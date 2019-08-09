Завоевать доверие людей

КПРФ идет на выборы с конкретным лозунгом – работать для людей! Лидер крымских коммунистов Сергей Богатыренко на своем примере показывает, что это значит.
Изучает эти проблемы первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Васильевич Богатыренко. Он ежедневно встречается и беседует с жителями своего избирательного округа. «Только в личном общении можно доподлинно узнать о том, что по-настоящему волнует людей и почему у них болит душа, — прокомментировал Сергей Богатыренко в интервью нашему корреспонденту. — Сегодня мы обошли весь поселок Кольчугино и пообщались со многими людьми. Проблемы у всех схожие, многих беспокоят транспортная проблема, отсутствие освещения на улицах, недоступность медучреждений и многое другое».
На этих встречах с лидером крымских коммунистов люди охотно делятся своими переживаниями, называют самые важные и значимые проблемы в поселке. Люди зачастую приглашают кандидата в депутаты Государственного Совета посмотреть на результаты пятилетней «работы» ныне действующей администрации. В таком общении дорабатывается программа кандидата с учетом пожеланий избирателей.
«Мы провели большую предварительную работу по разработке предвыборной программы, мы уже знаем все главные болевые точки округа. И проводимые мною встречи доказывают лишний раз, что мы попали в точку. Но важная задача встреч — это, прежде всего, общение с людьми, которое помогает наполнять нашу программу конкретным содержанием, — подчеркнул Сергей Богатыренко. — Так, например, в одном из домов поселка нам пожаловались на задержки при подключении газа — начали подключение уже полтора года назад и до сих пор не могут его провести. Такое промедление недопустимо, из-за него страдают простые люди. После встречи мною будет написано заявление в прокуратуру об этом вопиющем случае».
И так каждый день кандидат в депутаты Госсовета Сергей Богатыренко обходит дома, квартиры, где ведутся откровенные разговоры о наболевшем. Наш кандидат прекрасно понимает, что предстоит большая работа по изменению ситуации к лучшему, созданию условий для комфортной жизни селян, достаточно быстрому налаживанию социальной сферы в сельской местности, которая остается еще запущенной. И наш лозунг «Работать для людей» как нельзя лучше будет способствовать решению этих наболевших вопросов, даст возможность нашему кандидату решать их быстро и эффективно.
Сергей ЧУЛКОВ,
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