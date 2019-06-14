«Крымпотребсоюз» требует вернуть свое имущество

8 июня в городе Симферополе возле кинотеатра «Космос» собрались представители Крымского республиканского союза потребительских сообществ, чтобы выразить протест властям Республики Крым, которые одним росчерком пера под предлогом национализации отобрали имущество коллективной структуры со 100-летней историей, не выплатив ни копейки компенсации. В митинге приняли участие в том числе первый секретарь Крымского республиканского отделения КПРФ Сергей Васильевич Богатыренко и первый секретарь Сакского районного отделения партии Андрей Григорьевич Синопол.
Напомним, что до момента национализации в 2014 году «Крымпотребсоюз» являлся многоотраслевой организацией, объединяющей предприятия оптовой и розничной торговли, ресторанного хозяйства, строительства, автоперевозки и многие другие. После присоединения Крыма к России данная организация получила законное свидетельство регистрации в российском реестре и законно владела всем тем имуществом, что ранее было создано за счет ее пайщиков. Однако 3 сентября 2014 года депутаты Госсовета РК проголосовали за принятие постановления № 24746/14, вносящего изменения в вопросы управления собственностью республики, согласно которому все государственное имущество Украины и бесхозное имущество перешло в собственность РК. В числе прочего были национализированы и около 10 тысяч объектов, принадлежащих на основании частной собственности «Крымпотребсоюзу».
«Нам обещали в 2014 году, что ни один крымчанин ничего не потеряет, а наоборот — только приобретет, — напомнил собравшимся участник митинга, юрист Жан Викторович Запрута. — Статья 35 Конституции РФ гласит, что принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. Но имущество у «Крымпотребсоюза» отобрали, не выплатив ни копейки, и причем выборочно. На сегодняшний день многие из этих объектов уже проданы».
По словам выступающего, ситуация в глазах крымчан выглядит следующим образом: за 23 года «незалежности» негодное украинское правительство не трогало имущество потребительской кооперации, а пришла Россия — и забрала это имущество.
Пайщики «Крымпотребсоюза» считают это решение несправедливым и неконституционным.
«Я, как и большинство крымчан, — выступил председатель Рескома профсоюза работников потребительской кооперации Петр Алексеевич Степанов, — был очень рад тому, что Крым вернулся в Россию — это справедливое и верное решение. Но то, что случилось с потребительской кооперацией, — это несправедливо. Как можно национализировать собственность кооперации, ведь это частная собственность пайщиков?!».
Участники митинга считают национализацию банальным рейдерским захватом. Отстаивая свои права на протяжении пяти лет, они уже подали в суды не один десяток исков.
«Мы собрались здесь, чтобы выразить свой протест грабежу и беззаконию, которые организовала крымская власть, — заявил юрист Сакского районного потребительского общества Игорь Германович Фатишевский. — «Крымпотребсоюз» кормил весь Крым, обеспечивал продуктами дальние села. Сегодня эти магазины закрываются. И теперь жителям глубинки, не имеющим личного транспорта, приходится ездить на перекладных из района в близлежащие города за хлебом и мылом. Нам предлагали взять в аренду наше же имущество. Но если мы это сделаем, значит признаем, что у нас все забрали. А ведь среди нас есть и те, кто посвятил работе в потребкооперации почти всю свою жизнь».
Выступающий отметил, что от судов и крымских властей ждать нечего, и необходимо проводить регулярные акции протеста.
«Мы будем выходить на митинги до тех пор, пока не добьемся победы, — продолжил Игорь Фатишевский. — Нужно ехать с одиночными пикетами в Москву, на Красную площадь, в Госдуму, Администрацию Президента, привлекать СМИ».
Перед собравшимися выступила Светлана Игоревна Артюхова, которая возглавляет Красногвардейское потребительское общество. В своем выступлении она отметила, что Красногвардейское райпо до 2014 года являлось одним из трех самых сильных в системе «Крымпотребсоюза» и перечисляло в бюджет республики многомиллионные налоги.
«После национализации наше имущество передали МУПам, и сейчас оно находится в очень запущенном состоянии», — отметила выступающая.
Подобная ситуация сложилась и в Сакском районном потребительском обществе, в котором работало 460 сотрудников, а сегодня всего лишь — 53. Председатель правления райпо Наталья Ивановна Власюк отметила, что власти республики в течение пяти лет игнорировали требования пайщиков о проведении митинга в крымской столице. Видимо, хотят избежать общественного резонанса.
В 2016 году у пайщиков появился шанс вернуть свое имущество.
«После запроса депутата от КПРФ Госдумы РФ Николая Васильевича Коломейцева в адрес замглавы Минэкономразвития, — обратился к участникам митинга первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко, — российское правительство поручило властям Крыма разработать механизм возврата имущества, которое до перехода в собственность республики принадлежало частным лицам. Но в результате оказалось, что поручение правительства России крымским чиновникам — не указ».
Сергей Васильевич отметил, что пока 90 процентов мандатов находится в руках антинародной партии «Единая Россия», очень сложно что-либо изменить как в частности в ситуации с «Крымпотребсоюзом», так и в жизни Республики Крым в целом.
«Единороссы весь Крым обклеили билбордами с лозунгами о том, что они построили Крымский мост, аэропорт, — продолжил Сергей Богатыренко, — лучше бы разместили информацию о том, сколько всего они уничтожили за эти пять лет. Их задача — набивать свои карманы. Единственный шанс изменить ситуацию — 8 сентября не отдать ни одного голоса «Единой России» — партии, которая может полностью уничтожить Крым».
В конце выступления Сергей Богатыренко призвал собравшихся продолжать борьбу за свои права.
«Вы можете зарегистрироваться кандидатами в депутаты в Государственный и местные Советы, чтобы, одержав победу на выборах 8 сентября, продолжить свою борьбу на депутатском уровне», — добавил лидер крымских коммунистов.
Выступление Сергея Богатыренко нашло положительный отклик среди участников митинга.
В конце митинга его участники единогласно приняли резолюцию, в которой они потребовали от высшего руководства Российской Федерации защиты от произвола со стороны Госсовета и Совета министров РК отменить незаконное включение в Перечень национализированного имущества частной собственности потребительской кооперации Крыма, а также потребовали от судов республики соблюдения законодательства РФ и Конституции РФ.
Алена ТАРАНЕНКО,
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