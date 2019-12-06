Сергей БОГАТЫРЕНКО: «Необходимо развивать промышленность в Крыму!»

Председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Государственного Совета РК, руководитель фракции КПРФ в Госсовете, первый секретарь Крымского республиканского отделения КПРФ Сергей Васильевич Богатыренко заявил об этом во время обсуждения проекта бюджета нашей республики. Он, в частности, сказал: «Нет вложений в создание государственных предприятий, а тем временем регулярно приватизируют имущество Крыма. Что будет дальше при таком отношении к распределению средств — не ясно, но есть опасение, что те детские сады и школы, которые строим сейчас, в будущем тоже будем отдавать для приватизации в связи с отсутствием средств для их обеспечения».
Что ж, придется ответить и Владимиру Андреевичу. Во-первых, не российский, а уж тем более крымский бизнес не спешат вкладывать свои финансы в расширение промышленного потенциала нашей республики. Так называемых отечественных бизнесменов все больше и больше интересует крымская недвижимость, строительство новых торгово-развлекательных центров, некоторые туристические объекты и, конечно, крымское вино. Чего-то другого пока на нашем горизонте не просматривается. Во-вторых, что касается школ и детских садов. Да, действительно, федеральный бюджет активно финансирует эти объекты. Но вот как относится все тот же бизнес, участвуя в капитальных ремонтах учебно-воспитательных организаций, об этом могут рассказать родители детских садов в селах Ивановка и Жемчужина Нижнегорского района, поселке Советское Советского района и в других регионах нашей республики. Но если верить спикеру, что «не следует беспокоиться о судьбе детских садов и школ», то мы предлагаем тому же Госсовету съездить в село Октябрьское Советского района и посмотреть на местные детский сад и школу. Детский сад брошен и разрушается, а здание школы давным-давно сдано в аренду.
Так что Сергей Богатыренко в своем выступлении очень верно и точно отметил болевые точки крымской экономики.
Кроме того, депутат-коммунист Сергей Богатыренко поднял вопрос о том, что большая часть озвученных на парламентских слушаниях пожеланий от профильных комитетов Государственного Совета отражение в итоговом варианте бюджета не нашла, а ведь речь шла о самых необходимых и срочных решениях, касающихся жизни большинства крымчан, будь-то образование, культура, спорт, здравоохранение, развитие и поддержка среднего и малого бизнеса и так далее.
Напрашивается резонный вопрос, а почему вопросы бюджета рассматривались так поздно и несвоевременно, что действующей власти требуется дополнительное время для из рассмотрения?..
Сергей НЕБОЛЬСИН