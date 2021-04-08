Депутат Госсовета РК, первый секретарь КРО ЛКСМ РФ Илья Донченко провел встречу со студентами института педагогического образования и менеджмента филиала КФУ им. В. И. Вернадского в городе Армянске.
Великая Отечественная война вошла в историю человечества как одна из самых кровопролитных войн. Но чем больше проходит времени с 9 мая 1945 года, тем настойчивее у нашего народа хотят отнять эту Победу. Все больше стран претендуют на звание победителей, но не многие из них положили на алтарь Победы столько, сколько Советский Союз.
Крымская наступательная операция, задачей которой было освобождение Крыма от вермахта, началась 8 апреля 1944 г. Она закончилась 35 дней спустя: 12 мая 4-й Украинский фронт и Отдельная Приморская армия полностью разгромили немецкую 17-ю армию. Через несколько дней Республика Крым начнет праздновать 77-ю годовщину освобождения Крыма от фашистов.
Сегодня очень важно говорить с молодежью о событиях Великой Отечественной войны и рассказывать новому поколению об основных символах Победы. Одним из них является Знамя Победы, водруженное солдатами Красной армии в 1945 году над Рейхстагом.
Проводя прием граждан в городе Армянске, Илья Донченко провел для молодежи города патриотический урок, посвященный этой тематике, ведь первый секретарь Ленинского комсомола полуострова — один из авторов Закона РК «Об использовании Знамени Победы в Республике Крым». Большое внимание было уделено тому, как правильно использовать копию великого знамени сегодня.
Проект «Знамя нашей Победы» реализуется на территории Республики Крым Ленинским Коммунистическим Союзом Молодежи Российской Федерации с 2014 года. Комсомольцы проводят патриотические уроки в учебных заведениях, в ходе которых рассказывают об истории Знамени Победы, порядке его использования в наши дни и вместе с аудиторией рисуют его копию.
Камила Джулаева