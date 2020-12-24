В Крыму введены новые правила выплат на третьего ребенка

С 1 января 2021 года вступает в силу Закон «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым».
Право на выплату имеют родители, имеющие детей в возрасте до 18 лет, а при обучении детей в общеобразовательных организациях и государственных образовательных организациях по очной форме обучения на бюджетной основе — до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
Минтруда и соцзащиты РК отмечает, что для назначения выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Республике за II квартал года, предшествующего году обращения. За указанный период 2020 года прожиточный минимум составил 11 753 рубля. Таким образом, в 2021 году критерий для назначения ежемесячной выплаты составит 11 753х2=23 506 рублей.
Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за три месяца, предшествующие месяцу обращения.
С 2021 года гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Но если сделать это в первые полгода со дня рождения ребенка, то ежемесячная выплата будет осуществляться со дня рождения ребенка, в остальных случаях — со дня обращения за ее назначением. Срок назначения выплаты также будет ограничиваться одним годом, то есть на каждый последующий выплата будет назначаться заново, если родители подадут заявление и соберут необходимые документы.
Размер ежемесячного пособия, на которое могут рассчитывать многодетные родители со следующего года составит 11 682 рубля.
Для тех, кому пособие было назначено до 1 января 2021 года, порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты остается прежним.