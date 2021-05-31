Победа над коммунальным беспредельном в Феодосии

Всем знакомо нововведение, согласно которому жители многоквартирных домов должны оплачивать услугу за отопление мест общего пользования в МКД. Но, что же делать, если в подъездах отсутствуют батареи, и фактически ресурсосберегающей организацией ничего не обогревается? Ответ один – обращение к депутату-коммунисту. Сегодня расскажем о работе депутата фракции КПРФ в Государственном Совете Республики Крым Илье Донченко.
На личном приеме к нему обратились жители дома 69 по ул. Гарнаева в городе Феодосия с жалобой на то, что им ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» начало выставлять счета за тепловую энергию для мест общего пользования (подъезды, подвалы). Однако в этих местах отсутствовали батареи или другие устройства для потребления тепловой энергии.
«По Моему запросу была инициирована внеплановая документарная проверка ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» для установления всех обстоятельств дела, — рассказал Илья Донченко. — В итоге Инспекцией по жилищному надзору Республики Крым было установлено, что при обследовании подвала и подъездов в МКД № 69 по ул. Гарнаева в городе Феодосия приборы отопления при сдаче в эксплуатацию не были предусмотрены, в технической документации отсутствует информации о наличии приборов отопления в подъездах указанного МКД».
Таким образом, в МКД отсутствует оборудование, потребляющее тепловую энергию в местах общего пользования, фактически коммунальная услуга по отоплению на общедомовые нужды исполнителем коммунальной услуги ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» потребителям МКД не предоставляется и потребители указанную услугу не получают, в связи с чем у ГУП РК «Крымтеплокоммунэренго» отсутствуют основания для начисления платы за коммунальную услугу по отоплению на общедомовые нужды потребителям МКД.
«По результатам проведенной проверки ресурсоснабжающей организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений (прекратить начисление платы за коммунальную услугу по отоплению на общедомовые нужды, а также произвести перерасчет собственникам помещений)», — отметил депутат.
Подобная ситуация сложилась также и в другом доме, расположенном в Феодосии по ул. Дружбы, 16. Там жителям начисляли оплату за отопление подъездов при полном отсутствии батарей. Управляющей организацией МУП «ЖЭК № 5» установлено, что в этом МКД были предусмотрены приборы отопления, но собственники МКД отказываются их устанавливать. Кроме того, радиаторы отопления в подъездах указанного МКД были демонтированы неизвестными лицами ранее.
«Внеплановая проверка ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», проведенная Инспекцией по жилищному надзору Республики Крым, показала, что в данном многоквартирном доме отсутствует оборудование потребляющее тепловую энергию. Инспекция выдала предписание о прекращении начисления платы за данную коммунальную услугу, а также произведении перерасчета собственникам помещения», — уточнил Донченко.
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