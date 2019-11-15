Великий Октябрь живет в наших сердцах!

7 ноября в городах и районах Республики Крым состоялись праздничные мероприятия по случаю 102-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
На центральной площади Симферополя, которая носит имя В.И.Ленина состоялся митинг-концерт по случаю 102-й годовщины Великого Октября. На площади собрались ветераны партии, труда, Вооруженных Сил СССР, представители трудовых коллективов и комсомольцы, учащиеся и студенты учебных заведений столицы, жители и гости Симферополя. Главная площадь была украшена флагами КПРФ, Ленинского Комсомола, а в центре площади молодежь держала в руках огромный флаг СССР. Перед началом митинга прозвучал гимн Советского Союза в исполнении духового оркестра.
На митинге выступил первый секретарь Крымского рескома КПРФ, руководитель фракции в Государственном Совете РК Сергей Васильевич Богатыренко:
«Сегодня хотелось бы не только вспомнить великую дату Октября, но и проанализировать события вековой давности. Прежде всего речь идет о социальной справедливости. Мы сегодня стали живыми свидетелями этой самой «справедливости»: городская власть Симферополя запретила нам шествие по главной улице столицы. Даже в националистической Украине такого не было. Поэтому мы требуем немедленной отставки главы администрации Симферополя. Или давайте возьмем другой пример. Совсем недавно депутаты от правящей партии поддержали законопроект о налоге на имущество, как отдельных граждан, так и действующих предприятий. А это значит, что данный законопроект, который будет действовать с 1 января 2020 года затронет как отдельного крымчанина, так и работающие в сложных условиях крымские предприятия. Вспомним с вами, что даже в довоенный и послевоенный периоды руководители советской страны не обременяли таким налогом своих граждан, хотя стране было очень трудно. Нынешняя капиталистическая буржуазная власть не способна решать справедливо социальные вопросы своих граждан, она лишь способна ломать все то, что было наработано в этой области в годы Советской власти. В этих условиях мы все должны быть вместе, плечом к плечу, и бороться за социальную справедливость, за те права, которые были предоставлены гражданам в результате победы Октября. В каждом городе и районе у нас есть депутаты, избранные от КПРФ, в том числе и создана фракция в Госсовете Республики Крым. Вместе с вами мы будем отстаивать социальные права крымчан, за которые боролись наши деды и отцы, начиная с первого залпа Авроры в 1917 году».
На митинге выступили ветеран партии и педагогического труда Зинаида Васильевна Андреева-Лялина, депутат Армянского городского совета Евгения Дементьева, учащаяся симферопольской средней школы Амина Шабанова, врач-хирург Дуглас Ханса, а также первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ, депутат Госсовета РК Илья Донченко.
Здесь же, на площади, были вручены партийные билеты вновь вступившим в КПРФ, высшие партийные награды и Почетные грамоты ЦК и Крымского рескома КПРФ наиболее отличившимся товарищам. В торжественной обстановке были приняты в ряды пионеров учащиеся симферопольских школ.
Заслуженный артист Республики Крым Игорь Юрченко исполнил несколько патриотических песен, связанных с историей и наследием Великого Октября, а призер Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов» Георгий Купрашвили исполнил авторское стихотворение.
Ведущий митинга-концерта, артист Крымского академического русского драматического театра имени Максима Горького, член Крымского рескома Александр Чернышев озвучил проект резолюции, согласно которому участники митинга потребовали: Дню 7 ноября — статус государственного общенародного праздника! Немедленно отменить пенсионный геноцид! Роста зарплат и пенсий, а не цен и тарифов! Доступные образование и медицину — для всех! Прекратить преследование Грудинина и коммунистов-управленцев! Даешь правительство народного доверия! Главу администрации Симферополя — в отставку!
После принятия резолюции были возложены цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину.
КРАСНОПЕРЕКОПСК
Коммунисты Красноперекопска, жители города и района, сторонники КПРФ приняли участие в праздничном шествии и митинге, который состоялся возле памятника В. И. Ленину.
Митинг открыл первый секретарь комитета Красноперекопского городского отделения КПРФ Павел Синяков:
«Мы верим и знаем, что отступление от социализма носит временный характер, и придет время, когда мир, покой, счастье вернутся в наши дома, у детей будет счастливое детство, у стариков – обеспеченная старость, у рабочих – уверенность в завтрашнем дне».
Участников мероприятия поздравил Почетный гражданин города Красноперекопска, заместитель председателя городского совета ветеранов Эммануил Гончар:
«Мы знаем и верим, что праздник Великого Октября, признанный во всем мире, жил, живет и всегда будет жить в наших сердцах. Мы обязаны взять все лучшее из советского опыта и превратить это в основу построения в России обновленного социализма, где главные ценности — это свободный труд и справедливость, равенство и дружба народов!»
