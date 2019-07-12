С «Тавридой», но без крыши над головой

Все крымчане с нетерпением ждут полного запуска 250-километровой трассы «Таврида» — автомобильной дороги федерального значения, сдача которой намечена на конец 2020 года. «Таврида» соединит Керченский мост и Севастополь и станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Согласно проекту, она пройдет через шесть крымских городов и 43 сельских поселения. И некоторые из сел частично попали под снос. По словам главы Республики Крыма, собственникам домовладений и земельных участков, попавших в зону строительства федеральной трассы, заплатят больше, чем стоит их жилье. Это заявление, сделанное два года назад, видимо, на сегодняшний день потеряло свою актуальность. Потому как жителям двух домов на улице Золотой Ключ в селе Приветном Кировского района, оказавшихся на пути строительства «Тавриды», грозит опасность остаться без крова: их дома подлежат сносу, а равноценной обещанной компенсации они не получили.
«Собрание проходило в нашем Доме культуры, — говорит женщина, — среди представителей власти были глава Приветненского сельского поселения Светлана Коновалова, глава администрации Кировского района Елена Янчукова, ее заместитель Анатолий Сычев и представители дорожно-строительной компании АО «ВАД». Мы объяснили им, что не против строительства «Тавриды», но так как наши дома попали под снос, то попросили взамен построить на территории нашего сельского совета улицу с домами, куда бы мы переехали с нашими семьями. Нас выслушали и сказали, что о решении нам сообщат дополнительно. И вот спустя некоторое время состоялось еще одно собрание, на котором нам сказали, что строительство улицы невозможно, потому как на территории Приветненского сельского поселения нет свободной земли, и вместо этого предложили денежную компенсацию в размере одного миллиона восьмисот тысяч рублей».
Семь семей из девяти согласились на денежную компенсацию и оставили свои дома.
«Кто смог, тот купил себе другое жилье, — продолжает женщина, — причем в это жилье теперь придется вложить немало средств, чтобы сделать ремонт. На такую сумму купить равноценный дом, как, например, наш, — невозможно. Я слышала, что в нашем селе цены на дома резко возросли — есть ценники в 4—5 миллионов рублей. То есть, мы, получив компенсацию в один миллион восемьсот тысяч рублей, должны еще где-то взять примерно столько же, чтобы купить себе дом. Это просто непосильная задача. Переезжать в другие населенные пункты — мы уже не том возрасте, очень тяжело, да и куда — в какие-нибудь трущобы? Мы всю жизнь работали, кровью и потом зарабатывали эти копейки, чтобы хоть как-то обустроить свое жилище: провели газ, воду, есть огород. И теперь все под снос бульдозеру...»
По словам Елены Николаевны, семь домов уже снесли, сады и огороды сравняли с землей, вот и к оставшимся двум подбираются: уже заблокировали питьевые колодцы.
«Когда на нашу территорию приезжала техника, — рассказывает Елена, — мы неоднократно вызывали полицию, бросались под технику, чтобы хоть как-то противостоять незаконному вторжению на частную территорию. Полиция приехала, сказала, что ведется строительство федеральной трассы, и уехала. Ничего не помогает. На сегодняшний день служба автомобильных дорог подала на нас в суд в связи с тем, что мы не покидаем свои дома. Так что впереди нас ждут судебные разбирательства. Мы, в свою очередь, обратились к главе республики, но пока ответа нет, ждем. Также очень надеемся, что после публикации в газете на нас все-таки обратят внимание местные и республиканские власти, и вопрос с жильем будет решен мирным путем».
P.S. К сожалению, жители села Приветного Кировского района не одиноки в своей проблеме. Аналогичная ситуация затронула 23 дома в Укромненском сельском поселении Симферопольского района и порядка двух тысяч земельных участков. Что ждет собственников домов и земельных участков, попавших в сложную ситуацию, — покажет время. Но на примере жителей улицы Золотой Ключ в селе Приветном Кировского района можно сказать, что ни местные, ни республиканские власти с людьми особо не считаются. И такое отношение вряд ли изменится, если не переизбрать власть на предстоящих выборах 8 сентября.
Алена ТАРАНЕНКО