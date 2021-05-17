Из 2021 в 1984!

События последних лет все ярче показывают корявую сущность современной государственности России. Как так получилось, что Страна советов превратилась в Страну запретов? Вместо того, чтобы делать выводы, исправлять и улучшать положение с наукой, здравоохранением, образованием, социальными институтами, власть просто запрещает то, с чем справиться не может и не хочет, ставит рамки, заборы, решетки, но это не помогает.
Порой, мне кажется, что все мы герои известного литературного произведения Джорджа Оруэлла. Пресловутая «полиция мыслей» работает на полную мощность, предлагая и вводя все новые запреты, цензурирование, блокирование, а также административную и уголовную ответственность за высказывание в интернете своего видения ситуации, при этом заполняя эфиры всех телеканалов откровенной лапшой для ленивого потребителя.
Да и «министерство правды» не отстает. Не уничтожение парка, а реконструкция детского лагеря для «Ак Барса» в Форосе. Не точечная застройка многоэтажками детских площадок и скверов, а строительство новых жилых домов. Не продажа по дешевке работающих предприятий и сельхозземель на ЮБК, а инвестиционный проект. Не принудительное переселение народа для его спасения от самосуда над предателями родины, а жестокая, ничем не оправданная депортация. Не продажа газа нашим зарубежным партнерам по цене ниже, чем для своих граждан, а геополитика. Прямо не 2021, а 1984! Двойные стандарты и новояз уже проникли в нашу жизнь и стали ее частью. На очереди, думается, создание «министерства любви», причиняющего боль, вгоняющего в отчаяние и уничтожающего инакомыслящих, а также «министерства мира», разжигающего войны.
К чему приведет такая подмена понятий догадаться не сложно.
Кстати, «Большой Брат» неустанно следит за всеми, все видит и все знает. Уже почти все! Не верите? Телефоны, смартфоны, ноутбуки, телевизоры, даже чайники и мультиварки уже способны подглядывать и подслушивать, а операторам сотовой связи прямо приказано записывать и хранить все наши разговоры. Соцсети следят за каждым нашим действием, покупкой или комментарием, который мы оставили в интернете. Они постоянно присутствуют в нашей жизни и навязчиво пытаются предугадать любое наше желание. Я уже не говорю о тех гигабайтах информации, которую мы предоставляем в различные ведомства, организации, базы данных которых периодически «сливаются» всем, кому надо.
Впрочем, «Большой Брат», видимо еще не настолько всевидящ, иначе как объяснить трагедии в школах: на днях в Казани и три года назад в Керчи?
Тем не менее, «Большой Брат» последователен — не плохо обеспеченная безопасность школьников, а плохое воспитание и компьютерные игры. И еще три года назад после трагедии в Керчи уже было поручено усилить надзор за оружием. Сегодня мы видим — не усилили, не предотвратили, не спасли. Но виновных в этом не найдут и искать не будут.
Соболезную родственникам погибших.
Лилия Косса