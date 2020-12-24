Бюджет «проедания» принят

В конце года основным вопросом депутатского корпуса становится приятие бюджета на следующий год. Федеральный бюджет на 2021–2023 годы уже принят и подписан президентом. На финансирование образования, здравоохранения, соцполитику в 2021 году добавили более 10% средств по сравнению с нынешним годом. Но вот цифры 2022–2023 годов несколько удивляют. Расходы на образование, здравоохранение немного снижаются, а на финансирование пенсионной системы уменьшаются на более чем 8%. Неудивительно, что члены КПРФ в Госдуме голосовали против принятия такого бюджета. Как обстояли дела с принятием бюджета Республики Крым на 2021–2023 годы и каковы плюсы и минусы, документа, принятого накануне, мы спросили у Сергея Богатыренко, лидера крымской фракции КРПФ в Госсовете Крыма.
В целом неплохо, но...
— Какие основные статьи по бюджету закрыты?
— Бюджет Республики в большей степени социально направлен. Все обещания, обязательства власти — все учтены и закрыты. Это пенсии, различные пособия, в том числе на детей, мамочкам и так далее, все будет выполнено на 100 %. Крыму грех жаловаться, по сравнению с другими регионами. Более 100 миллионов нам дает федеральный бюджет и закрывает все наши нужды. Проблема же бюджета в том, что вся наша власть, все чиновники, как правило, не могут его полностью освоить, реализовать все запланированное, и часть денег к концу года уходит обратно в Москву.
— Почему не могут?
— Тут комплексная проблема. У нас не хватает кадров, не хватает рук, может быть даже ума. Плюс несовершенство закона. Мне кажется, что одна из проблем это 44 ФЗ, по которому мы первые полгода ждем, затем, как правило в октябре проходят торги. А потом мы удивляемся, почему, когда начинаются дожди, у нас крыши меняются, асфальт кладется? Ну, потому что так торги проводят, так 44 ФЗ устроен. Нужно вникнуть и посмотреть, как другие страны работают без 44 ФЗ.
— Как в целом вы оцениваете принятый крымский бюджет?
— В целом удовлетворительно. Но самый главный вопрос состоит в том, что, по моему мнению, принятый бюджет не соответствует вызовам времени и по некоторым направлениям не соответствует чаяниям и желаниям наших людей.
Надо думать по-новому
— Что вы вкладываете в понятие «вызовы времени» и, какие сферы, на ваш взгляд, требуют увеличения бюджета, пересмотра?
— Этот год для нас всех стал годом коронавирусной инфекции, а для Крыма это еще и проблема с водой, засуха. Поэтому, я считаю, что бюджет должен быть полностью направлен на то, чтобы в следующем году решить эти две проблемы. Что касается медицины, то бюджет остался на уровне прошлого года, его незначительно подняли. Но, если в прошлом году коронавируса не было, и медицина справлялась, то в этом году медицина проходит испытание на прочность. А в России, в целом, и в Крыму, в частности, это очень важно, потому что здесь прошла целая реформа здравоохранения, прошла оптимизация. У нас уничтожили большое количество медицинских подразделений.
— Мне кажется, что это тянется еще с до российских времен Крыма. Согласны?
— Да, я согласен с вами, но все-таки через 6 лет жизни в РФ, я считаю, что от фраз об украинском наследии нужно уже уходить. У нас уже наше российское настоящее.
Я считаю, что бюджет на здравоохранение должен был быть увеличен в разы, буквально на два его нужно было умножить по сравнению с прошлым годом. В связи с нынешними угрозами. Коронавирус на данный момент еще не полностью изучен, а учитывая новости из Лондона, где обнаружили его новую мутацию, нам тоже нужно быть к этому готовыми. Плюс мы должны четко понимать, что медикаменты, которые необходимы для лечения коронавируса, до сих пор находятся в дефиците в аптеках. А мы бюджет оставляем на медицину в принципе на уровне прошлого года.
Второй момент по ковиду. В бюджете не заложены глобальные суммы на восстановление, капитальный ремонт наших пансионатов, баз отдыха. Это для власти неинтересный вопрос. Им гораздо интересней продавать эти санатории. Профилактическое лечение граждан не интересно власти. Например, сейчас в Ялте два санатория, которые специализировались на профилактике и лечении легочных заболеваний, внесли в план приватизации. А ведь коронавирус — это чаще всего пневмония, сложная пневмония, которая прежде всего уничтожает легкие и делает людей инвалидами. Так вот, как раз может быть эти пансионаты, которые уходят с молотка за копейки, нужно срочно восстанавливать, вкладывать туда большие деньги и там реабилитировать наших граждан.
— Мне кажется, что вся Россия нуждается в таких пансионатах.
— Безусловно, но давайте, хотя бы о крымчанах для начала позаботимся. Нет, — не хотят. Поэтому об этом я тоже высказался на сессии. Я считаю, что это большое упущение.
