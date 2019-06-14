Власти Евпатории годами не замечают проблемы горожан

Оксана Анатольевна Таранина – первый секретарь Евпаторийского городского отделения КПРФ, трудолюбивый и ответственный руководитель. Ее мысли и слова всегда соизмеряются с ее поступками, она принципиальна в своих решениях, прекрасная мама троих детей, благодаря врожденному чувству справедливости и стальному характеру всегда добивается поставленных целей. В окружении Оксаны Анатольевны – достойные товарищи по партии; организация пользуется безграничным доверием и поддержкой у евпаторийцев. В интервью нашей газете Оксана Анатольевна рассказала о том удручающем состоянии, в котором оказался приморский город с древней историей благодаря пятилетнему правлению едроссовских прихвостней.
— Оксана Анатольевна, назовите, пожалуйста, болевые точки Евпатории.
— Ни для кого не секрет, что многие приморские города, в том числе и Евпатория, не имеют промышленных предприятий, и буквально единственным источником заработка для горожан является курортный сезон. Евпаторийцы с нетерпением ждали открытия курортного сезона-2019, который стартовал традиционно 1 мая и по прогнозам экспертов и крымских властей должен стать рекордным в истории российского Крыма по посещению полуострова туристами (более 7 миллионов человек). Но кто к нам поедет, если одна из главных достопримечательностей города – набережная имени В.Терешковой – до сих пор находится в процессе реконструкции, на которую выделено в рамках федеральной целевой программы развития Крыма 870 миллионов рублей. Многострадальная набережная огорожена металлическим забором, работы ведутся два года, а завершения этих работ не видно. Только и слышно от местных жителей, что деньги уходят кому-то в карман. Из-за реконструкции набережной пострадал и сквер имени Караева, в котором срубили многолетние деревья, и теперь в нем невозможно укрыться от палящего солнца, как это было раньше.
Не могу не сказать о разбитых дорогах и тротуарах. Если в центре города состояние дорог и пешеходных зон более-менее удовлетворительное, то за пределами центра – тротуары и проезжая часть требуют срочного ремонта. Одну улицу Демышева разрыли, чтобы провести капитальный ремонт, больше года ничего не делали, а сейчас перед выборами пытаются в ускоренном режиме все завершить.
Вопрос благоустройства остановочных площадок тоже не решается. Люди ожидают общественный транспорт под открытым небом. Остро стоит вопрос с транспортным сообщением между селами и поселками. У нас не так давно произошел вопиющий случай, когда в вечернее время ребенок возвращался домой из города в поселок Заозерное, а водитель маршрутки высадил его из автобуса на окраине города со словами «мне не выгодно везти тебя одного в Заозерное» и уехал. Куда смотрит власть? Это забота о детях — будущем нашей страны? Благо с этим ребенком ничего плохого не случилось. Но такие безответственность, халатность должны пресекаться и наказываться.
В сфере здравоохранения, что касается Евпатории, то здесь сплошная оптимизация, которая практикуется нашими местными властями, перекрасившимися в единороссов, со времен «незалежной». В некоторых прилегающих поселках нет аптек, люди вынуждены ездить за жизненно необходимыми медикаментами в город. Сократили рабочие места в амбулаториях.
ДОВЕРИЯ К ВЛАСТИ НЕТ
— Оксана Анатольевна, Евпатория еще с советских времен считалась наиболее востребованным регионом для оздоровления детей; в местные санатории приезжали дети изо всех бывших союзных республик. Как сегодня обстоят дела с наполняемостью оздоровительных детских учреждений?
— Очень плохо. Многие санатории не готовы принимать детей, некоторые вообще закрыты, такие, как «Юность», «Прометей», «Пионер». Вероятно, что наши санатории вскоре станут пансионатами, в которые даже питание будут привозить из частной столовой во флягах. И это при том, что в 2017 году президент России Владимир Путин по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей поручил правительству и властям Крыма разработать меры по созданию и развитию детских санаториев в Евпатории.
— Над Евпаторией и Саками в 2015 году взял шефство Ханты-Мансийский автономный округ. Евпаторийцы ощущают эту поддержку?
— К сожалению, нет. Зато наша глава муниципального образования Олеся Харитоненко очень любит при каждом удобном и неудобном случае хвастаться этими братскими соглашениями. Но простые жители хотят видеть реальный результат этого сотрудничества, а его нет.
— Как Вы оцениваете уровень доверия местных жителей к власти?
— Уровень доверия снизился в разы по сравнению с 2014 годом. Люди устали бороться в одиночку с беззаконием и равнодушием местных властей. Нынешние руководители вместо того, чтобы заниматься проблемами города, занимаются улучшением своего благосостояния. Евпаторийцы были крайне удивлены, когда глава муниципального образования госпожа Харитоненко на одной из сессий городского совета выдвинула кандидатуру некоего Николая Котляревского на награждение благодарностью председателя Госсовета РК за весомый вклад в развитие города. Во-первых, о каком развитии города идет речь? И, во-вторых, за какие такие заслуги награждать человека, который уже вот двадцать лет нигде не работает, и весь его трудовой опыт заключается в непродолжительной работе водителем в начале 90-х. Считаю, что выдвижение таких кандидатур на награждение только обесценивает государственные награды Крыма.
Уверена, что евпаторийцы, как и все жители Крыма, осознали весь тот масштаб ущерба, как материального, так и морального, который причинила партия «Единая Россия» нашему городу в частности и Крыму в целом. И 8 сентября, придя на избирательные участки, никто из нас не проголосует за эту антинародную партию, дабы не допустить этих проходимцев к власти.
Все в ваших руках, дорогие евпаторийцы!
— Оксана Анатольевна, большое спасибо за беседу. Успехов Вам!
Беседовала
Маргарита РЕБРОВА