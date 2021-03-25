Социализм или благотворительность?

Эти два понятия достаточно хорошо нам знакомы, но все ли так однозначно с их пониманием в современном обществе, и чем они являются на самом деле? Попробуем разобраться.
Благотворительность
Одним из элементов структуры буржуазного общества — является благотворительность. Это когда предприниматели делают широкие жесты и делают что-то для общества обязательно с автографом. Еще хуже феодальная благотворительность — когда помещик одаривает крепостных зерном. Предлоги для благотворительности могут быть разными. Проблема в том, что предпринимателям не свойственен природный альтруизм, так как их принцип жизни — совершать выгодные действия, и вся жизнь предпринимателя подчинена этому принципу, в том числе и благотворительность. Буржуазная благотворительность всегда преследует личную выгоду — это инвестиция, сделка: покупка чего-либо, налоговые льготы, лояльность жителей на выборах, общественный вес или пропуск в «высшее общество».
Социализм
Несмотря на то, что при социализме многое для людей делается бесплатно, он не имеет никакого отношения к благотворительности. При социализме блага общества создаются для этого общества. Один создает для всех, а все создают для одного. Таким образом социалистическое общество образует замкнутый цикл без утечек и способно к аккумулированию силы и развитию, в отличие от разрозненного, раздираемого внутренними противоречиями капитализма.
Социализм можно рассматривать как государственный строй, в основе которого лежат социалистические отношения, но возможны также локальные группы людей, организаций, партий и т. п., внутренними правилами которых установлены социалистические отношения.
История Советского Союза показывает, что такие отношения внутри социалистического общества гораздо эффективнее, чем отношения внутри капиталистического. Намного результативнее и человечнее.
Локальные проекты
Создавая локальный социализм в какой-либо группе, в первую очередь нужно делать это для данной группы. Например, проект Бахчисарайского отделения КПРФ (IT‑образование, шахматный клуб и т. п.) направлены в первую очередь на коммунистов Бахчисарая — это внутренние проекты, однако, к участию в них можно привлекать и людей «со стороны», независимо от их политических взглядов.
Генерирование полезности
Система отношений в проекте — социализм, но в то же время направление каждого из проектов — это генерировать изменения, несущие в себе реальную полезность. Например, с точки зрения повышения IT‑грамотности не рационально учиться работать в программах Word и Excel, но умение пользоваться программами 1С — востребовано на данный момент. И оно реально может помочь человеку быть более востребованным.
Актуальные проекты КПРФ в Бахчисарае
1. Открытие центра повышения квалификации в сфере IT. Высокие технологии пришли в нашу жизнь. Без освоения новых технических и информационных систем очень трудно нормально существовать в современном обществе. Мы приняли решение открыть класс для всех желающих, в котором каждый может совершенно бесплатно поднять свой уровень компетентности в сфере высоких технологий. Изучить такие востребованные программы как 1С и средства автоматизированного проектирования. Кроме того, планируется клубный формат для встреч, общения на разные популярные научные и технические темы.
2. Открытие шахматного клуба для досуга рабочего человека. В Советском Союзе был культ шахмат. Миллионы советских людей увлекались шахматами, следили за чемпионатами целыми коллективами. Мы считаем, эта прекрасная традиция должна быть возобновлена. Мы прорабатываем вопрос об открытии шахматного клуба для всех желающих, бесплатно, в лучших традициях социалистического общества.
3. Открытие курсов правового образования трудящихся. Цель курсов, чтобы люди могли свободно ориентироваться в трудовом праве. Обычно работники боятся своих работодателей, по причине финансовой зависимости. Однако, не все знают, что наряду с правами у частных предприятий есть еще и обязанности перед своими сотрудниками. В ближайшее время мы откроем курсы по трудовому праву, после которых люди смогут быть увереннее. Будут знать, как составлять трудовые договора, судиться с работодателями, организовывать независимые профсоюзы и даже забастовки.
4. Организация встреч по изучению и развитию культуры семьи. Государство волнует рождаемость, а не хорошие состоявшиеся семьи. Оно считает не счастье людей, а «приплод». Прошло то время, когда семья была в почете и считалась ячейкой общества. Конечно, это неправильно. Мы считаем, что дети — это не просто рождаемость, которую можно повысить «материнским капиталом». Количество разводов в стране превышает 80 %. Культура семьи уничтожена «свободным рынком». Поэтому данный вопрос критически важен для тех, кто хочет устойчивую семью надолго и готов делать осознанные шаги в этом направлении. Мы готовы к организации общественных встреч для изучения и развития культуры семьи для всех желающих, для тех, кто этот вопрос считает для себя важным.
Обобществление
«Разделяй, приватизируй и властвуй» — то, чем живет сегодняшнее общество. Происходит приватизация имущества и земли, государственных образований, приватизация национальностей, спровоцировавшая несколько гражданский войн на территории бывшего СССР. Последняя заставляет одни национальности смотреть враждебно на другие, делить на хороших и плохих. Все это приводит к распаду и ослаблению общества.
Социалистические и коммунистические задачи в первую очередь начинаются с нас самих, и поэтому нужно, чтобы каждый человек не только придерживался левых взглядов, оберегая свои ценности, но и внедрял их на практике.
Всеволод Константинов