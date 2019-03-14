Дорогие товарищи!

Искренне поздравляю коммунистов Республики Крым, города-героя Севастополя, всех крымчан и севастопольцев с пятой годовщиной воссоединения с Россией.
То поистине историческое событие было предсказуемо и ожидаемо. Еще в январе 1991 года крымчане провели всенародный и, как оказалось, судьбоносный референдум о статусе Крыма. 92 процента голосовавших ответили тогда «Да!» на вопрос: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта СССР и участника Союзного договора?» Так Крым вновь получил статус автономии, которая уже была оформлена ленинским декретом в октябре 1921 года.
Разрушение Советского Союза не позволило крымчанам стать субъектом СССР. Русские Крым и Севастополь вместе с Черноморским Флотом оказались на Украине. Объявив себя унитарным государством, она с первых дней своей «незалежности» подозрительно и даже воинственно относилась к автономной республике. Перекраивалась крымская конституция, убавлялись права и полномочия автономии. В Крым все чаще наведывались националисты с Западной Украины. В марте 1992 года в Севастополь прибыл целый поезд бандеровцев во главе с народным депутатом Украины Степаном Хмарой. В городе русской славы он произнес слова: «Крым будет либо украинским, либо безлюдным!».
Последовали 23 года борьбы коммунистов за русский Крым: за сбережение памятников Ленину и советской истории, за сохранение российского Черноморского Флота, за придание русскому языку статуса государственного, за вступление Украины в Таможенный союз. Одновременно это была борьба против присутствия войск НАТО на священной крымской земле. Особой страницей истории стала народная осада Феодосийского порта и массовые митинги против натовских учений в 2006 году. Совместными усилиями нам тогда удалось не пустить войска агрессивного военного блока на территорию Крыма.
Сопротивление коммунистов, всех жителей полуострова подготовило почву для дружного голосования на референдуме 16 марта 2014 года по воссоединению Крыма и города-героя Севастополя с Россией. В те особые дни вас дружно поддержали Российская Федерация, все регионы страны. Многие депутаты из фракции КПРФ в Государственной Думе побывали в Крыму и Севастополе. Крымская весна стала воистину всенародной.
После восстановления единства с Россией началось обновление полуострова. Сданы в эксплуатацию Крымский мост и международный аэропорт «Симферополь». Строятся трасса «Таврида» и республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко. Возводятся новые корпуса федерального университета им. В.И. Вернадского. Преображается знаменитый на весь мир международный детский центр «Артек». Республика Крым и город-герой Севастополь получают свое второе дыхание.
Крымская весна и сегодня нацеливает всех нас действовать. Мы обязаны обеспечить духовно-нравственное, социально-экономическое и общественно-политическое обновление Отечества. Предстоит самая серьезная работа, чтобы утвердить справедливость на нашей земле, гарантировать развитие и безопасность России.
Верю, что коммунисты внесут достойный вклад в будущее наших народов.
Да здравствует российский Крым!
Да здравствует русский Севастополь!
Счастья вам, дорогие крымчане и севастопольцы!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Государственной думе ВС РФ