В ходе митинга в адрес его участников было зачитано поздравление Председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова.
Затем состоялось возложение цветов к постаменту Вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину.
КЕРЧЬ
Праздник 7 ноября из года в год также отмечают Керченское городское отделение КПРФ, городское отделение ВСД «Русский Лад», городское отделение «ВЖС — «Надежда России», городской Комитет ветеранов Великой Отечественной войны и воинской службы, а также неравнодушные к истории своей страны жители города-героя.
На митинге, посвященном 102-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, его участники обсудили острые социальные проблемы и высказали личное мнение о современном мире.
В завершение митинга собравшиеся возложили цветы к памятнику В. И. Ленину.
СУДАК
Судакчане отметили день Великой Октябрьской социалистической революции праздничным митингом.
Выступающие говорили о растущих ценах, о нищенских пенсиях и грабительских тарифах на услуги ЖКХ, о недоступном и некачественном медицинском обслуживании. Многие присутствующие отметили растущую социальную несправедливость, расслоение общества на безудержно богатеющих и стремительно нищающих.
К счастью, мы еще можем говорить об этих проблемах вслух — и это единственное, за что мы можем благодарить нашу страну.
Участники митинга единогласно поддержали резолюцию с требованием от власти большего внимания к проблемам простых людей.
ФЕОДОСИЯ
7 ноября Феодосия отметила праздничным шествием и митингом.
Член бюро Крымского рескома КПРФ Владимир Карпович Осауленко открыл митинг и зачитал присутствующим поздравление Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова.
Затем выступил первый секретарь городского отделения КПРФ, депутат городского совета Алексей Александрович Пузанов, который отметил значение Великого Октября для каждого советского человека, для тех, кто по-прежнему себя таковыми считает, подчеркнул важность того, что именно коммунисты сегодня являются наследниками Красного Октября, и выразил уверенность в том, что следующий круглый юбилей мы будем праздновать в социалистической России.
На митинге также выступили секретарь первичного партийного отделения №5 Федор Михайлович Шпаковский, председатель городского Совета ветеранов войны, труда и военной службы, депутат городского совета Валерий Сергеевич Ракитянский, секретарь комсомольской городской организации Сергей Руденко.
Секретарь Феодосийского городского отделения КПРФ, депутат городского совета Максим Юрьевич Лихин прочитал резолюцию митинга, которая была принята единогласно.
Накануне 7 ноября в Доме офицеров города состоялось торжественное собрание, приуроченное к праздничной дате.
КИРОВСКИЙ РАЙОН
В Кировском с коммунистическими и комсомольскими знаменами жители собрались на площади у Дворца культуры «Дружба», затем прошли по центральной улице и возложили цветы к барельефу В. И. Ленина у Доски почета и к памятнику С. М. Кирову.
Первый секретарь районного отделения КПРФ Михаил Борисович Рямбов вручил партийный билет Любови Григорьевне Васильевой из села Новопокровки, которая восстановила первичку. Кроме того, в ряды партии вступил и ее сын Александр.
В селе Абрикосовке коммунисты и их сторонники восстановили памятник В.И. Ленину, который пострадал от рук вандалов два года назад. Очень символично, что 7 ноября местные жители возложили цветы к обновленному монументу.
АЛУШТА
В митинге, посвященном 102-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, приняли участие представители общественных организаций «Ветераны Комсомола», «Союз советских офицеров», «Русская община», «Память Чернобыля», Женское движение «Надежда России», «Совет ветеранов».
Митинг вела первый секретарь городского отделения КПРФ Алла Николаевна Шавель. На мероприятии выступили депутат городского совета В. Е. Щербина, депутат горсовета О. Г. Грызлова, председатель ССО Л. Д. Противенский, председатель «Русской общины» А.А. Мельников, И. А. Захарова и врач горбольницы, коммунист А. И. Тимошенко. Звучали стихи в исполнении Д.Е. Харитоновой (собственного сочинения) и Т. Мудрик.
В конце митинга была единогласно принята резолюция. К стеле «Борцам за Советскую власть» собравшиеся возложили цветы.
В этот же день в городском отделении партии состоялся круглый стол на тему «Великий Октябрь и современность».
САКИ
На митинге в городе Саки выступающие в своих речах отметили огромную значимость революции 1917 года, которая спасла и сохранила страну, и выдающуюся роль Вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина в создании первого в мире социалистического государства.
В заключение митинга единогласно была принята резолюция, в которой перечислялись необходимые шаги для выхода России из тяжелого экономического положения. По окончании митинга участники мероприятия возложили цветы к памятнику В .И. Ленину.
Пресс-службы
городских и районных отделений КПРФ