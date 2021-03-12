Заслуженная награда

Город-герой Керчь всегда славился талантами, и вот очередная награда!
27 февраля 2021 года юному керчанину Владимиру Солодкову была вручена высшая награда за победу в седьмом Всероссийском фестивале детского и юношеского творчества «Земля талантов» в номинации «художественное чтение». За свой талант Владимир получил «Гран При» фестиваля, проходившего в городе Москве. Вручение награды состоялось на сцене керченского дворца «Корабел», после окончания спектакля «Калиф-Аист», в котором Владимир блестяще сыграл роль злого джинна Базарган.
Марина Милютина