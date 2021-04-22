С днем рождения Ленина! Нам еще учиться и учиться у него

В этом году со дня рождения Владимира Ленина исполняется 151 год. Вождь мирового пролетариата написал много трудов и вывел свое идейное течение социологии, политологии и общественной практики ХХ века, являющееся и в наше время предметом острых споров и дискуссий. Объектом критического анализа становятся не только теоретические воззрения Ленина, но и реальная политика, осуществлявшаяся под его руководством.
Когда много противоречий
В современном российском обществе тесно переплетены правда и вымысел о Владимире Ильиче Ленине. Советской пропагандой был создан идеальный образ, а в альтернативной истории его наделили абсолютно противоположными характеристиками. Но несмотря на противоречивые мнения, Ленина, как теоретика и практика революционного движения, признавали гениальным даже его противники, что говорит о многом. И в наши дни его труды представляют немалый интерес как для историков, так и для общественных деятелей и экономистов. Многие эксперты считают, что его главной исторической заслугой стало создание государства, ранее не имевшего аналогов — в многомиллионной стране у власти стал пролетариат.
Многие люди привыкли воспринимать Ленина преимущественно как профессионального революционера, что вполне заслуженно — вождь мирового пролетариата добился многого, став самым успешным теоретиком и практиком социальной революции за всю мировую историю. Тем не менее он являлся еще и грандиозным ученым. Написанные им экономические, философские, социологические и политологические труды ставят его в один ряд с самыми выдающимися деятелями науки.
Многие оппоненты и ненавистники Ленина рисуют образ недоучки и несостоявшегося юриста. Справедливости ради отметим, что несмотря на исключение из Казанского университета за революционную деятельность и высылку в село Кокушкино Казанской губернии, Ленин получил высшее образование после завершения срока ссылки: сдавая экзамены экстерном, он блестяще справился с этой задачей. И это при том, что сдача экзаменов происходила в столичном Санкт-Петербургском университете, что говорит о высоком уровне интеллекта и эрудированности экзаменуемого — без глубокого знания предметов невозможно было сдать экзамены столичным профессорам. И где здесь «ущербное» высшее образование?
Последующая адвокатская практика Ленина была не совсем удачной не по причине его низкой квалификации, а ввиду того, что в судах ему приходилось защищать нищих и обездоленных крестьян, к которым Фемида тех времен относилась предвзято и изначально была на стороне власть имущих.
Научные труды
Одни из первых масштабных трудов, к примеру, были посвящены полемике с народниками, которых Ленин идейно разгромил, показав несостоятельность их взглядов касательно традиционных общин и террора по отношению к властным структурам, на базе анализа статистического материала доказав, что община не может служить основой социализма. Посвященные этой теме книги «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов» и «Развитие капитализма в России» характерны неоспоримостью и блеском научной логики. А работа «Развитие капитализма в России» вполне соответствует докторской диссертации, настолько глубок и основателен анализ экономического состояния Российской империи. Что касается научных итогов этого периода деятельности Ленина, то сегодня даже далеко не сочувствующие идеям коммунизма западные исследователи признают его в качестве родоначальника такой науки как социология.
Также на основе разработанной Лениным концепции были объединены мелкие социал-демократические группы России в единую партию. Ленин сумел грамотно сформулировать основные программные тезисы коммунистов, основываясь на марксистской базе, которую он адаптировал под аграрное российское общество. Отвечая на вопросы «Как привлечь трудовое крестьянство на свою сторону в борьбе за социализм?», «Укреплять ли крестьянскую общину или бороться против помещичьего землепользования?», Ленин пришел к выводу, что главным экономическим тормозом для развития пролетариата в деревне была тогда не община, а помещик. Против него и был направлен вектор основного программного удара.
Помимо этого, нельзя не отметить значительный вклад В. И. Ленина в понимание основного вопроса философии — его четкое определение понятия материи обладает такой гибкостью, благодаря которой любое открытие ранее неизвестных и неожиданных свойств материи не может войти в противоречие с принципиальными позициями диалектического материализма.
Эта же работа внесла существенный вклад в теорию познания — Ленин обратил особое внимание особое внимание на роль практики в процессе познания мира; на соотношение абсолютной, относительной и объективной истины; указал на причинные связи, которые коренятся в объективной природе вещей и явлений. <...>
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Роман Молотов
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