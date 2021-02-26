Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
В этот прекрасный праздник мы, мужчины, спешим выразить свою любовь и уважение к вам. Мы делаем это с большой признательностью за то, что вы наполняете нашу жизнь красотой и уютом, смыслом и стремлением к созиданию.
Женщины – истинное воплощение любви, красоты, нежности и доброты. Вы щедро дарите нам тепло и заботу, оберегаете от невзгод и жизненных неурядиц, умело создаете домашний уют и поддерживаете в трудную минуту.
В этот день особую благодарность выражаем женщинам – ветеранам войны и труда, труженицам тыла, которые наравне с мужчинами ковали Великую Победу, поднимали страну из руин, воспитывали детей и внуков.
Милые женщины! Мы искренне любим и ценим вас, благодарны вам за понимание и терпение, за то, что привносите в нашу жизнь радость, гармонию и вдохновение. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание, не покидает уверенность в завтрашнем дне, сбываются самые заветные мечты! Доброго вам здоровья, счастья и благополучия, удачи во всех делах и праздничного весеннего настроения!
Первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко