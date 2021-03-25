Вакансий в Крыму вполовину меньше, чем безработных

На сегодняшний день по данным, представленным Алиной Софяк, замначальника управления – заведующей отделом трудовых ресурсов, рынка труда и занятости управления содействия занятости населения, в центре занятости республики, статус безработного имеют более 30 тысяч человек.
«В целом за 2020 год зарегистрировано значительное повышение безработных граждан. Их численность увеличилась в 5,7 раз по сравнению с предыдущими годами. 2020 год немного все перевернул, вылезла наружу та безработица, которая находилась в тени, т. е. (встали на учет в ЦЗ — ред.) граждане, которые имели нелегальную занятость, с учетом того, что на федеральном уровне стимулировалось повышение пособия по безработице. Они лишились возможности выполнять и официальную работу, и нелегальную, — уточнила Алина Софяк на очередном заседании Общественного совета при Минтруда и соцзащиты Крыма. — В целом было зарегистрировано 77 тысяч безработных в 2020 году, в 2019 – 13 600 безработных. К концу года ситуация стала выравниваться, уровень безработицы начал слегка снижаться. На конец года численность безработных в Крыму составила 48,063 тыс. На сегодняшний день — это чуть более 30 тыс.».
При этом на официальном сервисе поиска работы для нашего региона, по словам чиновницы, сейчас представлено всего лишь порядка 15–16 тысяч вакансий. Около 22 тысяч человек было трудоустроено за 2020 год. Проведя несложные подсчеты, хочется спросить, куда делись 25 тысяч безработных, зарегистрировавшихся в прошлом году? Специалисты говорят о том, что до введения государственных мер поддержки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции для безработного было не так привлекательно идти в центр занятости. В этот период выплаты составляли от 1,5 до 12 тыс. рублей, плюс на каждого ребенка по 3 тыс. в месяц. Сейчас не так.
Значит люди опять «ушли в тень»? И это при том, что численность постоянного населения республики, по данным Крымстата, на начало 2020 года составила всего 1 912 622 человек, а количество трудоспособного населения — 1 036 396 человек. Неужели на полуострове невозможно создать достаточное количество рабочих мест?
Официальная статистика говорит нам одно, а по факту — средняя заработная плата из предложенных вакансий составляет около 20 тыс. рублей. Понятно, что специалисты за такие деньги работать не захотят, а не специалистов — не захотят работодатели. Например, врачу-педиатру предлагают зарабатывать от 20 784 руб., химику-аналитику — от 18 491 руб., водителю городского автобуса — от 25 328 руб. Как правило, в ходе рабочего процесса или на стадии его обсуждения предлог «от» исчезает, оставляя сотруднику, указанные в объявлении средства, минус налог.
Вспомним также, что заработная плата ежегодно не растет так, как цены на продукты и услуги, а это говорит только об одном — труд человека обесценивается. Ежемесячно, работая все с тем же усердием и за те же деньги, мы можем позволить себе приобрести все меньше и меньше товаров и услуг. Думаю, это не мотивирует людей на трудовые подвиги, как в советское время. В СССР у любого работника присутствовала стабильность и уверенность в завтрашнем дне: цены на хлеб, посуду, мебель, автомобили — были одинаковыми по всей стране, не говоря уже о соседних магазинах. Перечень можно продолжить: тарифы ЖКХ, оплата проезда, лекарства и т. д. Как «вишенку на торте» можно добавить стоимость однокомнатной квартиры в Симферополе — от 2 до 3 млн руб. на стадии строительства дома. Так сколько же нужно получать в месяц, чтобы купить себе жилье и жить все это время где-то?
В нынешних условиях уровень оплаты труда вызывает множество вопросов. Правда некоторые чиновники «на голубом глазу» недоумевают, почему люди не хотят работать за 15–18 тысяч рублей в месяц.<...>
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