Местное самоуправление

Вопросы современного состояния местного самоуправления в Республике Крым совсем непраздные. Оценка текущего состояния дел на местном уровне, анализ законодательства – федерального, регионального, муниципального, правовых актов, а также данные статистики позволяют уже сегодня делать неутешительный прогноз на будущее.
Произошедшее – это чисто политический шаг. Но шаг с большими последствиями для органов местного самоуправления.
Были попытки ликвидировать поселковые и сельские советы в Красноперекопском, Бахчисарайском и Белогорском районах и ликвидирован Старокрымский городской совет в Кировском районе. В воздухе витал вопрос о присоединении Симферопольского района к городскому округу Симферополя.
Тенденция говорит о том, что в первую очередь скукоживаются под видом укрупнения сельские территории, в которых становиться все меньше и меньше населения.
Соответственно размывается инфраструктура наших поселений. Из сел уходят здравоохранение, образование, культурная составляющая. Возможность трудоустройства и надлежавшая социальная среда — то, что могло бы помочь сельским территориям.
Да, определенная логика в укрупнении сельских поселений есть: низкая бюджетная обеспеченность, кадровые проблемы толкают к укрупнению. Но здесь вина не муниципалитета. Здесь вина социально-экономической политики центра, взявшего курс на уход государства из экономики с полной передачей ее в лапы дикого, ничем не регулируемого рынка. Если ситуация в этом направлении не изменится, то декларируемая роль местного самоуправления так и останется благими намерениями.
В первую очередь мы должны говорить о сбалансированности деятельности органов муниципальной власти и интересами общегосударственными, региональными и местными. Но на практике часть этого баланса интересов нарушается.
Ярким примером такого дисбаланса является принятие Федеральных законов «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», предоставивших широкие возможности органам государственной власти субъектов РФ изымать у органов местного самоуправления полномочия и устанавливать по своему усмотрению порядок их формирования. На практике видны ограничения интересов местного самоуправления в части управления территориального развития муниципальных образований. Эти преобразования чаще всего происходят по инициативе региональных властей (в Крыму это особенно ярко видно), стремящихся повысить с их помощью и сэкономить бюджетные средства.
Интересы муниципальных органов власти и местных жителей часто оказываются отодвинутыми на второй план и приносятся в жертву планами руководства республики. Дисбаланс еще больше усиливается от того, что действующее законодательство не предусматривает необходимости непосредственного волеизъявления граждан для принятия решения о преобразования района в городской округ. Участие же жителей ограничивается публичными слушаниями, результаты которых носят рекомендательный характер.
Мы наблюдаем и то, что нарушение баланса — между местным и государственным интересами в части развития территорий. Показателен в этом плане приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство территории является самым что ни на есть вопросом местного значения и прямой обязанностью органов местного самоуправления. Тем не менее, в реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» вовлекается вся вертикаль власти вместе с «Единой Россией», ибо официальным заказчиком программы является Министерство строительства и ЖКХ РФ. Деньги на его реализацию выделяются в республиканский бюджет на основании соглашения между Министерством и Республикой Крым. Свободы в выборе объектов благоустройства у органов местного самоуправления практически нет. Отсюда вывод, что фактически федеральные и республиканские органы власти вторгаются в компетенцию органов местного самоуправления и лишают их самостоятельности.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что у нас в Республике Крым все виды органов местного самоуправления дотационные. Денежные средства на выравнивание бюджетов выделяются постоянно. Поэтому в целом об их самостоятельности приходится говорить с большой натяжкой.
Иногда смотришь на происходящее и понимаешь, что в основном все нововведения (территории опережающего социально-экономического развития, курортный взнос и т. д.) бесстыдны. Они не имеют исторической преемственности. У нас в Крыму создано большое количество общественных организаций, постоянно говорится о гражданском обществе, а диалога как не было, так и нет. Власть все более и более отдаляется от народа, а значит, и от органов местного самоуправления. Но не может быть сильной наша республика без сильного муниципалитета. Это одно.
Но есть и другое. Может нужно честно сказать, что пора уже подумать об упразднении местного самоуправления и включить его в состав госорганов. Может, хватит уже делить и собственность, и землю на федеральную, республиканскую и муниципальную? Живем ведь в одном государстве?!
Если все так оставить как есть, то совсем уже скоро проблемы развития местного самоуправления окончательно подорвут авторитет местной власти и существенно дестабилизируют обстановку на этом уровне. К таким проблемам можно отнести:
— полную финансовую немощь местного самоуправления, разрыв между возлагаемыми на него обязанностями и их ресурсным обеспечением;
— дисбаланс взаимоотношений между самоуправлением и госвластью;
— низкий уровень общественной активности, практически никому до сих пор не понятна сущность и возможность самоуправления;
— полная нерегулируемость межбюджетных отношений;
— кадровый голод в сельской местности.
Эти проблемы тянут за собой и другие.
Выход из создавшегося положения один: срочная смена социально-экономического курса. Этот курс предполагает КПРФ и называется он – социализм!
Виктор РАФАЛОВИЧ,
секретарь Ялтинского городского отделения КПРФ