Сталин: эффективный менеджер или кровавый тиран?

5 марта исполнилось 68 лет со дня смерти И. В. Сталина. Без преувеличения его легендарная личность в последние десятилетия преподносится широкой публике либеральными кругами исключительно в роли тирана. Тогда почему народ поддерживал его на протяжении многих лет, несмотря на жесткую политику в отношении крестьянства, репрессии и огромные потери в Великой Отечественной войне? Либералы объясняют это «рабской психологией» советских граждан. Справедливость подобных обвинений лучше рассматривать в срезе истории.
Репрессии миллионов
Ярые противники Сталина утверждают, что во время его руководства страной было репрессировано огромное количество советских граждан, называя порой откровенно безумные цифры, доходящие до нескольких десятков миллионов жертв. Понятно, что тема Сталина-тирана весьма актуальна в наше время – для либералов это всегда лишний повод воспользоваться «весомым аргументом» против социализма и показать, насколько все было плохо в СССР, и не зря его развалили. Мол, помните, сколько в 37-м расстреляли? Прямо с улицы людей хватали – и к «стенке»! Но это все риторика для неграмотных людей, не знающих историю собственной страны, которые наслушавшись подобных россказней подумают: «А зачем нужна бесплатная медицина, образование и жилье, если была такая тирания?»
В действительности все обстояло не так однозначно. Необходимо отметить, что само понятие репрессий может иметь очень широкое толкование. Приведем пример. Полагаем, что многие из читателей смотрели фильм «Брестская крепость», в конце которого рассказывается о судьбе майора П. М. Гаврилова, одного из руководителей обороны Брестской крепости. После освобождения из плена, он был подвергнут репрессиям. Однако каждый, кто изучал биографию этого смелого офицера, мог убедиться, что он не оказался ни в каком ГУЛАГе и тем более не был расстрелян, и даже был награжден Орденом Ленина, и руководил лагерем для японских военнопленных на Дальнем Востоке, после чего вышел в отставку. Спросите, в чем же заключается репрессия? В том, что его исключили из ВКП(б) по причине утраты партбилета и лишили воинского звания и награды — юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Справедливости ради отметим, что после выхода в 1957 году книги С. Смирнова «Брестская крепость», рассказывавшей о беспримерном героизме ее защитников, Гаврилов стал народным героем. Благодаря этому его восстановили в партии, в звании, вернули награды. Позже ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Оппоненты возразят, что это единичный случай, а в массе все было гораздо хуже.
По заключению историка В. Н. Земского, со ссылкой на соответствующие документы, число осужденных за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления за период с 1 января 1921 года по 1 июля 1953 года — 4 060 306 человек. Эта цифра слагалась из 3 777 380 осужденных за контрреволюционные преступления и 282 926 — за другие особо опасные государственные преступления
Спрашивается, где десятки миллионов жертв, вопиющих об отмщении? И это мы не рассматривали откровенно лживые опусы А. И. Солженицына, описывающие все ужасы ГУЛАГа.
Безусловно, есть узкое и широкое понятие репрессии. В узком ключе — мы только что видели цифры. В широком — раскулачивание и депортация народов. Сюда же можно причислить относительно такие «безболезненные» явления как исключение из коммунистической партии или поражение в правах. В этом случае, по мнению того же Земского, общая цифра, попавших под репрессии, увеличивается до 15 млн. Но население Советского Союза на начало июня 1941 года составляло порядка 196 млн человек. Соответственно значительная часть советского общества в принципе этих репрессий не заметила. И это с учетом того, что репрессии зачастую затрагивали родственников или друзей осужденных, создавая соответствующую атмосферу.
Мы новый мир построим
Если репрессии условно можно назвать разрушительными инициативами государства, затронувшими примерно десятую часть граждан, то созидательные инициативы Советской власти касались гораздо большего количества людей. Это, прежде всего, грамотная политика по ликвидации безграмотности, по созданию системы общедоступного, бесплатного и нетупикового образования. Когда человек, закончивший школу, мог пойти в ПТУ и после этого свободно поступить в вуз — все эти новации социалистического государства затрагивали значительно большее количество советских граждан и создавали ту социальную базу, которая в результате осталась верной советской власти и стране, с достоинством перенеся такое тяжелое испытание как Великая Отечественная война.
Открытые социальные лифты позволяли всем желающим достигать тех высот, которые в наше время становятся практически недоступны простым людям
Безусловно, такая система складывается не сама по себе, и без сильного руководителя ничего не будет организовано. И это с учетом непростой социальной ситуации, возникшей в Советском Союзе к 30-м годам. Внутри советское общество не было монолитным — несмотря на победу большевиков в Гражданской войне — сохранялась определенная конфронтация, направленная по разным векторам. К примеру, недоверие простого народа к «бывшим специалистам», перешедшим на его сторону. Оно проявлялось во многих сферах жизни — в армии, на производстве или среди профессуры.
Еще одним вектором конфликта можно считать отсутствие единства внутри правящей партии — условно тогда всех коммунистов можно было поделить на сторонников Троцкого и Сталина. Фундаментально расхождения касались будущего мировой революции и роли Советской России в этом процессе, но было много и других менее важных вопросов, по которым накапливались противоречия, тормозящие развитие страны.
И. В. Сталин был сторонником сохранения и приумножения завоеваний, сформулировавшим свою идею в начале 30-х годов, заключавшуюся в том, что СССР за 10 лет нужно пройти тот путь, который Европа прошла за несколько столетий. Что и было успешно сделано под его руководством.<...>
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Роман Молотов
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