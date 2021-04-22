Народная память: от создания до осквернения

Эпидемия вандализма по отношению к памятникам в нашей стране длится уже не первый десяток лет. Всегда найдутся отщепенцы, которым чем-то не угодили герои Великой Отечественной войны или какие-либо известные исторические личности. И порой бывает сложно увидеть ту грань, за которой обычный человек превращается в циничного вандала.
Дым культуры над пеплом морали
Когда в государстве нет продуманной идеологии, в том числе и нравственного воспитания граждан, оно рискует скатиться в своем развитии до уровня каменного века. К сожалению, в последнее время уже мало кто удивляется очередной новости об осквернении памятников — памяти народа. А ведь именно так и необходимо рассматривать памятники.
Последний нашумевший случай произошел 17 марта в Татарстане, когда школьники сожгли монумент Воину-освободителю. Никто не говорит о прямом злом умысле детей — они «просто играли» с Вечным огнем и подожгли венок, лежавший у ног памятника. Пламя перекинулось на монумент, сгоревший всего за 11 минут. И дело здесь не в том, что по решению местных властей бронзового солдата заменили на скульптуру из стекловолокна. Чиновники утверждали, что новый монумент будет сделан из огнеупорных материалов — пусть с тем, кто виноват разбирается прокуратура. Дело в другом — современные школьники не понимают ценности памятников, посвященных павшим воинам. Ни школа, ни родители не потрудились им объяснить, что такое память героев, какую цену они заплатили, чтобы мы могли сейчас просто жить.
Да что там дети! Великовозрастные «дебилушки» умудряются жарить шашлыки на Вечном огне или вскипятить на мемориале павшим воинам воду в ведре, устроить съемки танцевального клипа на воинском захоронении — только в 2020 году таких случаев было несколько. И это говорит о том, что наше общество духовно заболело настолько, что отдельные сограждане откровенно пытаются надругаться над памятью о героическом прошлом, о Великой Победе над нацизмом.
«Под охрану народ возьмет и памятники, и свою историю. Но те, кто плюет в этот колодец, заплатят самую жесткую цену. Разберемся с каждой сволочью, они получат по заслугам. Или мы будем соблюдать законы и конституцию, или мы будем защищать свою историю, или мы будем обречены», — Геннадий Зюганов
И ведь определенно не скажешь, что подобные эпизоды «вырваны из контекста», что они «сугубо случайны», и это молодежь «просто шутит», и нужно к подобному относится спокойнее. Проблема в том, что подобные вандалы оскверняют не просто память о павших воинах — благодаря им заклятые «друзья России» в очередной раз могут упрекнуть нас самих: «Мы никогда не добивались его (памятника маршалу Коневу — ред.) сноса. Если бы Россия не начала то, что начала, то памятник стоял бы на месте по сей день», — заявляет «очередной» староста района Прага‑6. И таких «старост» по всей Европе, которую в свое время СССР освободил от фашистской чумы, становится больше. Видно, у каждого свое понятие о благодарности… Возмутительно другое — не все наши сограждане понимают, какой вклад внесли в победу их деды-прадеды, и сами дают повод считать, что Великая Победа переоценена. Вот только в отличие от «просвещенной» Европы подобные вандалы не уйдут от наказания и рано или поздно им придется ответить за свои «легкомысленные» поступки.
Жаль, что понимание неизбежности наказания не помешало одному 23-летнему гражданину в пьяном угаре повредить бетонные плиты и именные таблички на месте бывшего концлагеря в городе Армянске в Крыму. Жителя Московской области, совершившего этот поступок в марте 2021 года, конечно же задержали и он раскаялся, что «изволил пошалить», но это не отменяет общей тенденции безумного вандализма, прикрывающегося оправданиями: «просто, случайно, не подумал, не осознавал».
Претензии к Ильичу
Пожалуй, нет у нас в стране никого более, чью память не оскверняли бы столь бесчисленное количество раз: памятники Ленину взрывали, срывали с пьедестала, обливали краской, расписывали нецензурной бранью и разрушали всевозможными способами. Безусловно, с развалом СССР отношение к вождю мирового пролетариата у многих людей поменялось, однако это не повод выставлять напоказ свое бескультурье, хамство и невоспитанность. В телефильме советских времен «Аппасионата» Владимир Ильич в контексте размышления о творчестве великих композиторов, когда предлагал не гладить по головкам, произнес фразу: «Надо бить по головкам…». Думаем, он никогда и не предполагал, что удары придутся по его голове, пусть даже воплощенной в металле или камне. И ведь за примерами далеко ходить не надо!
В январе 2020 года в Евпатории неизвестные полностью разрушили памятник Ленину, располагавшийся в парке имени Ивана Франко (бывший парк ВЦСПС). В свое время депутат российского парламента Крыма от КПРФ Илья Донченко пытался разобраться в этом вопросе и обращался в прокуратуру с требованием разобраться и найти виновных. Зампред ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Дмитрий Новиков назвал разрушение памятника «циничной провокацией в преддверии как 150-летия со дня рождения В. И. Ленина, так и 75-летия Победы над фашизмом, достигнутого благодаря уникальной ленинско-сталинской модернизации». Разрушителей памятника Дмитрий Новиков назвал «друзьями Гитлера», ведь в предыдущий раз статуя была частично разрушена именно немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Хотя, вероятно снос памятника не является актом политического возмездия, а скорее самоуправством нуворишей, но факт остается фактом. <...>
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Роман Молотов
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