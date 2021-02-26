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пятница, 26 февраля 2021 г.

НЭП: всерьез и надолго, но… не навсегда


Многим современным людям аббревиатура НЭП практически ни о чем не говорит, но в свое время за этим словосочетанием «новая экономическая политика» стояла целая программа развития экономики, сыгравшая большую, хоть и неоднозначную, роль в промышленном и хозяйственно-экономическом становлении Советского Союза. Спустя ровно 100 лет некоторые уроки НЭПа также остаются актуальными.

Вынужденный НЭП

14 марта 1921 года в СССР была принята новая модель экономической политики — НЭП, предназначенная для преодоления системного кризиса, остро ощущавшегося после окончания Гражданской войны и включавшая в себя возврат к товарно-денежным отношениям, замену разверстки налогом и свободу торговли.

Участие в Первой мировой, а также в последовавшей за ней Гражданской войне привело к тому, что потери страны составили более четверти национального богатства. Ощущалась острая нехватка самых необходимых продуктов питания. По оценкам историков, людские потери с начала Первой мировой войны от боевых действий, голода и болезней, «красного» и «белого» террора составили 19 миллионов человек. Вся финансово-промышленная и политическая элита дореволюционной России эмигрировала из страны. Кроме того, интервенты, уходя из России, вывезли с собой пушнины, шерсти, леса, нефти, марганца, зерна, промышленного оборудования на многие миллионы золотых рублей.

Политика «военного коммунизма» вызывала все большее недовольство в деревнях. Недовольство политикой большевиков распространилось и в армии, что, например, привело к кронштадтскому мятежу, подавленному 18 марта 1921 года. Советская власть в ответ сделала сильный и неожиданный ход — ввела НЭП.

Выступая 23 декабря 1921 г. с докладом «О внутренней и внешней политике республики» на IX Всероссийском съезде Советов, В. И. Ленин сказал о НЭПе: «Эту политику мы проводим всерьез и надолго, но, конечно, как правильно уже замечено, не навсегда».

НЭП по сути

Кратко говоря, новая экономическая политика состояла в следующем:

— продразверстка была заменена продналогом практически в 2 раза меньшим: с 70 % до 30 %, с дальнейшим переходом к денежному налогу, была разрешена частная торговля излишками;

— крестьяне имели право свободного выхода из общины и выбора форм землепользования;

— допускалась аренда земли и использование наемного труда (в ограниченных размерах);

— свобода внутренней торговли (75 % розничной торговли были под контролем нэпманов);

— развитие всех видов кооперации;

— свободный наем рабочей силы через биржи труда;

— восстановление финансовой системы, создание Государственного банка (реформа 1921–1924 гг.  — введение серебряного рубля и золотого червонца, в результате которой рубль стал конвертируемой валютой);

— рабочие вновь стали вместо пайков получать зарплаты в деньгах за свой труд, а вот квартплата за жилье, электричество и отопление были возвращены.

Новая экономическая политика была рассчитана на 5, максимум 10 лет. И она свою задачу, безусловно, выполнила. Хотя, в какой-то момент поставила под угрозу существование Советского Союза. Кратко, НЭП по Ленину — это смычка крестьянства и пролетариата. Именно это и легло в основу событий тех дней, противостояние в которых возникало по принципу — если ты против смычки крестьянства и пролетариата, значит ты противник рабочей власти, Советов и СССР.

НЭП по факту

Отметим и другие стороны НЭПа. Начнем с того, что подобная политика привела к тому, что некоторые идеалистически настроенные большевики кончали жизнь самоубийством. Они считали, что восстанавливается капитализм, и они зря проливали кровь во время Гражданской войны. Зато другие использовали ее как возможность легко «отмыть» то, что было приобретено незаконным путем в предыдущее неспокойное время <...>

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Роман Молотов

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