дней не хватило мне до 14 лет. Но я уговорил и меня приняли с условием, что комсомольский билет мне будет вручен только через неделю, когда исполнится 14 лет. До сих пор я храню свой первый комсомольский билет.
Потом была учеба в Джанкойской средней школе №66 (позже переименованная в школу №2. — Ред.).
— В то время школа называлась канальская, — уточняет Георгий Иванович, — потому как являлась одним из объектов инфраструктуры будущей стройки века — Северо-Крымского канала имени Ленинского комсомола Украины. Кстати, в Каховке уже полным ходом шло строительство первой его части — Краснознаменской системы орошения. И в 1958 году Херсонская область получила днепровскую воду.
Тогда, будучи еще школьником, Георгий Иванович Капшук даже и не предполагал, что через каких-то восемь лет по велению судьбы вновь свяжет свою жизнь с Северо-Крымским каналом.
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ЖИЗНИ – КРАСНОПЕРЕКОПСКУ
После окончания Прибрежненского сельскохозяйственного техникума Георгий Капшук был направлен в колхоз имени XXI съезда КПСС Джанкойского района. И в техникуме, и в колхозе был комсомольским вожаком.
В 1959 году Капшук был призван на действительную военную службу в 27-й Закарпатский пограничный отряд войск КГБ. Будучи курсантом школы младших командиров, задержал нарушителя государственной границы, за что был поощрен досрочным присвоением звания младшего сержанта, назначен инструктором политотдела по комсомольской работе и получил 10 суток отпуска.
В 1962 году Георгий Капшук стал членом КПСС. Добросовестно окончил службу в пограничных войсках КГБ и в звании старшины прибыл домой в Джанкойский район.
С 1962 по 1963 годы Георгий Иванович работал секретарем комсомольской организации совхоза «Семенной» Джанкойского района и временно исполнял обязанности комсорга ЦК ВЛКСМ по работе с кубинской молодежью (в связи с болезнью комсорга Марлена Середницкого. — Ред.), обучавшейся в ПТУ города Джанкоя. За добросовестную работу работники обкома комсомола рекомендовали Капшука в Красноперекопский район секретарем сельского производственного комитета комсомола.
— Я согласия не давал, – уточняет Георгий Иванович. – А чуть позже меня пригласили на встречу с первым секретарем Крымского обкома партии Иваном Кондратьевичем Лутаком. После короткого знакомства он задал мне вопрос в лоб: «Так что, не желаете ехать в Красноперекопск?» А я ему, не подумавши, ответил: «Так там же галки на лету дохнут». Он заулыбался, рассказал о перспективах района, о людях, которые возглавляют его, а также напомнил о добросовестном выполнении поручений партии. И уже на следующий день я был в Красноперекопске на партконференции, где меня рекомендовали для избрания секретарем сельского производственного комитета комсомола.
Двадцать лет своей жизни Георгий Иванович отдал Красноперекопскому району – его становлению и развитию.
— Когда я приехал в район, не знал, с чего начать, – вспоминает он. – Это была большая стройка: дорог не было, в сберкассу за зарплатой приезжали на тракторе, люди жили в одноэтажных постройках. Мне выдали мотоцикл с одним колесом. Было тяжело, но интересно. Многому пришлось научиться во время работы: и скрепером управлять, и бульдозером, и так далее.
С 1965 по 1966 годы Георгий Иванович Капшук работал первым секретарем Красноперекопского райкома ЛКСМУ. С 1966 года Георгий Иванович – секретарь парткома красноперекопских строительно-монтажных управлений «Крымканалстрой», с 1967 по 1973 годы – второй секретарь, а с 1973 года по 1982 год – первый секретарь Красноперекопского райкома, а затем горкома партии.
— Когда началось строительство Северо-Крымского канала, – говорит юбиляр, – к нам приезжали люди со всех уголков нашей Родины. Все работали на результат. Параллельно с объектами мелиорации в степном Крыму строились школы, детские сады, дома культуры, то есть создавалась социальная инфраструктура. Это было реальным воплощением в жизнь лозунга «Все во имя человека, все для блага человека!» Все хозяйства, в зависимости от площади орошаемых земель, бесплатно получали от государства тракторы, комбайны и дождевальную технику.
В 1963 году на торжественный митинг по случаю пуска днепровской воды в Крым прибыл Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев, приехало руководство Украины, все секретари обкомов партии южной части Украины, крымские руководители, что, безусловно, подчеркивало величайшую значимость события для всего советского народа, особенно крымчан.
