«И комар лошадь повалит, коли..?»

30 июля «Комсомольская правда в Крыму» опубликовала статью некоего Константина Сергеева (псевдоним) под громким библейским названием «По плодам узнаете их» с подзаголовком «Что сделали крымские депутаты за пять лет» и еще с одним подзаголовком «Кому доверят жители Крыма свое будущее 8 сентября». Сразу отметим, что статья заказная и родилась она, по всей видимости, в головах чиновников из министерства внутренней политики. На это указывает тот факт, что эту статью, как по команде, перепечатывают все городские и районные газеты Республики Крым, даже не ссылаясь на первоисточник. Давайте вместе ее почитаем.
Еще совсем недавно в столице нашей республики красовались билборды о крымском мосте, трассе «Таврида», новом аэровокзальном комплексе, новых газовых турбинах и так далее. И все это приписывалось к заслугам партии едроссов. Это вызвало многотысячный гнев крымчан в социальных сетях. «С какого рожна все это вдруг построила едроссня? — писал один из подписчиков в социальных сетях. – Они что, были призваны на эти стройки как БАМовцы? По-моему, ни одной едроссни там и не было. Все это финансировали и строили федералы». А совсем недавно на одной из встреч кандидата в депутаты в Госсовет РК от едроссов, когда кандидат начал рассказывать про мосты, трассы, аэропорты и далее по списку, житель одного из микрорайонов города Симферополя, присутствовавший на встрече, прямо заявил: «Хватит о мостах, дорогах и аэропортах. Вы к этому никакого отношения не имеете. Вот здесь мы стоим, и посмотрите на состояние этих дорог, тротуаров, придомовых территорий и наших подъездов». И, как оказалось, кандидату от едроссов ответить было нечего. Так и разошлись пути-дороги избирателей и соискателя на депутатское кресло. И таких депутатов нынешнего состава Госсовета от едроссов – большинство. Спросите, например, что думают избиратели о деятельности едроссов-депутатов Госсовета Шишкова (Алушта), Шмелькова (Красноперекопск – Армянск), Юревича (Джанкой), Шаповаленко (Джанкойский район), Бабашова (Красногвардейский район), Пермяковой (Евпатория), Яицкой (Сакско-Первомайский), Котовского, Писарева и Подлипенцева (Керчь), Шонуса (Судакско-Кировский), Коваленко (Ялта), Грудницкого (Белогорский район), Безноса (Нижнегорско-Советский), Власова (Раздольненско-Черноморский), Полищука и Буданова (Симферопольский район), Додонова и Аржанцева (Симферополь), Ветохи (Сакский район).
Многих из перечисленных депутатов-едроссов избиратели ни разу не видели за все эти пять лет на своих избирательных округах. Вот это и называется на едроссовском языке «лучшая благодарность за доверие», как пишет об этом автор той статьи.
Автор статьи утверждает, что единороссы «проделали громадную, а главное – предметную работу в регионах. За пять лет были отремонтированы сотни километров дорог, и теперь по ним курсирует комфортный общественный транспорт с кондиционерами». «Не спеши! — ответим мы словами все того же героя фильма. Дороги если и делались, то в основном в Симферополе и то по несколько раз одну и ту же дорогу. Вспомните, сколько раз переделывали улицу Севастопольскую или дорогу из Симферополя до старого аэропорта. За это время можно было отремонтировать дороги от Белогорска до Нижнегорского или полностью отремонтировать так называемую «бетонку» от Джанкоя до Феодосии. А ведь на ремонт дорог из федерального бюджета были выделены огромные средства. Если хотите, эти денежные средства были изъяты из других регионов Российской Федерации. А вы, едроссы, здесь, в Крыму, их попросту разворовали. А что касается «комфортабельных автобусов с кондиционерами», то они, как правило, катаются только в крымских городах, а их большая часть – в Симферополе. К тому же, основной автобусно-троллейбусный парк был подарен крымской столице городом-героем Ленинградом. А межрейсовые автобусы, соединяющие крымские города и поселения, представлены из далекого украинского прошлого, в которых и колесит основная масса крымчан.
Автор статьи под псевдонимом Сергеев с радостью сообщает о десятках построенных детских садов. Да, действительно, за российскую пятилетку введено 36 детских дошкольных учреждений (32 модуля и только 4 вновь построенных), но 27 детских садов так и не открылись. А по всем планам они должны были давно функционировать. Вот вам налицо вся эффективность работы под чутким руководством едроссни. Сменивший фамилию автор статьи сообщает, что даже открылись «новые школы и ФАПы». Ответим и на этот вопрос. 85 процентов сельских ФАПов нуждаются в капитальных ремонтах и серьезном медицинском оборудовании, не говоря уже о медицинских кадрах, которых катастрофически не хватает на селе. А что касается больниц, то лучше эту тему не трогать. Реформа здравоохранения в Крыму – самая отвратительная в стране. Советую автору статьи побывать хоть в одной районной поликлинике и послушать, что говорят крымчане о нашем здравоохранении.
После этого всем едроссам надо срочно сваливать с политической арены, а не рисовать сайт «с привязкой к Яндекс-карте».
