Заламинированная власть

Почти пять лет назад в Республике Крым прошли первые после воссоединения Крыма с Россией выборы в органы государственной власти и представительные органы муниципальных образований нашей республики. Избирательная кампания проходила в сжатые сроки в условиях переходного периода и нового законодательства.
Достаточно быстро, подмяв под себя всю исполнительную власть, партия «Единая Россия» за эти пять лет так и не стала авторитетной партией в Крыму. В нее изначально проникли ранее «щирие украинци», карьеристы всех мастей, люди с заниженным нравственным и черствым социальным чувством, беспринципные и хапуги. Различные назначения, как в представительные, так и в исполнительные органы власти, зачастую определялись близким знакомством, родством и кошельком. Все это привело к тому, что состав Госсовета республики, избранный пять лет назад, перестал быть главной политической площадкой в Крыму, где шли бы острые дискуссии и полноценные дебаты по тому или иному законодательному вопросу, где бы предлагались альтернативные точки зрения, где было бы слышно в зале заседания депутатское многоголосье. Все вопросы там решались и решаются скоропалительно и безальтернативно. Главное − угодить своим «хозяевам» в Москве, а не крымчанам.
Наскоро и с агрессивной наглостью формировались тогда представительные и исполнительные органы власти на местах. Приспособленцы и карьеристы родом из украинского прошлого быстро смекнули, что «партийный билет» единоросса – есть магическая сила. Ими же было усвоено, что именно эта партия давно уже исповедует монопольный образ действия. И бывшие регионалы ловко организовали составление списков, где расписывалось, кому и какие должности предназначаются. И получалось прямо по классику: «Вы, голубчики, поторопитесь, а то губернаторские должности все уже расписаны, да и от вице-губернаторских остается совсем немного». И политические ловкачи устремились заполнять разноуровневые списки: кто записался депутатом, а кто-то выдвинул себя в органы исполнительной власти. К тому же образованность не играла никакой роли. Та полуобразованность, о которой пророчески писал еще Достоевский, размножилась, стала системой и всплыла наверх, заполнив все ниши государственной и муниципальной власти в Крыму. Именно эта категория людей определяет уровень современной крымской власти. И вполне понятно, что для них во все времена люди с сильным характером не нужны и даже опасны, а люди с самостоятельной мыслью неприемлемы и вредны.
И, как печальный итог, Республика Крым буквально повязла в коррупции, начиная с руководителей республиканского масштаба и заканчивая муниципальными служащими. И все это – представители «Единой России» или ее выдвиженцы.
Стало очевидным, что случайные люди, оказавшиеся в списке единороссов со своей полуобразованностью, не способны обновить нашу с вами жизнь.
Крым все больше и больше стал напоминать большую «потемкинскую деревню». С одной стороны, все гости Крыма видят новостройки: красивый корпус нового терминала аэропорта в Симферополе, необычайно величественный Крымский мост и роскошную трассу «Таврида», а с другой, чуть дальше, отъехав в глубь крымских сел и поселков, можно увидеть необустроенность и неухоженность тех же сел и поселков, а в глазах их жителей – безнадежность и безысходность. Трудно понять крымских авторов стратегии социально-экономического развития, утверждавших, что Республика Крым – «территория инноваций с опережающими темпами социально-экономического развития», где сформированы качественно новые стандарты жизни для населения, а главной ценностью Республики Крым является человек, и что все усилия органов власти направлены на «улучшение качества жизни, создание лучших условий для всестороннего и гармоничного развития личности и ее самореализации».
Крымчане прекрасно видят, что их жизнь протекает прямо противоположно продекларированному курсу, нарисованному едроссами в стратегии развития Республики Крым. Одна «пенсионная реформа» чего только стоит! И наши крымские депутаты-единороссы Госсовета, не моргнув глазом, единодушно одобрили садистскую «пенсионную реформу». А представители Крыма в Госдуме от «Единой России» (Козенко, Бахарев, Савченко, Шеремет, Бальбек, Шперов), вероломно нарушив свои предвыборные обещания, проголосовали за античеловеческий закон, тем самым совершив покушение на будущее крымчан. Никогда не забудем их имена! Или, например, все те же депутаты-единороссы Госсовета Крыма, не посоветовавшись с крымским педагогическим и научным сообществом, с ходу отвергли законопроект «Образование для всех», внесенный в Госдуму депутатами-коммунистами, в том числе ныне покойным академиком РАН, лауреатом Нобелевской премии Жоресом Ивановичем Алферовым. Видимо, наши крымские едроссы больше разбираются в образовании, чем Нобелевский лауреат! Пусть это останется на совести (если она есть) депутатов-едроссов Шувалова, Бобкова и Трофимова, возглавляющих профильные комитеты Госсовета Крыма и давших отрицательные заключения по этому законопроекту.
