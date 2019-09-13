Геннадий ЗЮГАНОВ: «Теперь во всех парламентах будут наши представители»

— Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто активно поддержал нас на выборах, а это миллионы граждан. Мы к этим выборам отнеслись с особой ответственностью, потому что системный кризис углубляется по всем направлениям. Послание президента, где он поставил задачу войти в пятерку, правительство проваливает с треском. Во многих регионах представители партии власти пошли на выборы, отказавшись от вывески «Единой России». Сейчас они рассказывают, как везде побеждают, но даже в Москве ни один кандидат от их партии не пошел под вывеской «Единой России». Это не только позор, но и прецедент, которого раньше не было ни в одной стране мира!
Мы предложили бюджет развития в 25 трлн. рублей и 12 законов, которые позволяют его реализовать. Мы предложили реальный способ вывода страны из кризиса и уникальный опыт нашей работы.
Сейчас «Единая Россия» начинала со своих побед в Иркутске, которых нет и не может там быть. Но ни одного слова они не сказали о том, что за последние три года Иркутская область вошла в десятку самых динамично развивающихся. Что там темпы развития в два раза выше тех, о которых президент говорил в своем послании... Что 300 бандформирований, которые раньше сплошь и рядом вырубали леса, поставлены на учет... Лес чипизирован. Раньше они платили полтора миллиарда налогов, а сейчас платят десять миллиардов. В Иркутской области находится лучшее народное предприятие Усолье Сибирское, где самая высокая средняя зарплата в 108 тысяч рублей. За три года бюджет региона с 97 млрд. увеличился до 191 млрд. Ни в одном другом регионе нет таких принципиальных подвижек. Поэтому нас поддерживали и будут поддерживать.
По Иркутской области вышло 100 грязных сюжетов в надежде утопить нашу команду в том паводке, который задел восемь районов. Пострадало 109 населенных пунктов. Но президент, три раза туда съездив и посмотрев, заявил о том, что проделана большая работа. Из 18 школ, которые тонули, 15 к 1 сентября были приведены в полный порядок. Президент побывал в школе, которая полтора месяца назад плавала на метр в воде. Сегодня там все находится в абсолютно рабочем состоянии.
Мы — реальная оппозиция, которая имеет свою программу, сильную команду. Мы очень активно работали с избирателем. Мы перед ним отчитались, представили реальный способ вывода страны из кризиса. Мы предложили прожиточный минимум в 25 тысяч рублей в месяц. Мы предложили опыт народных предприятий, которые дадут возможность обеспечить граждан всем необходимым. Мы пригласили всех желающих в совхоз имени Ленина. Туда приезжали и послы, и иностранные журналисты. Но наши четыре фильма об уникальном опыте народных предприятий центральное телевидение так и не показало.
Чем ответила на наши конкретные предложения партия власти? Мы предлагали провести полноценный диалог и нормальные выборы. Мы внесли предложение, чтобы выборы не проходили в сентябре. В этом месяце невозможно их нормально провести. Мы предлагали передвинуть их или на конец октября, или на март – апрель. Но нам отказали.
Мы обратились к президенту с предложением убрать муниципальный фильтр. Но нам отказали.
Мы настаивали на том, что если в комиссиях по подсчету голосов председатель от «Единой России», то три его зама должны представлять парламентские партии. Отказались.
Мы настаивали на том, чтобы организовать полноценные дебаты и диалог. Но нам тоже отказали.
Сами они внесли 119 поправок в закон о выборах, полностью его изуродовав. Этот закон не позволяет проводить нормальные выборы.
Партия власти не захотела нормально отчитаться. Она не захотела нормально соперничать со своими оппонентами. Не захотела принять программу развития, которую мы вносили по всем базовым направлениям. В этой связи им не с чем было идти к избирателям. И практически никто из них не встречался с избирателями на местах.
Что касается силовых методов, то давно не было такого безобразия. У нас не зарегистрировали трех перспективных кандидатов, которые могли победить на губернаторских выборах: в Вологде, в Калмыкии и в Забайкальском крае. В результате, у партии власти там, по сути дела, не было оппонентов.
