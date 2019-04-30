Дорогие товарищи!
Уважаемые крымчане!
Первомай – один из самых светлых праздников на нашей планете. Его главный смысл – славить тех, кто своим трудом приумножает наше с вами благополучие. Что может быть сильнее на свете, чем солидарность всех трудящихся. В. И. Ленин назвал Первомай самым великим праздником рабочих всего мира, которые отмечают «свое пробуждение к свету и знанию, свое объединение в один братский союз для борьбы против всякого угнетения!».
В то же время В. И. Ленин напомнил, что за свои права надо бороться. Нам предстоит пройти испытание через выборы. От каждого из вас зависит, каким будет наш любимый Крым. Давайте вместе пройдем в День международной солидарности в колонне КПРФ и скажем: «Антинародной пенсионной реформе – НЕТ!», «Хватит воровать у народа!», «Нет росту цен на ЖКХ!», «Прекратите повышать НДС!», «Перестаньте поднимать цены на транспорт, продукты питания и лекарства!». Вместе с вами мы можем многого добиться.
Я уверен, что солидарность всех крымчан поможет нам возродить и Крым, и Россию в целом.
С праздником труда и солидарности, товарищи!
Сергей Богатыренко,
первый секретарь Крымского рескома КПРФ