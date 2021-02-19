Право имею, или Я тварь дрожащая?

Волна митингов, прокатившихся по России, нашла свое отражение в чиновничьих формулярах. На всех уровнях, начиная с законодательного, появляются новые законы и положения, ограничивающие права и свободы граждан, подкрепляемые на местах дополнительными «инициативами» чиновников.
Использовать не на пользу
Протестные настроения в российском обществе в последнее время набирают обороты. Примечательно, что интерес к ним, в значительной степени, подогревают российские СМИ разной векторной направленности — как оппозиционные, так и прогосударственные. Негативной тенденцией последних политических шоу на улицах страны, безусловно, можно считать широкое вовлечение молодежи. Манипуляторы искусно пользуются бунтарским духом молодых людей, которые и так, благодаря юношескому максимализму, склонны бросаться из крайности в крайность — от полного безразличия к происходящему до желания фундаментально изменить сложившуюся ситуацию. Безусловно, такое положение дел не устраивает официальную власть. И это правильно — хаос и беспорядки никогда никакую страну сильнее не сделали. Страна, а, в частности, от ее лица правительство и президент, подготовили и приняли ряд законов, позволяющих более жестко пресекать подобные нарушения со стороны протестующих граждан.
Закон суров
Напомним о нескольких нововведениях. В частности, в УК РФ внесены изменения, направленные на усиление уголовной ответственности за хулиганство. Далее, в закон о собраниях внесены изменения, направленные на совершенствование организации и проведения публичных мероприятий. В статью 267 Уголовного кодекса Российской Федерации внесено изменение, предусматривающее ответственность за умышленное блокирование не только транспортных коммуникаций, но и объектов транспортной инфраструктуры. Внесен ряд изменений в статью 5. 61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Оскорбление». Подписан закон об усовершенствовании правового регулирования вопросов организации, подготовки и проведения публичных мероприятий.
Казалось бы — справедливые законы надежно защищают права простых граждан от произвола преступников различного рода. Но так ли все замечательно на самом деле?
Лучше перебдеть…
Приведем простой пример — в Москве был задержан студент МГУ Алексей Федин за то, что возле метро он раздавал листовки КПРФ с приглашением прийти на праздник, посвященный 23 февраля — Дню рождения непобедимой Красной армии. Его посадили на 15 суток, якобы за участие в акции в поддержку Навального. Спрашивается, где КПРФ и где Навальный? А также — где права человека в целом? Лидер КПРФ Геннадий Зюганов справедливо отметил, что «почему-то ни навальнисты, ни действующая власть не вспоминают о правах человека в «Совхозе имени Ленина», который правоохранители продолжают третировать. Не помнят они и о правах Андрея Левченко — сына бывшего губернатора-коммуниста Сергея Левченко, которого с сентября держат в «Матросской тишине».
Власть пытается сохранить лицо и статус-кво, наказывая и наших, и ваших. Причем давление оказывается на всех уровнях и с использованием различного админресурса. К примеру, после 23 января во всех вузах крымской столицы прошли ознакомительные мероприятия, на которых студентов проинформировали об уголовной (ст. 212 УК РФ «Массовые беспорядки») и административной ответственности (ст. 20. 2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), а также иных правовых последствиях за совершение противоправных действий во время проведения массовых мероприятий. Казалось бы, профилактика — дело нужное, но в некоторых вузах пошли дальше.
К примеру, в «Крымском университете культуры, искусств и туризма» со студентов решили взять расписки об ознакомлении с данными статьями УК и КоАп. В случае отказа подписывать предоставленный документ, студентов обязали представить объяснительную с указанием причин отказа. Ректор данного учебного заведения Валерий Горенкин дал нам официальное разъяснение: «В рамках проведения профилактической и воспитательной работы, обучающимся была направлена информация о мерах ответственности и правовых последствиях за совершение противоправных действий во время проведения массовых мероприятий, посредством электронной информационно-образовательной среды. С целью подтверждения получения вышеуказанного письма, студентам было предложено заполнить сведения о получении данной информации.
Сведения, содержащиеся в отправленных письмах, носят информационный характер, не принуждают к совершению каких-либо действий, не нарушают и не ограничивают законные права и интересы граждан и государства, в связи с чем Университетом требования о предоставлении объяснительной с причинами отказа от ознакомления не предъявлялись, меры дисциплинарного взыскания за не предоставление подтверждения получения письма не применяются».