Что касается второго вызова времени — засухи. Всё мелеет и высыхает, разговоры о переброске истощенных водных ресурсов Крыма не приведут к решению проблемы. Плюс разговоры об опреснении воды вызывают множество вопросов. Во-первых, это очень дорогая, энергозатратная технология. А во‑вторых, отходы производства опреснительных установок, которые будут сбрасывать Черное море, приведут к уничтожению экологию прибрежных вод. К тому же опресненная вода — техническая. Также, как и дистиллированная, она не полезна для здоровья. Учитывая ее себестоимость, я не верю, что этой водой кто-то будет поливать огород. Что касается подземных источников, разработки скважин в свете решения проблем с водообеспечением, то мы прекрасно понимаем, что каптаж скважины и потребности Крыма это две цифры с абсолютно разными порядками. И даже, если найдут пресную воду под Азовским морем, то куда ее будут подавать? В дырявые трубы потери в которых составляют 60–70 %? Решение проблемы нужно начинать с полной замены изношенных труб в водоводах. Сегодня у нас вся техника должна быть направлена на замену трубопроводов. И если деньги федеральные направить не на опреснение, а на быструю замену всех дырявых труб, мы сохраним этим до 50 % утечек воды, и она дойдет до людей. Мы экономией воды решим часть проблемы с ее нехваткой и введением графиков. Плюс укладка труб от Нижнегорского в сторону Феодосии, где вода перебрасывается открытым способом и идет естественная потеря объема воды.
Деньги – на реальные нужды
— Какие предложения внесла КПРФ в новый бюджет?
— Мы внесли ряд предложений, но самым главным считаем предложение по увеличению суммы на предоставление дополнительной меры поддержки для улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей, в Республике Крым. Это те самые жилищные сертификаты. К первому чтению в бюджете была запланирована сумма 180 млн. Мы понимали, что это очень мало. Напомню, что на приостановку действия этого закона очень остро отреагировали молодые семьи, потому что многие из них уже взяли жилье в ипотеку, заключили договора купли-продажи, т. е. прошли точку невозврата, и для них приостановка этого закона — просто крах. Поэтому мы настаивали. Сейчас на эту программу в бюджет заложили 580 млн, т. е. мы можем рассчитывать на то, что около 580 семей получат эти выплаты. Считаю, это положительное решение.
В общем, бюджет мы поддержали. Бюджет — это основной финансовый документ Республики. Он принесет Крыму много благ — это и строительство дорог, и детские сады, и ФАПы. Единственное, что сильно настораживает, это утверждения о том, что это бюджет развития. Я считаю, что этот бюджет — бюджет проедания. Потому что в нем не учтено создание новых рабочих мест. Мои оппоненты утверждают, что рабочие места есть. Но садики, школы — эти рабочие места для бюджета Крыма — дополнительные расходы. Я же говорю о создании рабочих мест, которые бы приносили прибыль в доходную часть бюджета. Финансирование Крыма сейчас происходит для того, чтобы по уровню сравнять его с другими регионами страны. Уже прошло 6 лет такого финансирования, сколько еще нас будут так поддерживать, я не знаю.
— А что нужно сделать, какие отрасли нужно развивать в первую очередь?
— Давайте посмотрим на карту Крыма. Он со всех сторон омывается морем, поэтому рыбодобыча и рыбопереработка должны быть основными важными отраслями. У нас практически нет своей черноморской рыбы, которую потребляют местные жители. Север и центральная часть полуострова всегда славились своим сельским хозяйством. Этой продукцией Крым полностью обеспечивал себя сам и не только себя. Да, нет воды, потеряно рисовое хозяйство, но можно развивать другие направления, выращивать те культуры, которые не требуют такого обилия воды. Плюс проблема с водой решится и на сельское хозяйство останется.
И самое главное направление — Крым всегда был всесоюзной здравницей. 100 лет назад Владимир Ленин подписал декрет об использовании Крыма для лечения трудящихся. Здесь отдыхали, оздоравливались и лечились не только взрослые, но и дети. Сейчас политика крымской власти полностью нивелировала Крым как здравницу, сейчас это туристический курорт — гостиница, бар, ресторан. А изюминка Крыма не в этом. Сама природа, климат полуострова дает возможность лечить и предотвращать многие заболевания, иногда только одним пребыванием здесь. Сейчас вместо того, чтобы восстанавливать санатории, делать их круглогодичными и принимать людей которым нужно лечение и одзоровление, делается ставка на тех, кто решил просто приехать поплескаться в воде и попить крымского винца (кстати, оно теперь тоже стало частным). Я убежден, что основная часть этой инфраструктуры должна быть под контролем государства, чтобы оздоровление было доступно всем слоям населения.
Правильно распределить
— Какая сумма бюджета на 2021 год?
— 153,3 миллиарда рублей из них 48,4 миллиарда — доходная часть Крыма.
— А сколько нужно Крыму денег, чтобы решить проблемные вопросы в ближайшем году?
— Я считаю, что и этого бюджета достаточно, просто мы его должны правильно распределить. Мы тратим гораздо больше денег на то, чтобы показать людям, как нам хорошо живется, чем на то, чтобы им действительно хорошо жилось. Например, на Министерство экономического развития РК выделено 788 миллионов. На Министерство промышленной политики РК — 172 миллиона (в 6 раз меньше). И, как вишенка на торте, 1,4 миллиарда — на Министерство внутренней политики информации и связи.
Лично мое мнение — нам нужны предприятия, строить их, трудоустраивать людей. В течение 5–10 лет, эти предприятия вышли бы на свои мощности. Давали бы деньги Крыму. И вот тогда уже со своей прибыли можно было бы делать дороги, строить стадионы, что угодно. Мы должны это понимать, что если мы сейчас обзаведемся инфраструктурой, которую не сможем потом содержать, то это будут зря потраченные деньги. Председатель Госсовета Крыма на мое предложение о создании рабочих мест ответил, что это не является задачей государства, это дело рук частников. Мы все видим эффективность частных собственников. Например, завод «Титан» уже объявил о сокращении более 300 человек. Крыму нужно срочно научиться зарабатывать, чтобы хорошо жить без дотаций.
Беседовала Лилия Косса