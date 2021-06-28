100 лет крымскому комсомолу

Коммунистический союз молодежи был рожден под знаменем Октября, под знаменем коммунизма. Его история — это яркая летопись борьбы молодежи за дело партии коммунистов, социалистической Родины, свидетельство неразрывной связи и единства поколений советских людей.
В рядах комсомола были воспитаны несколько поколений замечательной молодежи, знающей о патриотизме не понаслышке и готовой во имя идей коммунизма отдать все свои силы и знания, а в случае необходимости, и жизнь. Бессмертная слава покрыла комсомольские знамена. О мужестве, героизме и отваге советской молодежи красноречиво говорят пять орденов, которыми был награжден комсомол. История Крымской областной комсомольской организации неразрывно связана с историей ВЛКСМ, с историей комсомола СССР.
Первые комсомольские организации в Крыму стали создаваться в мае 1919 года. В 1921 году в рядах крымского комсомола насчитывалось 2 456 юношей и девушек.
Комсомольцы Крыма принимали активное участие в борьбе против внутренней контрреволюции и иностранных военных интервентов в годы Гражданской войны. Они были на переднем крае борьбы с голодом и разрухой, неграмотностью и беспризорностью, работали на стройках Дальнего Востока и Сибири, повсюду помогая партийным организациям в решении основных задач времени.
Более 22 тысяч крымчан-комсомольцев с оружием в руках сражались с немецко-фашистскими захватчиками, тысячи находились в подполье и партизанских отрядах. 18 Героев Советского Союза были воспитаны крымским комсомолом. Свыше пяти тысяч молодых патриотов в годы Великой Отечественной войны было награждено орденами и медалями СССР.
В послевоенные годы комсомольцы Крыма шли в первых рядах социалистического соревнования за восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства области. Они восстанавливали Севастополь и Керчь, промышленные предприятия и школы, колхозы и больницы, являлись инициаторами посадки садов и виноградников.
При активном участии молодежи были успешно завершены комсомольские стройки: горная троллейбусная трасса Симферополь–Алушта–Ялта, Бахчисарайский цементный завод, фабрика обжиг-магнитного обогащения керченских руд, Симферопольское водохранилище, высоковольтная линия электропередачи Феодосия — Керчь.
Деятельность комсомола Крыма не ограничивалась только пределами своей области.
Комментарий:
Владимир Максимов,
председатель Совета Межрегиональной общественной организации
«Союз ветеранов комсомола Крыма»
Для меня комсомол – это, прежде всего, молодость, причастность к большим государственным делам, в которых комсомольцы принимали самое непосредственное и активное участие. Это история, к которой я чувствую и свою сопричастность через свои поступки. Быть в комсомоле – проявлять ответственность за свои действия, порядочность, верность Отчизне и уважение к людям. На мой взгляд, это важные черты настоящего комсомольца, которые с возрастом начинаешь ценить сильнее.
В наше сложное многополярное время современные комсомольцы по своему характеру значительно отличаются от нас. Они более спокойные, в них нет такого задора, боевого настроения и желания действовать. И в этом есть и наша ответственность, как старшего поколения, – возможно мы упустили тот момент, когда нужно было воспитывать молодежь. Совсем недавно было время, когда ветеранов комсомола, проживших зачастую сложную и тяжелую жизнь, даже не пускали в школу на беседу со школьниками, чтобы поделиться своим опытом. А теперь мы имеем сложившуюся ситуацию – молодых сложно поднять, часто они не имеют своей инициативы. Но, повторюсь, это наше упущение, а не их вина. Несмотря ни на что, мы все равно в них верим – за ними будущее.
депутат ГС РК от фракции КПРФ, первый секретарь КРО ЛКСМ
Я считаю, что современный комсомол – это идейная молодежная организация, которая сегодня, пожалуй, единственная, проповедующая среди молодого поколения правильные взгляды на братство, справедливость и социализм.
Главная цель современных комсомольцев – донести до нынешней молодежи правильные ценности. К сожалению, молодые люди сегодня дезориентированы в значительной степени навязанными современными «идеалами», разрушающими их изнутри. Наша комсомольская организация держится на высоких моральных и этических принципах, и мы понимаем, что успешное будущее нашей страны возможно только тогда, когда молодежь будет объединена общей справедливой идеей, основанной не на индивидуальном эгоистичном «выпячивании» и популистских поступках. Мы же прививаем молодым правильные ценности – помочь ветеранам, рассказать подрастающему поколению правдивую историю страны, показать, что такое социальная справедливость на современных примерах нашего общества.
Комсомольская организация сейчас по сути является представителем субкультуры – у нее есть свои ценности, идеалы, идеология и способы развития. Сегодня она показывает, что правильные поступки полезны для всего общества и несут добро людям.
<...>
Полная версия статьи в печатном номере газеты
Подпишись и читай полностью
Подписной индекс издания в отделениях «Почты Крыма» – 30538.