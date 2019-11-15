Верните священный праздник!

В редакцию газеты «Коммунист Крыма» очень часто приходят письма, в которых читатели говорят о необходимости возвращения государственного праздника 7 ноября. Одно из таких писем было опубликовано в газете «Крымская правда» (от 7.11.2019 г.). Предлагаем ознакомиться с его содержанием.
Колоссальное расслоение в нашем обществе, в его социальной сфере, в идеологическом векторе. Олигархат правит страной, подмял под себя рычаги власти и кощунствует над историческими ценностями нашей великой и в то же время многострадальной Родины. Воистину — где господствует капитал, там нет и не может быть святости. Весь период Советской, Социалистической эпохи размазывается по стене, втаптывается в грязь. Исторические события и лица дискредитируются. Мы с негодованием наблюдаем циничный вандализм за границей в отношении памятников фронтовикам-освободителям, В. И. Ленину и другим историческим лицам. А у нас в Крыму разве не было посягательств на памятник Ленину под предлогом обустройства на площади фонтанов? Фамилии инициаторов замалчиваются?! Да от народа не скроешь! А фонтаны можно обустроить, не трогая памятник вождю пролетариата с мировой известностью.
С обеих сторон памятника — по два зеленых газона, на месте которых и можно соорудить «водные фейерверки». И две составляющие — историческая и эстетическая — будут дополнять друг друга (как в горсаду в Симферополе). Мы — русские люди, и с уважением относимся к историческим событиям ушедших веков, ценим мужество и отвагу своих соотечественников, патриотическую сплоченность… к примеру, 1612 года. И празднование этого исторического события 4 ноября — как «День народного единства». Но как можно было «одним и тем же пером» (да и зачем?!) утверждать один праздник и низвергать другой, тоже общенародный — пролетарский, праздник трудового народа, того народа, который кормит и поит, одевает и обувает всю страну? Тогда в судьбе России был сделан крутой поворот.
Молодое правительство молодой республики, не имея должного опыта, квалифицированных кадров и какой бы то ни было помощи и поддержки, столкнулось одновременно с проблемами, но не растерялось, а сплотив все усилия и народ, настойчиво и упорно, единым фронтом по всем направлениям стало строить первое в мире Советское Социалистическое государство. Карта страны покрылась флажками новостроек. Результаты коллективного труда, социалистического соревнования опережали планы первых пятилеток. Фабрики и заводы, гидро- и теплоэлектростанции. Железные дороги, морские, речные порты и аэропорты, объекты медицины и образования, научно-исследовательские институты и лаборатории. Была объявлена борьба с беспризорностью и безграмотностью. Свое образование получали и повышали и дети, и взрослые. Наши советские инженеры и конструкторы, наши рабочие создавали технику не хуже, чем за рубежом. И все это происходило под руководством Ленина — Сталина и в едином порыве, в сплочении всего народа. Но главным достижением было то, что за все эти годы некогда аграрная страны превратилась в индустриальную державу.
О броневую мощь и сталь разбились гитлеровские полчища. Да! Начало войны было трудным. Два-три года не хватило И. В. Сталину на полное перевооружение и укомплектование армии и флота. Но советский народ и в этих суровейших условиях войны, лихолетья, постоянных эвакуаций населения и народного хозяйства, передислокации на восток сотен заводов и фабрик, при отсутствии тысяч квалифицированных рабочих, ушедших на фронт, справился со всеми трудностями и сумел обеспечить фронт оружием и боеприпасами. Какой еще стране такое под силу?! Какой еще народ способен на такой героизм?! Только в Советской стране! Только советский народ! А всему начало дала Великая Октябрьская Социалистическая революция! Родительница первого в мире Советского Социалистического государства. И этот священный праздник посмели стереть с листков календаря, чтобы со временем он стерся и в памяти народной.
Молодое правительство молодой республики, не имея должного опыта, квалифицированных кадров и какой бы то ни было помощи и поддержки, столкнулось одновременно с проблемами, но не растерялось, а сплотив все усилия и народ, настойчиво и упорно, единым фронтом по всем направлениям стало строить первое в мире Советское Социалистическое государство. Карта страны покрылась флажками новостроек. Результаты коллективного труда, социалистического соревнования опережали планы первых пятилеток. Фабрики и заводы, гидро- и теплоэлектростанции. Железные дороги, морские, речные порты и аэропорты, объекты медицины и образования, научно-исследовательские институты и лаборатории. Была объявлена борьба с беспризорностью и безграмотностью. Свое образование получали и повышали и дети, и взрослые. Наши советские инженеры и конструкторы, наши рабочие создавали технику не хуже, чем за рубежом. И все это происходило под руководством Ленина — Сталина и в едином порыве, в сплочении всего народа. Но главным достижением было то, что за все эти годы некогда аграрная страны превратилась в индустриальную державу.
О броневую мощь и сталь разбились гитлеровские полчища. Да! Начало войны было трудным. Два-три года не хватило И. В. Сталину на полное перевооружение и укомплектование армии и флота. Но советский народ и в этих суровейших условиях войны, лихолетья, постоянных эвакуаций населения и народного хозяйства, передислокации на восток сотен заводов и фабрик, при отсутствии тысяч квалифицированных рабочих, ушедших на фронт, справился со всеми трудностями и сумел обеспечить фронт оружием и боеприпасами. Какой еще стране такое под силу?! Какой еще народ способен на такой героизм?! Только в Советской стране! Только советский народ! А всему начало дала Великая Октябрьская Социалистическая революция! Родительница первого в мире Советского Социалистического государства. И этот священный праздник посмели стереть с листков календаря, чтобы со временем он стерся и в памяти народной.
Уважаемая редакция! Мы обращаемся к вам с просьбой осветить этот крик души на странице газеты — это просьба. Но сама суть темы — это не просьба, а требование к властям вернуть нам праздник, сделать его официально всенародным!
Владимир КОСАРЕВ,
Василий ВТОРОВ,
Анатолий ЯКУБЕНКО
Василий ВТОРОВ,
Анатолий ЯКУБЕНКО