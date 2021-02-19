Цели и задачи партии на 2021 год

Россия находится на крутом изломе своей истории. Обманом и насилием страна возвращена к капитализму. Это путь социального регресса, ведущий к национальной катастрофе, гибели нашей цивилизации.
Коммунистическая партия Российской Федерации вела бескомпромиссную борьбу против реставрации капитализма, разрушения Союза ССР и уничтожения Советской власти. КПРФ выступает единственной политической организацией, последовательно отстаивающей права людей наемного труда и национально-государственные интересы. Стратегическая цель партии — построение в России обновленного социализма, социализма XXI века.
При определении своих программных целей и задач, стратегии и тактики наша партия исходит из анализа общественно-политической практики, руководствуется марксистско-ленинским учением и творчески его развивает, опирается на опыт и достижения отечественной и мировой науки и культуры.
Программа-минимум предусматривает первоочередные меры по реализации стратегических целей партии. Эта программа вызрела в самых широких слоях трудящихся. Была поддержана ими на Народном референдуме, в ходе многочисленных протестных акций, манифестаций и собраний.
Поэтому в современных условиях КПРФ считает необходимым:
— установить власть трудящихся, народно-патриотических сил;
— остановить вымирание страны, восстановить льготы для многодетных семей, воссоздать сеть общедоступных детских садов, обеспечить жильем молодые семьи;
— национализировать природные богатства России и стратегические отрасли экономики, доходы этих отраслей использовать в интересах всех граждан;
— вернуть в Россию из зарубежных банков государственные финансовые резервы, использовать их на экономическое и социальное развитие;
— сломать систему тотальных фальсификаций при проведении выборов;
— создать реально независимую судебную систему;
— осуществить срочную программу мер по борьбе с бедностью, ввести государственный контроль над ценами на товары первой необходимости;
— пересмотреть законы, ухудшающие материальное положение граждан и позволяющие растаскивать природные ресурсы страны, прежде всего — закон о “монетизации” льгот, Трудовой, Жилищный, Земельный, Лесной и Водный кодексы. Не допустить повышения пенсионного возраста;
— восстановить ответственность власти за жилищно-коммунальное хозяйство, установить плату за жилищно-коммунальные услуги в размере не более 10 % дохода семьи, прекратить выселение людей на улицу, расширить государственное жилищное строительство;
— увеличить финансирование науки, обеспечить ученых достойной заработной платой и всем необходимым для исследовательской деятельности;
— восстановить высокие стандарты всеобщего бесплатного среднего и высшего образования;
— обеспечить общедоступность и высокое качество здравоохранения;
— энергично развивать наукоемкое производство;
— обеспечить продовольственную и экологическую безопасность страны, поддержать крупные коллективные хозяйства по производству и переработке сельхозпродукции;
— установить приоритет внутреннего долга перед внешним, компенсировать вклады населения, сгоревшие в годы губительных “реформ”;
— ввести прогрессивную шкалу налогообложения, освободить от уплаты налогов граждан с низкими доходами;
— повысить эффективность системы государственного управления, сократить число чиновников, расширить права трудовых коллективов и профсоюзов;
— создать условия для развития малого и среднего предпринимательства;
— обеспечить общедоступность культурных благ, пресечь коммерциализацию культуры, защитить русскую культуру как основу духовного единства многонациональной России, национальные культуры всех народов страны;
— оградить общество от пропаганды пошлости и цинизма в СМИ, осуществить доступ в государственные средства массовой информации всех политических сил, действующих в рамках закона, прекратить очернение российской и советской истории;
— принять самые решительные меры для подавления коррупции и преступности, пресечь практику искусственных банкротств, поставить заслон рейдерским захватам;
— укрепить обороноспособность страны, законодательно закрепить недопустимость использования Вооруженных Сил против народа, создания наемной армии защитников капитала, расширить социальные гарантии военнослужащим и работникам правоохранительных органов;
— обеспечить территориальную целостность России и защиту соотечественников за рубежом;
— проводить внешнюю политику на принципах взаимного уважения стран и народов, способствовать добровольному восстановлению Союзного государства.
Всего этого можно добиться упорной борьбой с властью криминально-компрадорского капитала. Мы призываем всех трудящихся встать в ряды творцов и созидателей своего будущего. Только социализм позволит преодолеть эксплуатацию человека человеком, расточительный характер капиталистического производства и потребления.