НЭП: всерьез и надолго, но… не навсегда

Многим современным людям аббревиатура НЭП практически ни о чем не говорит, но в свое время за этим словосочетанием «новая экономическая политика» стояла целая программа развития экономики, сыгравшая большую, хоть и неоднозначную, роль в промышленном и хозяйственно-экономическом становлении Советского Союза. Спустя ровно 100 лет некоторые уроки НЭПа также остаются актуальными.
Вынужденный НЭП
14 марта 1921 года в СССР была принята новая модель экономической политики — НЭП, предназначенная для преодоления системного кризиса, остро ощущавшегося после окончания Гражданской войны и включавшая в себя возврат к товарно-денежным отношениям, замену разверстки налогом и свободу торговли.
Политика «военного коммунизма» вызывала все большее недовольство в деревнях. Недовольство политикой большевиков распространилось и в армии, что, например, привело к кронштадтскому мятежу, подавленному 18 марта 1921 года. Советская власть в ответ сделала сильный и неожиданный ход — ввела НЭП.
Выступая 23 декабря 1921 г. с докладом «О внутренней и внешней политике республики» на IX Всероссийском съезде Советов, В. И. Ленин сказал о НЭПе: «Эту политику мы проводим всерьез и надолго, но, конечно, как правильно уже замечено, не навсегда».
НЭП по сути
Кратко говоря, новая экономическая политика состояла в следующем:
— продразверстка была заменена продналогом практически в 2 раза меньшим: с 70 % до 30 %, с дальнейшим переходом к денежному налогу, была разрешена частная торговля излишками;
— крестьяне имели право свободного выхода из общины и выбора форм землепользования;
— допускалась аренда земли и использование наемного труда (в ограниченных размерах);
— свобода внутренней торговли (75 % розничной торговли были под контролем нэпманов);
— развитие всех видов кооперации;
— свободный наем рабочей силы через биржи труда;
— восстановление финансовой системы, создание Государственного банка (реформа 1921–1924 гг. — введение серебряного рубля и золотого червонца, в результате которой рубль стал конвертируемой валютой);
— рабочие вновь стали вместо пайков получать зарплаты в деньгах за свой труд, а вот квартплата за жилье, электричество и отопление были возвращены.
НЭП по факту
Отметим и другие стороны НЭПа. Начнем с того, что подобная политика привела к тому, что некоторые идеалистически настроенные большевики кончали жизнь самоубийством. Они считали, что восстанавливается капитализм, и они зря проливали кровь во время Гражданской войны. Зато другие использовали ее как возможность легко «отмыть» то, что было приобретено незаконным путем в предыдущее неспокойное время <...>
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Роман Молотов
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