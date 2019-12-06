7 декабря в актовом зале Крымского рескома КПРФ состоится республиканский семинар-совещание депутатов, избранных от КПРФ. Напомним, что в сентябре от КПРФ было избрано 103 депутата, из них: в Государственный Совет Республики Крым — 5, в городские советы — 27, в сельские советы — 71 депутат. В преддверии этого ответственного мероприятия свое слово говорят депутаты Синопол А. Г. и Шевченко Л. Н.
Изменилась ситуация и в нашей республике. В Государственный Совет избрано пять наших товарищей. Наши члены партии представлены во всех городских советах, значительно улучшились наши показатели в представительных органах власти на селе. Все это говорит о том, что наша партия набирает свой политический вес, пользуется авторитетом среди крымского избирателя.
Вполне естественно и то, что мы все, избранные депутаты от КПРФ, нуждаемся в каком-то объединении, в коллективном совете по умелой организации своей деятельности каждого отдельного депутата. Коллективный совет необходим еще для того, чтобы знать о положении дел у своих соседей, чему-то поучиться самому, а что-то подсказать коллеге. Вместе, как говорится в народной мудрости, гуртом и батька легше бити.
Безусловно, в каждой иерархической депутатской лестнице есть непременно свои специфики. Ближе всего к избирателям стоят депутаты местных (городских и сельских) советов. У местных депутатов — все «начальники», начиная с соседей по дому и заканчивая республиканским представительным органом власти. Депутат местного значения всегда на виду у людей, он как бы сам живет теми же проблемами, что и простые избиратели. Но разница заключается в том, что местный депутат выступает не как «начальник», а как государственное лицо, ответственное за дело поселения или города. Отсюда вытекает, что местные депутаты должны «крутиться» больше, нежели депутат Госсовета или Государственной Думы. Мы — всегда на виду, и с нами ведут диалог наши избиратели напрямую.
Конечно, хотелось бы чувствовать локоть наших товарищей по партии, представленных как в Государственном Совете Республики Крым, так и в Государственной Думе РФ. То есть, необходима депутатская связь как по горизонтали, так и по вертикали. Тогда у нас может что-то и получится. В этом мы видим одну из задач предстоящего республиканского семинара-совещания депутатов, избранных от КПРФ.
Теперь несколько предложений для коллективного обдумывания. В период избирательной кампании поднимался думающими кандидатами в депутаты вопрос о законе Республики Крым «О местном самоуправлении». Мы не будем говорить всех «больных точках» этого закона (об этом подробно писалось в нашей газете «Коммунист Крыма»), отметим только, что Крымскому рескому совместно с ассоциацией юристов нашей республики, депутатами, имеющими большой опыт работы в местных представительных органах власти нужно детальнейшим образом изучить этот вопрос, обсудить коллегиально на нашем Совете и срочно внести изменения в наш республиканский закон. В том виде, как он представлен сегодня, он не работает должным образом и, самое главное, не придает авторитет самому первичному звену в депутатской иерархии, а именно там и протекает основная жизнь наших избирателей.
Есть и другие крымские законы, которые требуют нашего внимания, в части внесения в них некоторых положений, а именно: «Об образовании в Республике Крым», «О здравоохранении в Республике Крым», «О культуре» и т. д.
И еще один важный вектор в нашей совместной коллективной работе: проведение обучающих семинаров. Необходимо проводить тематическое обучение депутатов, начиная от законов Республики Крым и заканчивая так называемой науки о «делопроизводстве». Мы все, ставшие депутатами, должны быть подготовлены как в правовом поле, так и в психологическом (поведенческом) плане. Именно от этого будет зависеть наш общий успех.
Мы желаем всем депутатам, выдвинутыми от КПРФ, плодотворной работы во имя наших крымских избирателей. От этого будет зависеть и авторитет нашей партии.
Андрей СИНОПОЛ, депутат Сакского городского совета,
Людмила ШЕВЧЕНКО, депутат Ивановского сельского совета
Нижнегорского района