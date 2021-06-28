16 июня состоялось собрание партийного актива в пгт Черноморское. Первый секретарь Черноморского РК КПРФ Майя Стародубцева отметила важность объединения в партийных рядах и необходимость активной работы со сторонниками партии.
Депутат Госсовета РК, первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко обратил внимание товарищей на то, что сейчас то самое время, когда нужно выходить и общаться с людьми, объяснять им, что выбор, сделанный ими 19 сентября, может сделать их жизнь либо лучше, либо хуже.
«Мы — единственная политическая организация, имеющая разветвленную сеть отделений, первичных организаций. Именно в этом наша сила. Мы можем проинформировать, поговорить, разъяснить и вовлечь огромное количество людей, используя даже только круг своего общения. Тех людей, с которыми вы дружите, работаете, живете рядом. Если они хотят жить лучше, пусть придут на выборы и проголосуют не за «партию власти», а за нашу партию, за КПРФ, которая может и хочет сделать жизнь простых людей лучше», — отметил Сергей Богатыренко.
В ходе собрания отдельное внимание уделили обсуждению темы принудительного голосования бюджетников, которых «ЕР» заставляет отдать за нее голоса, пригрозив увольнениями, лишениями премий и т. д.
Коммунисты также обсудили ряд острых вопросов Черноморского региона: отсутствие медицинских специалистов, которые уезжают из-за низких зарплат, отсутствие аптек во многих селах района, отсутствие асфальтированных дорог и освещения, низкие пенсии.
Депутат Евпаторийского горсовета от КПРФ, первый секретарь Евпаторийского ГО КПРФ Оксана Таранина отметила, что, не смотря на все трудности, необходимо продолжать бороться за интересы простых людей, внедрять программы партии в жизнь, а для этого нам нужны голоса за депутатов в ГД.
«Коммунисты всегда доводят начатое дело до конца. Мы не отступаем перед трудностями и не опускаем руки. Во многих районах Крыма проблемы у всех одинаковые — несправедливо низкие соцвыплаты, начисление окладов, проблемы в медицине и образовании. И чтобы чего-то добиться, необходимо жестко отстаивать правду, бороться с чиновничьим беспределом, добиваться и побеждать, — подчеркнула Оксана Таранина. — У компартии есть нужные, важные, реальные программы для выхода страны из кризиса, для улучшения уровня жизни простых людей, для нормального будущего наших детей. Поэтому нам обязательно нужна командная работа, поддержка и помощь однопартийцев».
В век развитых информационных технологий очень важно и очень просто охватить огромное количество людей, донести до них нужную важную информацию, используя ресурсы социальных сетей в интернете.
«Соцсети, интернет — это очень важное и мощное оружие, которым нам обязательно нужно пользоваться, чтобы донести правдивую информацию до людей, — напомнил присутствующим секретарь по организационной работе КРО КПРФ Алексей Нестеренко. — Также не будем забывать и о нашем печатном органе — газете «Коммунист Крыма».
Депутат Межводненского сельского совета от КПРФ Виталий Попков также отметил, что активная работа в информационном поле формирует положительный имидж коммунистов и партии в целом.
Кроме того, по итогам встречи партийного актива депутат ГС РК Сергей Богатыренко совместно с руководителем фракции КПРФ Евпаторийского горсовета Оксаной Тараниной провели прием граждан.
Лилия Косса, фото автора