Евгения Дементьева,
секретарь по идеологической работе
КРО КПРФ
В ноябре 1920 года в Крыму происходили очень знаковые для молодой Советской республики события. Командование Южного фронта во главе с М. В. Фрунзе, руководствуясь указаниями В. И. Ленина, разработало и блестяще осуществило план разгрома врангелевцев.
Воины Красной армии 7–12 ноября 1920 года проявили величайший героизм при штурме мощных укреплений на Перекопском направлении. Первую полосу обороны составлял Турецкий вал, а вторую — Юшунь (Ишунь).
13 ноября 1920 года 2-я Конная армия заняла Симферополь. 16 ноября из Джанкоя М. В. Фрунзе и Бела Кун отправили Ленину телеграмму: «Сегодня нашей конницей занята Керчь. Южный фронт ликвидирован». 17 ноября части 52-й стрелковой советской дивизии вошли в Ялту. Ликвидация врангелевщины, уничтожение последнего оплота контрреволюции означали окончание интервенции и Гражданской войны.
Крым вместе со всей Советской страной получил возможность приступить к ликвидации разрухи, порожденной империалистической и гражданской войнами, к хозяйственному и культурному строительству.
Барон Врангель с остатками белогвардейцев и частью мирного населения из Крыма бежал в Константинополь, а потом в Брюссель, где занимался созданием Русского общевоинского союза. Через 20 лет члены союза вернулись на берега Черного моря в числе гитлеровских войск. В Крыму и Одессе врангелевская контрразведка стала костяком местного гестапо.
А 13–16 ноября 1920 года из портов Евпатории, Феодосии, Ялты, Керчи и Севастополя к берегам Турции на 126 судах отправились 145 693 человека, не считая судовых команд. Среди эвакуированных — 12 000 боевых офицеров, 15 000 казаков, 10 000 юнкеров, 30 000 офицеров и чиновников тыловых частей. Из Крыма врангелевцы вывезли и запасы продовольствия, а если не вывезли, то привели в негодность с помощью керосина. Из-за этого начался голод. Однако, вы понимаете, кого потом в этом голоде обвинили? Естественно «красных».
Прошло 100 лет. До сих пор не утихают споры противоборствующих сторон. Кто за красных, кто за белых? Это исход или бегство? Возможно ли примирение? Мой ответ — конечно же нет! Как можно примириться с белогвардейскими генералами, которые безжалостно уничтожали крестьян и рабочих, осмелившихся мечтать о лучшей, нежели рабской, для себя участи. Простой народ принял идеи большевиков — в противном случае красные не смогли бы одержать победу в Гражданской войне и собрать государство воедино. Реабилитируя белых, нам предлагают забыть обо всех завоеваниях социализма. Все эти памятники Маннергейму, Колчаку, Врангелю устанавливает новая «белая кость и голубая кровь» — чиновничество. Дорвавшись до должностей и богатств, они хотят сохранить их навечно. Для этого стараются внушить людям, что такое положение вещей было всегда и только разделение государства на элиту и плебс является правильным, но коммунисты всегда на страже и активно противостоят переписыванию истории, подмене одних героев другими.
Чем дальше от нас история Советского государства, тем очевиднее: только на основе ее опыта возможно возрождение России сегодня. Программа КПРФ нацелена на то, чтобы, взяв лучшее из советского опыта, строить социализм XXI века.