И наверняка эти и другие депутаты-едроссы захотят вновь попасть в Госсовет Республики Крым, позабыв о поддержке ими социального геноцида в отношении крымчан (пенсионная и мусорная реформы, повышение НДС, постоянное удорожание услуг ЖКХ, транспортного проезда, продуктов питания, лекарств и т.д.). Зато об этом будут помнить всегда крымские избиратели!
Уверен также, что будет вновь выдвигаться кандидатом в депутаты Госсовета по Нижнегорско-Советскому одномандатному избирательному округу №17 небезызвестный господин Безнос, который вместе со своим сыном присвоили все бывшие объекты Нижнегорского и Советского райпо, тем самым разом кинув сотни пайщиков.
По Судакско-Кировскому одномандатному избирательному округу №13 скорее всего вновь выдвинется господин Шонус, который причастен к развалу системы здравоохранения в Кировском районе и допустивший превращение курортного города Судака в мусорную свалку.
В Белогорском одномандатном избирательном округе №16 без всякого сомнения будут вновь выдвигать очень слабого депутата Госсовета господина Грудницкого, маловлиятельного среди жителей района и не предпринявшего ровным счетом ничего для того, чтобы удалить позорную надпись на мемориальной доске освободителям города Белогорска.
Или внимательно изучите деятельность депутата-едросса Шмелькова, избранного по Красноперекопскому одномандатному избирательному округу №2. В газете «Перекоп» (№12 от 30.03.2019 г.) был опубликован его бравурный отчет «Слово – дело». Но беседы с избирателями его округа говорят об обратном. Да и далеко ходить за примерами не надо. Перед нами его предвыборная программа, которую он письменно представил своим избирателям в 2014 году. И не удивляйся, читатель! Ни один пункт той программы не выполнен. Вот в этом и вся суть депутатов-едроссов: наобещай и свали в сторону!
В общем надо признать, что практически ни один депутат-едросс из числа одномандатников не выполнил своих предвыборных обещаний. Крымские избиратели не хотели бы видеть среди кандидатов-едроссов следующих господ: Шишкова (Алушта), Шмелькова (Красноперекопск – Армянск), Юревича (Джанкой), Шаповаленко (Джанкойский район), Бабашова (Красногвардейский район), Пермякова (Евпатория), Яицкую (Сакско – Первомайский), Котовского, Писарева и Подлипенцева (Керчь), Шонуса (Судакско – Кировский), Коваленко (Ялта), Грудницкого (Белогорский район), Безноса (Нижнегорско – Советский), Власова (Раздольненско – Черноморский), Полищука и Буданова (Симферопольский район), Додонова, Аржанцева и Маленко (Симферополь). Именно к этим депутатам-едроссам больше всего вопросов, и которым избиратели высказывают свое недоверие!
Но мы одновременно наблюдаем, что едроссы пытаются сохранить за собой присвоенные ранее позиции. Они уже сегодня развернули негласную избирательную кампанию, привлекая к этой работе штатных работников из числа райгорадминистрации, которые начали поквартальные обходы, интересуясь якобы проблемами жителей, и на всякий случай записывают номера мобильных телефонов. Такие сигналы поступают из Сакского, Нижнегорского, Советского, Раздольненского, Черноморского, Кировского и Белогорского районов.
Таким образом, едроссы пытаются заламинировать свою власть и хозяйничать в Крыму еще целых пять лет.
Но они ошибаются. Крымский избиратель уже другой. Едроссовским песням он уже не верит. Как сказали предприниматели из ряда регионов Крыма: «С нас хватит. Ни одного голоса едроссам!».
Будем вместе разламинировывать сегодняшнюю едроссовскую власть!
Сергей Белов