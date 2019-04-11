Островитянин

Прошла очередная индексация пенсий. Как долго и громко трубили о добавке неработающим пенсионерам. Так сказать, повысить их благосостояние... На немного, но все же. На флакончик глазных капель или два раза подстричься хватит, или чего-то еще?
Кто же эти пенсионеры? Попробую объяснить на личном примере.
Я — крымчанин! И сразу скажу: «Да, Крым — наш! Спекулировать на этом не будем и давать повод для злословий недоброжелателям Крыма, хотя кое-какой негатив все равно просачивается, несмотря на усилия властей. Мы все реже «поем и танцуем» в знак благодарности за Крымскую весну, эйфория затихает, жизнь берет свое, но мы по-прежнему стесняемся говорить о том, что превращает нас в нищих. Такие мы, патриоты Крыма.
Но власть и торговцы с этим мало считаются, им не до патриотизма. Они буквально сразу после индексации и якобы повышения зарплат бюджетникам начали лишать нас иллюзий о повышении уровня жизни, разгоняя маховик очередного повышения на все и внося новые платежи и поборы и увеличивая себе зарплату.
Итак, по сути, о пенсиях.
Мне 77 лет. Сколько было планов, чтобы украсить эту цифру, но — увы!
44 года рабочего стажа. Работал в разных местах нашей великой Родины. От Тихого океана, Крайнего Севера, до Черного моря. Потерял работу, когда к власти пришли воры и предатели. Чтобы выжить — брался за все. Был свидетелем, как поднималась бандеровская нечисть. Когда они сунулись в Крым, я с первого дня стал в ряды ополчения. Крым стал российским. Есть награды. Начали привыкать к новым законам, к новой жизни.
Деньги поменяли по соответствующему курсу, что-то пересчитали, добавили, отняли, но признали, что я ветеран труда, сохранили статус «детей войны» и вдруг я подумал, что снова, как прежде, смогу куда-то поехать, увидеть то, что не успел, но уже с российским паспортом. Я успел побывать во многих зарубежных странах. Меня никто не грабил, не унижал, не вымогал деньги. После Крымской весны я снова хотел жить, как прежде. Но моим желанием не дано было осуществиться.
Как вал накатывали одна за другой новые цены на все, и чем дальше, тем больше.
Новые налоги, поборы, плата за услуги, и нет этому конца до сегодняшнего дня. Моей вначале вполне достаточной пенсии стало не хватать на самое необходимое, с меня выкачивают все, что я получаю. Я искал любую работу, и везде отказ, кто будет со мной в таком возрасте разговаривать. У меня была надежда на индексацию, но мне не добавили ни копейки. После путанных объяснений можно было понять одно, что многие крымчане получают «сохраненный» размер пенсии. То есть тот, что был установлен для нас после вхождения Крыма в состав России. Это сумма, которую мы получали на 31 декабря 2014 года. Этот сохраненный размер пенсии не подлежит никакой индексации и увеличению. Но с тех пор цены на жизнь увеличились многократно и продолжают увеличиваться, а следовательно, получая такую «сохраненную» пенсию, мы нищаем не по дням, а по часам.
Я понял только одно: когда все события Крымской весны улеглись, чиновничество (т. е. власть) уразумело, что нам слишком много дали и сейчас это «слишком» надо отобрать, наверное, хотя бы для того, чтобы прибавить себе. Зарплата этих государственных деятелей уже зашкаливает, наверное, и не только поэтому.
Чтобы уничтожить человека, совсем необязательно сажать его за решетку или ограждать лагерь колючей проволокой. Надо создать ему невыносимые условия существования. А это лучше всего сделать двумя способами: поднять обязательные платежи на всё жизненно-важное и прочие платежи и поборы с запугиванием штрафами, и дать ему пенсию (единственное средство дохода), которая не будет превращать жизнь пожилого человека (и не только) в скотское существование.
А ведь не хлебом единым жив человек. По капле создаются условия для скорейшего вымирания целого поколения пожилых людей, по меньшей мере сокращение их жизни, особенно после известной пресс-конференции, где было четко и ясно сказано о нецелесообразности и экономической невыгоде того общественно-политического строя, в котором мы родились, воспитывались в духе высокой морали, учились, гордились своими героями, своей страной, техническими достижениями, на которых паразитируют нынешние хозяева жизни. А теперь, все разворовав и присвоив, власть выставляет себя в роли благодетелей, они еще берут на себя наглость обвинять нищающих людей в неблагодарности за бремя забот о них.
Ключевое слово — «выгода». Где это слово — там не может быть справедливости, а следовательно и морали. А это одна из главных причин обнищания одних и обогащения других и прямой путь к безнравственному обществу.
Я наблюдаю крымчан. Люди быстро меняются. Все чаще видишь озабоченные хмурые лица, легко можно нарваться на хамство. А ведь по сути своей крымчане доброжелательные, отзывчивые люди. Торговцы, взвинчивая цены (и на услуги в том числе), объясняют это тем, что их самих грабят и надо как-то выживать. Капитализм — каждый живет за счет другого.
Власть, вероятно не осознавая свои действия, обрекает на преждевременную смерть значительную часть пожилых людей, и наверное не только их.
Позитивных перемен к лучшему не предвидится, да и времени у нас — всего ничего. Может быть это произойдет потом, когда нас не будет, а сейчас у нас остается медленная, безысходная поступь к могиле.
Александр ШЕЛЕХОВ,
ветеран труда,
город Симферополь