— К сожалению, — продолжает Георгий Иванович, — всенародно значимый объект, который люди назвали артерией жизни, сегодня прекратил свое существование. Нынешняя ситуация по водообеспечению сельского хозяйства и населения республики может вернуть нас к положению послевоенного периода, когда Крым мечтал о воде.
ПРИНЦИП РАБОТЫ КАПШУКА
Любимое высказывание Георгия Ивановича: «Умный человек просьбу поймет, а дурак и приказ не выполнит» (из книги «Красноперекопску — 75, жемчужина в степи»).
— За всю свою трудовую деятельность я никогда не приказывал, а просил выполнить ту или иную работу, — добавляет наш герой.
Видимо, это и есть секрет успеха Георгия Ивановича: в подборе кадров, умении убедить, стиле руководства и уважительном отношении к людям. Благодаря своему трудолюбию, активной жизненной позиции, стремлению к поиску нового, все социальные вопросы в Красноперекопске и районе были решены.
— Я горжусь тем, – продолжает Георгий Иванович, – что мне, молодому человеку, только начинающему понимать жизнь серьезно, пришлось трудиться с такими замечательными людьми, как Георгий Абрамович Глазков – первый секретарь райкома партии, Андрей Алексеевич Омесов – председатель райисполкома, Николай Васильевич Кашпур – начальник СМУ-5 «Крымканалстрой» и другими. Особая благодарность остается в моей душе Ивану Кондратьевичу Лутаку и Николаю Карповичу Кириченко, которые способствовали моему становлению как партийного работника.
Первую свою награду – медаль «За трудовую доблесть» – Георгий Иванович Капшук получил будучи комсомольским работником.
СЛЕЗЫ РАДОСТИ
В 1970 году Георгий Иванович успешно окончил Херсонский сельскохозяйственный институт, а в 1975 году — высшую партийную школу при ЦК КПСС. Через несколько лет был избран секретарем Крымского обкома партии по вопросам аграрно-промышленного комплекса.
В 1990 — 1991 годах Георгий Иванович, будучи заместителем председателя областного Совета Народных депутатов, являлся активным организатором и участником проведения первого в СССР референдума по определению дальнейшего статуса Крыма. В 1991 году Георгий Иванович после воссоздания Крымской АССР занимал должность заместителя Председателя Верховного Совета Крымской Республики.
— Я был руководителем организационной группы оргкомитета, – продолжает Георгий Иванович, – главная цель которого была выработать предложения о статусе Крыма. И с того момента началась плотная, практически круглосуточная работа. Мы заручились поддержкой крымчан. Если бы не поддержка крымчан, было бы плохо. 93,2 процента жителей полуострова поддержали воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики.
По словам Георгия Капшука, последние недели перед референдумом были самые насыщенные. По всему полуострову проводилась масштабная работа. Были сформированы специальные группы людей, которые раздавали листовки по домам. В них полностью расписывалось, что даст автономия Крыму.
За свои 80 лет Георгий Иванович видел множество событий. Но он с уверенностью заявляет, что только четыре из них по-настоящему значимые.
По словам Георгия Капшука, последние недели перед референдумом были самые насыщенные. По всему полуострову проводилась масштабная работа. Были сформированы специальные группы людей, которые раздавали листовки по домам. В них полностью расписывалось, что даст автономия Крыму.
За свои 80 лет Георгий Иванович видел множество событий. Но он с уверенностью заявляет, что только четыре из них по-настоящему значимые.
- Я помню, – говорит Георгий Иванович, – как люди со слезами на глазах радовались окончанию Великой Отечественной войны, я помню, как ликовали, когда в Крым пришла днепровская вода, я видел, как люди массово шли на референдум 1991 года и мне, к счастью, довелось увидеть улыбки и слезы на глазах крымчан, когда наш полуостров вернулся в Россию.
Подготовила
Алена ТАРАНЕНКО,
фото — из архива
Георгия КАПШУКА
P.S. «Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути» — эти слова из песни Владимира Трошина «Сердце мое» звучат на звонке телефона Георгия Ивановича Капшука. И это правда. Георгий Иванович, несмотря на свой возраст, продолжает активно заниматься общественно-политическими вопросами Республики Крым, его регулярно приглашают на встречи с молодежью, он участвует в культурно-просветительских мероприятиях. Так держать, Георгий Иванович!