Лукавит, видимо, ректор. Иначе как объяснить наличие расписки (есть в редакции) и неофициальный комментарий персонала университета о том, что «министерство (культуры) и МВД контролирует университет на предмет политически настроенных студентов, чтобы взять их на заметку», и настойчивые напоминания студентам о необходимости представления в вуз расписки или объяснительной.
На горизонте замаячил новый пресловутый 1937 год? Получается, что на местах команду «фас» стараются выполнить с «перевыполнением пятилетки». Согласитесь, было бы смешно, если бы не было так грустно.
По всей строгости
Впрочем, есть более яркие примеры — 29 января ректор Астраханского государственного университета Константин Маркелов отчислил троих студентов вуза за участие в несанкционированной акции протеста 23 января: Александра Мочалова, студента 1 курса, группа ДТИ 11, Веру Иноземцеву, студентку 2 курса, группа ДПЛ 25, Виолетту Емельяненко, студентку 2 курса, группа ПЧ 21. Это событие вызвало резонанс в обществе — межрегиональным независимым студенческим профсоюзом «Дискус» были направлены ходатайства на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова и министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с просьбой отменить приказ ректора и дать студентам доучиться и закончить данный вуз. Тем более, что данные студенты уже понесли соответствующие административные наказания согласно букве закона. Чем дело закончится пока неизвестно, но понятно одно, наказывая молодых людей отчислением, любовь к соблюдению закона не привьешь, так как у самих и «рыльце», и «корона», и «власть». Удивительно, что еще розгами не высекли.
При чем тут Навальный
Константин Костин, глава Фонда развития гражданского общества в интервью «Интерфаксу», комментируя протесты в поддержку Алексея Навального, уточнил, что число участников митингов снижается, но при этом растет радикализм.
«Число задержаний остается на примерно одинаковом уровне несмотря на то, что 31 (января) даже в крупных городах вышло участников намного меньше, — подчеркнул Костин. — Важно еще отметить, что никакой новой повестки, новой стратегии мы не увидели. Даже если посмотреть на лозунги, там все то, что мы наблюдаем с 2015 года: «Отпускай!», «Допускай!», «Уходи!» и так далее. Очевидно, что большой отклик других социальных групп — это не может вызвать».
Любому здравомыслящему человеку понятно, что навальнистская оппозиция — марионетка в руках теневых сил, старающихся развалить нашу страну любым способом и не гнушающихся в это дело втянуть кого-угодно, включая и детей. Для кукловодов все способы хороши. Также рассудительным крымчанам понятно, что поддерживать того же Навального с его либералистическими взглядами — абсолютная утопия, т. к. он первый обещал провести в Крыму настоящий честный референдум, когда придет к власти в России, несмотря на то, что большому числу граждан России и граждан Украины не понравится такое решение. Иными словами, он обещает вернуть Крым Украине, если так проголосуют люди. Сами понимаете, каким в этом случае будет «законный и честный» результат голосования, и кто ему в этом поможет.
Проблема нашего общества в том, что оно достигло значительного социального расслоения — 103 олигарха имеют 439 млрд долларов, а 45 % граждан нашей необъятной страны находятся «на дне» с 15 тыс. руб. в месяц — это справедливо? Неудивительно, что протестные настроения среди простых граждан растут как на дрожжах, вот только беда — ужесточением закона и увеличением ограничений ситуацию не изменить, властям нужно думать прежде всего о людях и социальных приоритетах во внутренней политике, а не о своих «шкурных» интересах.
Самое неприятное в сложившейся ситуации — власть не спешит сделать системную перезагрузку, не ведет систематическую работу с молодежью в иных форматах, не делает ставку на патриотически настроенную интеллигенцию, она для этого слишком инертна и принципиальных выводов из данной ситуации наверняка не сделает. Народа на протесты вышло мало, всех разогнали, ну и ладно. Протестующие выглядят глупцами, а большинство лидеров оппозиции откровенно трусливы.
Но это все внешнее. А вот внутри зреет совсем другая ситуация — бурлит горячая лава миллионов молодых людей, которые привыкли ненавидеть это государство, к ним присоединяется латентная прозападная интеллигенция и различные финансовые персонажи, враждебно относящиеся к современному раскладу, а также государственные элитные чиновники, дети которых практически все поголовно живут и учатся за рубежом. Стоит ли говорить, что такая государственная конструкция долго не продержится? Ответ вы, наши читатели, знаете сами.
Роман Молотов