Да и школа буксует. В сельских школах катастрофически не хватает физиков, химиков, программистов. Школьные учителя больше заняты бумажной волокитой, нежели профессиональным делом. Как сказал один опытный директор школы, если раньше хватало на месяц одной пачки бумаги на всю школу, то теперь нужно как минимум двадцать пачек. К тому же в Крыму потихоньку закрывают и школы. В 2014 году было 580 школ, к началу 2019/2020 учебного года их осталось всего 544.
Согласимся и с тем, что депутаты-едроссы отчитались о проделанной работе. Но отчет отчету – рознь. Вы хотя бы почитайте отчет председателя Изобильновского сельского совета – главы муниципального образования Нижнегорского района единоросски Л. Г. Назаровой, и что творится в реальности в этом сельском поселении (о чем писал Михаил Беляцкий в статье «Выборы как очищение», Информационный бюллетень «Коммунист Крыма» Нижнегорского и Советского районных комитетов КПРФ, июль 2019), и у вас волосы встанут дыбом. Такая тяжелая обстановка практически во всех сельских районах нашей республики, которые к тому же остаются депрессивными и дотационными.
Сменивший фамилию автор статьи уверяет крымчан о «повсеместном обновлении инфраструктуры и кратном увеличении социально-экономических показателей» и приводит даже какие-то цифры: бюджет увеличился в 15 раз, инвестиции в экономику – в 10 раз, средняя заработная плата – в 2,5 раза, расходы на социальную сферу – более чем в 2,5 раза, образование – в 3 раза. Стоп! Все эти цифры рассчитаны на обывателя. А как выглядят они в действительности?
Доля населения Крыма, находящаяся за чертой бедности, то есть с доходом ниже прожиточного минимума (10 309 рублей в I квартале 2019 г.), – 17, 2 процента, еще 2,3 процента крымчан находятся за чертой крайней бедности и вынуждены существовать на половину прожиточного минимума в месяц. Это 76-е место по России. По итогам 2018 года Республика Крым заняла 52-е место в России по качеству жизни. По опросу Росстата 57,3 процента жителей республики не могут справиться с неожиданными тратами (расходы на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги и так далее). А почти треть опрошенных не могут покупать каждому члену семьи хотя бы одну пару удобной и подходящей по сезону обуви. Из числа всех домохозяйств 78,3 процента признались, что еле-еле могут свести концы с концами при покупке самого необходимого. При этом 42,7 процента денег крымчане вынуждены тратить на продукты питания, что говорит о дороговизне этой группы товаров в Крыму.
Что касается инвестиций, то и здесь не все радужно. 72 процента всех инвестиций составляют денежные средства, выделяемые из федерального бюджета. То есть, бизнес вкладываться в Крым не спешит вопреки победным заявлениям едроссов.
А вот яркие цифры по состоянию дел в агропромышленном комплексе республики. По данным Росстата, в Крыму земли сельскохозяйственного назначения составляют только пашни 1 миллион 200 тысяч га. На сегодняшний день практически треть этих земель пустует и зарастает сорняками. А вот информация Крымстата. В январе – июне 2019 года в хозяйствах республики всех категорий сократилось поголовье крупного рогатого скота на 3,2 процента, в том числе коров – на 4,5 процента, свиней – на 7,8 процента, овец и коз – на 3,9 процента. Производство молока сократилось на 5,4 процента, яиц – на 6,7 процента.
О доступности жилья и изношенности сетей в ЖКХ и говорить не хочется. Эти цифры просто кричащие. Мы приведем цитату столичных психологов и социологов, сделанных ими сразу после известной керченской трагедии: «У многих молодых крымчан все больше и больше нарастает чувство ненужности, отчуждения от собственной страны. Житейская неустроенность больно бьет по молодым семьям. Попадая в пропасть нищеты, многие молодые семьи вынуждены хвататься за банковские кредиты. Но это лишь загоняет молодую крымскую семью в долговую кабалу. В Крыму продолжает снижаться число заключенных браков, увеличивается количество разводов. В Республике Крым число умерших превысило в первом полугодии 2018 года число родившихся на 40,5 процента». Поздравляем вас, господа-едроссы!
Политолог Никифоров (прислуживающий по совместительству в раздаче государственных премий при Госсовете) справедливо отметил, что «сейчас у «Единой России» в Крыму объективно нет достаточных конкурентов». Конечно, нет! Только за прошедшие пять лет около 500 крымских чиновников из числа едроссов были осуждены за взяточничество и коррупцию. Ни одна другая политическая сила, господин политолог, в Крыму в этом вопросе не может составить конкуренцию «Единой России».
Но вернемся к началу статьи, где утверждается, что «Единая Россия» выполнила свой долг перед крымскими избирателями, построив мост, трассу «Таврида», здание аэропорта «Симферополь». Хотелось бы напомнить автору статьи, приписывающему эти великие стройки крымским едроссам, старинную русскую пословицу: «И комар лошадь повалит, коли медведь подсобит». А с названием статьи, да еще с библейским содержанием, надо быть более внимательным, иначе может и бес попутать. И, перефразируя политолога Никифорова, можно «случайно» и не доплыть едроссам к «парламентскому» берегу.
Всего наилучшего!
Сергей БЕЛОВ