Новогодняя корзина или Сколько стоит праздничный стол

За год цены на продукты в Российской Федерации выросли на 14%, а реально располагаемые доходы населения упали на 4,1%. Перед многими семьями стоит непростой вопрос – во сколько теперь обойдется домашнее застолье в новогоднюю ночь.
Растут только цены
За последние годы ростом цен в наших магазинах, к сожалению, никого не удивишь. Но когда цены на основные продукты питания стремительно ползут вверх за короткий период времени, то даже у самых стойких граждан возникает ощущение, что «что-то пошло не так». Согласно оценке Федеральной службы государственной статистики (Росстат), продукты в декабре подорожали выше уровня инфляции. По данным того же Росстата за первую неделю декабря больше других продуктов подорожали куриные яйца — на 3,2 % и подсолнечное масло — на 1,7 %. Сахар прибавил в цене 0,7 %, маргарин — на 0,5 %, мороженая рыба — на 0,4 %. Куриное мясо, сливочное масло, пшеничная мука, ржаной хлеб, вермишель и макаронные изделия за неделю подорожали на 0,3 %, а белый хлеб, печенье и булочные изделия — на 0,2 %. Казалось бы, мелочь, но если мы посмотрим на рост цен с начала 2020 года, то увидим совсем другие цифры: сахар — 72,7 %, подсолнечное масло — 25,9 %, пшеничная мука — 12,7 %, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — 10,8 %, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — 7,4 %, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов — 7 %.
Согласитесь, выглядит уже намного серьезнее. А если учесть, что зарплаты простых граждан топчутся на месте, то картина складывается совсем не радужная.
Как раз накануне ежегодной прямой линии с Президентом, Владимир Путин поднял вопрос о повышении цен на продукты питания, при этом подчеркнув, что подорожание базовых продуктов питания нельзя объяснить пандемией коронавируса и это никак не связано. Владимир Путин сказал, что в росте цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб он видит попытку подогнать внутренние цены под мировые.
Хочется спросить – а куда смотрело правительство и наши профильные министерства? Что делать простым людям в подобной ситуации, кроме как затянуть пояса?
Опять у нас много вопросов, которые остаются без ответов. Ну да, мы уже привыкли, что на них раз в год отвечает Президент, и то не на все.
Меры будут приняты
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев обозначил новые уровни цен на сахар и подсолнечное масло, на которые власти рассчитывают выйти после принятия экстренных мер по снижению стоимости ряда социально значимых продуктов. Он заявил, что «разработан комплекс мер для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары».
Патрушев ожидает, что все принятые меры «позволят обеспечить следующие целевые показатели». «Цены производителей на сахар-песок будут снижены до 36 рублей за килограмм с НДС для поставки в розницу, непосредственно в розничной торговле — до уровня 46 рублей за килограмм. Розничная цена на подсолнечное масло будет снижена до 110 рублей за литр, цена производителей для отпуска в розницу должна составлять 95 рублей с НДС. Цены на продовольственную пшеницу планируется снизить в текущем году до 14 тыс. рублей без НДС за тонну в центральной части России и до 13 тыс. рублей без НДС к концу февраля 2021 года», — указал глава Минсельхоза, чьи слова приводит пресс-служба Кабмина.
Спрашивается, а куда раньше смотрели и чем занимались ответственные лица, работающие в Минсельхозе, Минпромторге, Федеральной антимонопольной службе, Минэкономразвитии и Росстате? А также профильные вице-премьеры — Андрей Белоусов, Юрий Борисов и Виктория Абрамченко? Полагали, что все само собой утрясется? Не утряслось. Правительство, конечно же, ограничит цены на резко подорожавшие продукты, но, что потом? Многие эксперты считают, что искусственное сдерживание цен приведет к разорению производств и ухудшению качества продуктов.
Бизнесмен и экономист Дмитрий Потапенко видит еще одно неприятное для потребителей последствие в искусственном сдерживании цен на продукты — ухудшение качества. «Наши власти, как в том анекдоте, хотят остановить танк приказом: «Танк, стой. Раз-два!» Но «танк» роста цен так не остановить. Ограничение максимальной стоимости приведет к внутреннему дефициту и ухудшению качества продукта».
«Производители будут убирать из продукта полезные вещества, а даже в таких примитивных товарах, как сахар и масло, это возможно. Ограничения цены приведут к разорению производителей, а не ретейла. Запасаться подсолнечным масло и сахаром не надо, дефицита, надеюсь, не будет, но к ухудшению качества потребителям нужно приготовиться», — подытожил Потапенко.
Что нам стоит стол накрыть
Вернемся к новогоднему столу. Несмотря на достаточно печальную ситуацию с ценами, люди все равно хотят встретить Новый год с праздничным настроением. Попробуем разобраться, во сколько оно обойдется. Усилиями федерального сервиса доставки продуктов СберМаркет и сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» было подсчитано, что в среднем продукты к празднику обойдутся в 5 729 рублей без учета алкоголя. В исследовании учли, что на традиционном новогоднем столе будут стоять овощные и мясные нарезки, салаты оливье, селедка под шубой и мимоза, бутерброды, тарталетки с сыром и икрой, а также горячие блюда из мяса и рыбы, десерты, мандарины, компот и газированные напитки. Это данные по «материковой» России.
А в Крыму в 2019 году стоимость набора продуктов и напитков для новогоднего стола для семьи из 4-х человек согласно данным Крымстата составила 6389,83 руб. Добавьте к этой сумме среднюю годовую инфляцию в 14% и получите ориентировочную цену новогоднего стола в этом году – свыше 7 тыс. рублей
По данным сайта «Работа.ру» в среднем по России наиболее доступным новогодний стол будет для водителей (средняя зарплата до 90 107 рублей), машинистов (до 93 180 рублей) и врачей (до 86 440 рублей) — на классический новогодний стол они потратят около 6 % своей зарплаты. Сложнее всего придется уборщикам помещений (до 33 604 рублей), администраторам (до 34 874 рублей) и пекарям (до 37 791 рубля) — чтобы устроить новогодний праздник, им придется отдать около 16 % заработка.
Незаметнее всего для бюджета новогодний стол окажется для водителей, которые работают в Москве (средняя зарплата до 105 012 рублей). В Екатеринбурге безболезненней для кошелька приготовить новогодний стол будет каменщикам (до 125 000 рублей) и директорам в сфере торговли (до 91 791 рубля).
Сложнее всего составить праздничный стол будет упаковщикам в Новосибирске (средняя зарплата до 24 500 рублей) и уборщикам помещений в Екатеринбурге (средняя зарплата до 28 000 рублей): за новогодний стол придется отдать почти четверть зарплаты. Тут возникает закономерный вопрос — у кого в Крыму зарплаты по 80 000–100 000 рублей и много ли таких счастливчиков? Ответ вы знаете сами.
Во второй половине декабря были подписаны соглашения ретейла и производителей касательно цен на подсолнечное масло и сахар, в результате фиксированные цены будут действовать до апреля 2021 года. Можно и не сомневаться, что в апреле эти цены изменятся отнюдь не в меньшую сторону, а вот насколько — покажет время. Нам же остается только надеяться, что рост цен будет не таким значительным и не придется еще туже затягивать пояса.
И тем не менее, желаю всем встретить Новый год с хорошим настроением и за праздничным столом.
Роман Молотов