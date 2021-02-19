Поиск по газете

пятница, 19 февраля 2021 г.

Цели и задачи партии на 2021 год


Россия находится на крутом изломе своей истории. Обманом и насилием страна возвращена к капитализму. Это путь социального регресса, ведущий к национальной катастрофе, гибели нашей цивилизации.

Коммунистическая партия Российской Федерации вела бескомпромиссную борьбу против реставрации капитализма, разрушения Союза ССР и уничтожения Советской власти. КПРФ выступает единственной политической организацией, последовательно отстаивающей права людей наемного труда и национально-государственные интересы. Стратегическая цель партии — построение в России обновленного социализма, социализма XXI века.

При определении своих программных целей и задач, стратегии и тактики наша партия исходит из анализа общественно-политической практики, руководствуется марксистско-ленинским учением и творчески его развивает, опирается на опыт и достижения отечественной и мировой науки и культуры.

Программа-минимум предусматривает первоочередные меры по реализации стратегических целей партии. Эта программа вызрела в самых широких слоях трудящихся. Была поддержана ими на Народном референдуме, в ходе многочисленных протестных акций, манифестаций и собраний.

Поэтому в современных условиях КПРФ считает необходимым:

— установить власть трудящихся, народно-патриотических сил;

— остановить вымирание страны, восстановить льготы для многодетных семей, воссоздать сеть общедоступных детских садов, обеспечить жильем молодые семьи;

— национализировать природные богатства России и стратегические отрасли экономики, доходы этих отраслей использовать в интересах всех граждан;

— вернуть в Россию из зарубежных банков государственные финансовые резервы, использовать их на экономическое и социальное развитие;

— сломать систему тотальных фальсификаций при проведении выборов;

— создать реально независимую судебную систему;

— осуществить срочную программу мер по борьбе с бедностью, ввести государственный контроль над ценами на товары первой необходимости;

— пересмотреть законы, ухудшающие материальное положение граждан и позволяющие растаскивать природные ресурсы страны, прежде всего — закон о “монетизации” льгот, Трудовой, Жилищный, Земельный, Лесной и Водный кодексы. Не допустить повышения пенсионного возраста;

— восстановить ответственность власти за жилищно-коммунальное хозяйство, установить плату за жилищно-коммунальные услуги в размере не более 10 % дохода семьи, прекратить выселение людей на улицу, расширить государственное жилищное строительство;

— увеличить финансирование науки, обеспечить ученых достойной заработной платой и всем необходимым для исследовательской деятельности;

— восстановить высокие стандарты всеобщего бесплатного среднего и высшего образования;

— обеспечить общедоступность и высокое качество здравоохранения;

— энергично развивать наукоемкое производство;

— обеспечить продовольственную и экологическую безопасность страны, поддержать крупные коллективные хозяйства по производству и переработке сельхозпродукции;

— установить приоритет внутреннего долга перед внешним, компенсировать вклады населения, сгоревшие в годы губительных “реформ”;

— ввести прогрессивную шкалу налогообложения, освободить от уплаты налогов граждан с низкими доходами;

— повысить эффективность системы государственного управления, сократить число чиновников, расширить права трудовых коллективов и профсоюзов;

— создать условия для развития малого и среднего предпринимательства;

— обеспечить общедоступность культурных благ, пресечь коммерциализацию культуры, защитить русскую культуру как основу духовного единства многонациональной России, национальные культуры всех народов страны;

— оградить общество от пропаганды пошлости и цинизма в СМИ, осуществить доступ в государственные средства массовой информации всех политических сил, действующих в рамках закона, прекратить очернение российской и советской истории;

— принять самые решительные меры для подавления коррупции и преступности, пресечь практику искусственных банкротств, поставить заслон рейдерским захватам;

— укрепить обороноспособность страны, законодательно закрепить недопустимость использования Вооруженных Сил против народа, создания наемной армии защитников капитала, расширить социальные гарантии военнослужащим и работникам правоохранительных органов;

— обеспечить территориальную целостность России и защиту соотечественников за рубежом;

— проводить внешнюю политику на принципах взаимного уважения стран и народов, способствовать добровольному восстановлению Союзного государства.

Всего этого можно добиться упорной борьбой с властью криминально-компрадорского капитала. Мы призываем всех трудящихся встать в ряды творцов и созидателей своего будущего. Только социализм позволит преодолеть эксплуатацию человека человеком, расточительный характер капиталистического производства и потребления.

По материалам ЦК КПРФ