Многодетные семьи снова не могут получить помощь

Жилищный вопрос является одним из основных и острых для всех граждан нашей страны. Однако, несмотря на многочисленные обещания, принятие законов и поправок к ним, изобретения программ поддержки в виде снижения процентов по ипотечному кредитованию, материнскому капиталу и прочим потугам государства облегчить жизнь своим гражданам, для получения, приобретения или строительства собственного жилья нужно обладать поистине железными нервами, несгибаемой волей к победе и немалыми материальными средствами. Многодетные семьи наиболее уязвимы в этом плане и зачастую вынуждены годами ходить «на поклон» к чиновникам, чтобы те с «барского плеча» предоставили им положенные по закону льготы.
Вернуть разруху
С 2011 года семья Алексея и Виктории Пепеляевых получила статус многодетной. Двенадцать лет назад им выделили три комнаты в общежитии города Щелкино. Увидев фотографии состояния комнат, в которых предлагалось поселиться семье с детьми, я подумала, что это заброшенное нежилое здание.
Прежде чем заселиться в эти комнаты, необходимо было сделать настоящий хороший ремонт: заменить полы, трубы, сантехнику, поменять окна и двери, облагородить стены и потолки. Весь ремонт помещений сделал своими руками и за свои средства Алексей, но прошло немало времени, прежде чем семья смогла переехать на заветные квадратные метры. А перед этим в тесноте, да не в обиде, ютились у родителей Виктории. Справились, переехали, стали жить и оформлять документы. Почти все соседи по общежитию приватизировали свою жилплощадь, переоформив в квартиры, а нашим героям опять не повезло — документы на оформление, не принимались, решения затягивались, требовали вернуть все в прежнее состояние, убрать самовольную перепланировку (открыть дверь в кухню для соседки) и отдать полкухни. И тут же, ухватившись за свою идею, чиновники вообще отказали в приватизации семье, обосновав это тем, что места в «отполовиненной» кухне не хватает на их семью. Ну, конечно не хватает — у них ведь шестеро детей!
Виктория обратилась в инстанции с просьбой о расширении жилплощади, но тоже получила отказ, — нет в Щелкино пригодной для многодетной семьи квартиры. Хотя руководство города лукавит: квартиры есть, но их нужно перевести в жилой фонд. А кроме того, в дом к Пепеляевым зачастили разнообразные проверки: возбудились ювенальные службы и правоохранительные органы. Однако никаких нарушений не нашли — дети накормлены, одеты, обуты, обласканы любовью и заботой родителей, учатся в школе, посещают детский сад и разнообразные кружки; в квартире чистота и порядок.
«Власть не хочет помогать нашей семье, а только усложняет жизнь, — говорит Виктория, — Постоянные проверки, какие-то непонятные требования».
Со своей проблемой семья обратилась за помощью к депутату Государственного Совета Крыма, Первому секретарю КРО КПРФ Сергею Богатыренко.
«Ко мне со своей многолетней проблемой, обратилась многодетная семья, воспитывающая шестерых детей. Проблема заключается в игнорировании главой администрации Щелкино на протяжении последних шести лет их просьбы, связанной с увеличением жилплощади. Все эти годы семья Пепеляевых обивает пороги местной администрации с просьбой выделить им пустующие соседние комнаты, но видимо местному главе не до их проблем! — отмечает депутат. — На ряд моих обращений к главе Щелкино о помощи этой семье пришли только отписки. На запрос к уполномоченному по правам человека, пришел ответ, что этот вопрос не относится к его компетенции. Видимо семья из восьми человек это какие-то другие «человеки» с иными правами. Профильное министерство рекомендовало обратиться в Республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования. Также было направлено обращение в Прокуратуру Крыма, которая организовала проверку в интересах многодетной семьи».
«Ваше место — у параши!»
Казалось бы, нет квартир — так выделите землю, ведь многодетная семья имеет на это законное
право. С решением этого вопроса в городской администрации Щелкино тоже почему-то не сложилось. В очереди на получение участка под индивидуальное жилое строительство семья Пепеляевых стоит шесть лет и все это время они в списках под номером 1. И вот, наконец-то, власти решили соблюсти букву закона и предоставить льготной категории граждан, к которым относится эта многодетная семья, земельный участок под ИЖС. Виктория уже было обрадовалась, ведь еще прежняя глава администрации города Щелкино Татьяна Ерманова, рассматривая вопросы о межевании и кадастровых работах для выделения многодетным семьям участков под ИЖС, говорила об участке в районе 4 микрорайона, где есть электричество, можно провести воду. Но не тут-то было, сейчас почему-то им предложили совсем другой участок — в чистом поле, без коммуникаций, воды, света и дорог, в непосредственной близости от канализационной насосной станции города.
«Нам предлагают этот участок с условием, что если мы не согласимся его взять, то мы лишаемся очереди на расширение и получение другого участка, — уточняет Виктория. — Однако, на вопрос, когда в районе участка, который нас практически вынуждают взять, будут проведены, свет, вода и другая инфраструктура, власти отвечают, что может через 10 лет, а может быть и через 20, а может и никогда».
Причем способ распределения участков в данном месте тоже вызывает вопросы: из 36 многодетных семей, стоящих в очереди на получение участка для ИЖС в городе Щелкино, участки возле канализационной станции выделили только двоим семьям, включая Пепеляевых. Возможно администрация города в лице ее главы Владимира Загребельского избрала такой изощренный метод для того, чтобы отомстить активным горожанам, которые не боятся отстаивать свою позицию и права своих детей. И показала им, что их место возле параши.
«Сейчас многодетная семья подвержена травле в интернете и на страницах желтых газетенок, которые, выполняя чьи-то омерзительные распоряжения, льют грязь и публикуют разного рода небылицы, оскорбляя многодетных родителей.
Справка
В соответствии с Законом Республики Крым от 15. 01. 2015 № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» закреплено право льготных категорий граждан на получение земельных участков, установлен порядок, по которому эти земельные участки предоставляются, а также определены льготные категории граждан, к которым, в числе прочих, относятся семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.