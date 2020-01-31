Конституция обязана защищать интересы народного большинства

Заявление Президиума Центрального Комитета КПРФ
Уважаемые соотечественники!
Начавшаяся в России конституционная реформа неизбежно возвращает наши мысли к событиям начала девяностых годов прошлого столетия. Круша советское народовластие, ельцинская камарилья пошла тогда сразу на два государственных переворота. На первом этапе, в 1991 году, был разрушен единый Советский Союз. Затем, в 1993 году, в самом центре Москвы был расстрелян Верховный Совет России. На крови защитников Советской власти протащили законодательную смену общественно-политической и социально-экономической систем. КПРФ выступила решительно против поддержки Ельцина и его Конституции, освящавшей государственный переворот в стране. В случае честного проведения полноценного референдума, а не подмены его «общенародным опросом», «расстрельная» Конституция не имела шансов вступить в силу.
Объем социальных гарантий, закрепленный в нынешней редакции Конституции, решительно уступает тем возможностям, которые давали Конституции СССР и РСФСР. На данном этапе президентские поправки в Основной Закон лишь незначительно увеличивают существующий объем социальных прав трудящихся. КПРФ предлагает свои поправки с целью изменения Конституции. Они должны решить следующие важнейшие вопросы:
— зафиксировать принадлежность российских недр народу, создать конституционную основу для получения всеми гражданами России достойной доли дохода от добычи полезных ископаемых;
— обязать власть индексировать и пенсии, и социальные выплаты, и стипендии не реже одного раза в год и не менее чем на величину индекса роста потребительских цен за год предшествующий;
— закрепить в качестве важнейшей социальной гарантии возраст выхода на пенсию: 60 лет — для мужчин, 55 лет — для женщин;
— установить, что и минимальный размер оплаты труда, и минимальная пенсия не могут быть меньше прожиточного минимума. При этом необходима норма о том, что прожиточный минимум обязан гарантировать удовлетворение базовых потребностей человека в жилье, питании, одежде, медицинской помощи, доступе к образованию и ценностям культуры, проезде на общественном транспорте;
— зафиксировать, что платежи за жилищно-коммунальные услуги не должны превышать 10% от совокупного дохода российской семьи;
— значительно расширить полномочия парламента по контролю над работой чиновников, закрепив в Конституции понятия «парламентский контроль», «парламентское расследование», «парламентский запрос»;
— наделить Государственную Думу правом решать вопрос о доверии или недоверии как правительству России в целом, так и его отдельным членам, а также руководителям федеральных органов исполнительной власти;
— закрепить выборность Совета Федерации населением. Признать невозможным, особенно при расширении полномочий Совета Федерации, сохранение положения, при котором члены данной палаты парламента фактически назначаются представителями власти;
— внести в Конституцию положение о государствообразующей роли русского народа в многонациональной семье народов Российской Федерации;
— наполнить реальным содержанием конституционную норму о самостоятельности местного самоуправления, дополнить Конституцию нормой, закрепляющей за ним определенную долю налоговых доходов;
— обеспечить реальную независимость судебной власти. С этой целью закрепить в Конституции выборность мировых, районных и городских судей.
Данные поправки КПРФ считает наиболее принципиальными и вносит их на рассмотрение Государственной Думы. При этом нами получено от граждан много других предложений по изменениям в Основной Закон. Индивидуальные и коллективные предложения продолжают поступать. По нашему убеждению, они заслуживают самого пристального внимания.
В целях глубокого, целостного, тщательно выверенного реформирования Конституции в интересах народного большинства КПРФ считает необходимым в кратчайшие сроки принять закон о Конституционном собрании. Созыв данного представительного органа позволит усовершенствовать первую и вторую главы Основного Закона. Именно эти разделы устанавливают основы конституционного строя и закрепляют права и свободы человека и гражданина. Их изменение необходимо прежде всего для того, чтобы решительно расширить объем социально-экономических гарантий, закрепляемых в Конституции Российской Федерации.
В ходе обсуждения в Государственной Думе конкретного содержания конституционной реформы мы будем настаивать на внесении указанных выше изменений в Основной Закон. При голосовании по законопроекту в целом позиция КПРФ будет прямо зависеть от готовности «партии власти» следовать интересам большинства граждан России.
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