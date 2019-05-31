Учитель – это миссия или …?

В крымских школах, как и по всей России, прозвенели последние звонки. Заканчивается очередной этап в школьной жизни юных крымчан. Ученики младших и средних классов будут готовиться к летнему отдыху, а выпускники 9-х и 11-х классов - к государственной итоговой аттестации. Особая миссия в этой ситуации возлагается на школьных учителей.
Куда мы идем? Что же сегодня происходит в российском образовании? Какую миссию выполняет современный российский учитель? Первые ли мы в мире в этой области?
К сожалению, нет. Вместе с гибелью Советского Союза медленно погибала и лучшая в мире советская система образования. Где-то там, наверху, новые властители постсоветской России посчитали, что стране необходимо перенять западную модель образования, перейти на Болонскую систему подготовки. В Россию из США хлынула скорая «соросовская» помощь с тем, чтобы готовить новые кадры в духе либеральной западной идеологии. Фонд Сороса начал вовсю хозяйничать в нашем образовании, издавая новые прозападные учебники и пособия. Тысячи и тысячи отечественных педагогов прошли специальную подготовку в ведущих прозападных центрах переподготовки работников образования. Соросовская идея стала побеждать советского учителя.
В этих условиях был побежден не только советский учитель, но и мы очень быстро потеряли отечественную школу образования, которая была классически выстроена в советские годы. Чего только стоит навязанный Западом ЕГЭ. Это насквозь западная система контроля за знаниями, далеко отодвинувшая настоящую миссию учителя. Отныне учитель – не творческая личность, и даже не педагог в прямом смысле этого слова. Он, всего-навсего, – старший путеводитель по стандартам знаний. В то же время, с него не снята ответственность за качественное образование, и поэтому во время бесед с родителями приходится много говорить о подготовке к ЕГЭ вне школы. Вот и подбирают родители для своего чада высокооплачиваемых репетиторов, которые натаскивают ребенка по тому или иному предмету. И школа вместе с учителем с одной стороны как бы остается в стороне, а с другой несет ответственность в случае провала учащегося.
Второе отчуждение учителя от образования, произошедшее за время капитализма в нашей стране, – это внедрение образовательных стандартов (так называемых ФГОСов). В советское время учитель руководствовался только учебной программой, которая была достаточно хорошо продуманной (сколько светлых голов тогда над ней работало!) и научно-творческой. Всякие стандарты суживают педагогическую деятельность учителя, регламентируют его профессионализм, а главное – перекрывают учителю дорогу к творчеству и загоняют его в жесткие рамки.
Роль современного учителя сузили до уровня «оказания услуг», и теперь российский педагог не учит детей, не дает им новые знания, а оказывает образовательные услуги. Получается, что по факту учителя – это обслуживающий персонал, который, ко всему прочему, ничем не защищен. В современной российской школе складывается так, что ученик всегда прав, а если учитель не согласен с данной позицией, то родители и ученики могут пожаловаться на учителя и школу в прокуратуру или местные отделы образования, которые в 99 процентах случаев становятся на сторону ученика и родителей, даже если они абсолютно неправы. И, зная это, некоторые родители наглым образом этими жалобами запугивают учителей и администрации школ. Учитель защитить себя никак не может! Педагогу в таких условиях работать просто невыносимо, и это с учетом того, что еженедельно учителям приходится заполнять тонны отчетов, работа с которыми занимает уйму времени. В итоге учителю приходится работать не только в школе, но и дома.
В Российской Федерации, начиная с 2012 года, реализуется сразу несколько федеральных проектов, связанных с отечественным образованием. Все верно, надо думать о школе будущего, о цифровом образовании, об экономике знаний, о синергетике и т. д. Но они все будут провальными (что и происходит на практике), пока центральной фигурой всех этих проектов не станет УЧИТЕЛЬ! Я позволю себе процитировать главную цель федерального проекта «Учитель будущего», недавно разработанного Министерством просвещения в рамках реализации майских Указов Президента России: «Внедрение к 2024 году национальной системы профессионального роста педагогических работников…». Вот за этими словами вы не увидите учителя, а только увидите работника, который должен повышать свой профессиональный рост. Думаю, что и эти майские Указы будут снова провалены, как и все предыдущие, ибо они поручены непрофессиональным чиновникам под руководством главного единоросса Медведева.
Учитель – главная социальная фигура общества. В советское время, если учитель идет по улице, то его приветствуют все, с кем он встречается. А в селе низко кланялись хлеборобу и учителю. Вот на такой высоте в обществе находился советский учитель, о которой еще мечтал на заре Советской власти В. И. Ленин.
И, конечно, та оплата труда современного российского учителя, его социальная защита, явно не соответствуют выполнению учителем своей главной миссии – нести миру детства ЗНАНИЯ!
Мы, коммунисты, будем продолжать борьбу за принятие закона «Образование для всех», разработанного фракцией КПРФ и дважды отвергнутого фракцией «Единая Россия». В той программе, предложенной коммунистами, есть самое главное – вернуть обществу высокий статус УЧИТЕЛЯ.
Алексей ПУЗАНОВ,
первый секретарь Феодосийского городского отделения КПРФ,
учитель истории школы №16
г. Феодосии