Они используют судебную систему как молоток, которым надо всех наказывать. У нас только в Ленинграде из 700 кандидатов, которые шли на муниципальные выборы, сняли 300. У нас впервые сняли два списка в полном составе: в Кабардино-Балкарии и в Северной Осетии. Издевались над нашим списком в Волоколамске Московской области, где в течение года проходил протест против дикой мусорной реформы и того безобразия, которое там творилось.
Мы сумели многое отстоять, и делали это последовательно и довольно грамотно.
Что касается результатов, то мы удвоили их практически по всем направлениям. Теперь у нас во всех парламентах будут свои представители. Мы очень уверенно победили в Новосибирске, где были для нас принципиальные выборы. Это третий по численности населения город в России. Это научная, культурная и промышленная столица Сибири. И там наш мэр Анатолий Локоть отработал четыре года. Работать мэром в таком городе сложно, но он предложил семь приоритетов, выступил перед всеми слоями населения. Он не побоялся зарегистрировать представителей и левого, и правого фланга. Он все сделал для проведения полноценного диалога. На последнюю его встречу с избирателями на набережной собралось 7 тысяч человек. В результате он получил более 50% голосов. Мы поздравляем Локтя! Это успешная и принципиальная работа.
Мы довольно успешно провели муниципальные и местные выборы на Дальнем Востоке. На мой взгляд, наш молодой, перспективный кандидат в губернаторы Сахалинской области Алексей Корниенко провел блестящую выборную кампанию. Конечно, мы понимали, с кем там соперничаем, ведь бюджет Сахалинской области в пять раз больше, чем моей родной Орловской. Но мы там приобрели уникальный опыт и солидную поддержку.
Для нас принципиально важны результаты выборов в двух столицах. Я уверен, что мы укрепим тут свои позиции. И для нас очень важен был результат, полученный в столице Бурятии городе Улан Удэ, где от КПРФ шел Вячеслав Мархаев. Это крепкий сенатор, очень грамотный человек, которого в прошлом году просто не допустили до выборов главы республики. И мы еще раз показали местной власти, что у нас есть сильные кандидаты, способные очень успешно бороться.
Что касается картины в целом по России, то сейчас мои товарищи о ней расскажут. Но хочу обратить ваше внимание на следующее. Без честных выборов невозможно вытащить страну из кризиса. Продолжение этой политики под руководством «Единой России», которая обанкротилась по всем направлениям, будет означать полный крах. Поэтому сколько бы они сейчас ни говорили о своих успехах, у них нет ни одного серьезного предложения ни по одному вопросу. Они пять раз задробили принятие нашего закона о детях войны. Хотя для того, чтобы поддержать их накануне 75-й годовщины нашей победы, было необходимо всего 140 млрд. рублей.
Бюджет получил два с лишним триллиона дополнительных доходов только от нефти и газа. Но почти все эти средства опять засунули в иностранные банки, отдав их тем, кто накладывает на нас санкции. А детям войны не дали.
Мы умоляли дать каждому школьнику по стакану молока и горячее питание. И тут волынили, волынили, и решения так и не приняли.
Я считаю, что в целом наша программа глубоко осмыслена, и она обязательно пробьет себе дорогу. И мы на этих выборах получили солидную поддержку от избирателей.
Что касается нарушений, у нас они зафиксированы. Их очень много. Они, в основном, типичны. Ничего нового нет. Те же грязь и мерзость, которые использовались и раньше. Расширили только борьбу с нами с помощью так называемой фейковой, липовой, лживой партии «Коммунисты России». Там все представители партии власти, чиновники, начальники, перебежчики и жулики. И даже в Москве их зарегистрировали. Хотя собрать 6 тысяч подписей за две недели без структур и ресурсов невозможно. Конечно, это позорное явление.
У некоторых представителей партии власти появилась новая идея: разгромить всю политическую систему и создать взамен нее что-то новое. Господа, уймитесь! Вы пока ничего не склеили! Вы продолжаете тащить страну по либеральным рельсам, хотя она давно уже от этого отказалась. Вы все делаете для того, чтобы испоганить выборы, уже две трети населения не желает в них участвовать. Нам сейчас надо сесть за общий стол и попросить президента разобрать итоги этих выборов, прежде всего с точки зрения выполнения его установок. Или мы выйдем на мировые темпы развития, или окажемся не пятыми, а пятнадцатыми. А это означает политический крах и политический дефолт с самыми тяжелыми последствиями. Сейчас наступило время прозрения, которое требует самых энергичных действий.