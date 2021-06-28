Тыл – фронту

22 июня 1941 года фашистская Германия вместе с армиями Италии, Венгрии, Румынии, Финляндии без объявления войны напала на СССР. Началась Великая Отечественная война, которая продолжалась почти четыре года и закончилась победой советского народа, его Красной армии и капитуляцией гитлеровской Германии.
Техника решает все
Объективно следует признать, что Германия с одиннадцатью оккупированными ею странами Европы превосходила в техническом отношении СССР — военная промышленность этих стран работала на фашистов. Кроме того, Германия получила в качестве трофеев вооружение 92 французских, 22 бельгийских, 18 голландских, 12 английских, 6 норвежских и 30 чехословацких дивизий, разгромленных ею с 1939 по 1941 год.
ВОВ явилась суровым испытанием для советского народа, но советские люди встали на защиту своей Родины, проявляя массовый героизм как на фронте, так и в тылу.
Под давлением превосходящих сил противника Красная армия, обороняясь была вынуждена отступать, но все погранзаставы сражались до последнего, а Брестская крепость в течение месяца сдерживала натиск целой дивизии вермахта. Большинство защитников погибли, в том числе комиссар Е. М. Фомин, симферополец.
Была ли угроза нападения на нашу страну? Да, была. Еще после Гражданской войны и военной интервенции руководство страны понимало, что капиталистическое окружение не оставит в покое первое в мире социалистическое государство, поэтому на XIV съезде ВКП(б) в декабре 1925 года была поставлена задача индустриализации страны для обеспечения ее экономической независимости, укрепления обороноспособности, создания материальной базы социализма.
На первой Всесоюзной конференции работников промышленности 4 февраля 1931 года в речи «О задачах хозяйственников» И. В. Сталин сказал: «Техника в период реконструкции решает все». За годы предвоенных пятилеток вступили в строй свыше 9 тыс. промышленных предприятий.
Созданная в предвоенные годы оборонная промышленность была способна обеспечить вооружение Красной армии. В сложной международной обстановке, связанной с началом Второй мировой войны, развязанной Германией и направляемой международным империализмом против СССР, имели место просчеты руководства в оценке сроков начала ВОВ.
Броневая сталь
В создавшейся обстановке 23 июня 1941 года была сформирована Ставка верховного главнокомандования, 30 июня образован Государственный комитет обороны, 19 июля Сталин назначен наркомом обороны. 26 июня 1941 года образован Совет по эвакуации — председатель Н. М. Шверник, заместитель А. Н. Косыгин. Под их руководством во второй половине 1941 года было вывезено на восток страны оборудование 1 360 предприятий, имеющих первостепенное значение для обороны, а также их коллективы вместе с семьями.
В первые месяцы войны под ударом оказалась территория, где находились 37 заводов, выплавляющих 58 % стали. И. Т. Тевосян, нарком черной металлургии сказал: «В современной войне решающую роль будет играть металл, его количество и качество». Резко возросло значение восточных регионов страны — Урала и Сибири, где входили в строй в 1932 году Магнитогорский (знаменитая Магнитка) и Кузнецкий металлургические комбинаты, в 1940 — Новотагильский, а в 1943 — Челябинский заводы.
22 июня 1941 года у директора Магнитки И. Носова состоялся следующий телефонный разговор с наркомом.
Тевосян: «Вам придется варить броневую сталь для танков».
Носов: «А катать? У нас же нет стана».
Тевосян: «Демонтируем стан на юге и будем отправлять вам».
Прокатный стан с Мариупольского завода должен был прибыть только в августе, но его надо было еще ввести в действие. Обстановка не позволяла, поэтому было принято решение изготавливать броневой лист на имеющемся оборудовании. Большие трудности пришлось преодолеть специалистам: это и выход из строя оборудования, и изменение технологии, и многое другое.
В конце июля был получен броневой лист. Сто дней выиграли тогда труженики Магнитки. За годы войны из магнитогорской стали был изготовлен каждый третий снаряд, выпущенный по врагу, и «одет» в броню каждый второй танк. На Новотагильском был введен стан с Ижорского завода (Ленинград), на Нижнетагильском — стан московского завода «Серп и молот».
Наши танки
В ноябре 1942 года в «Правде» сообщалось, что фашисты рассчитывали ударом по металлургии свалить с ног нашу промышленность, но советские металлурги сумели обеспечить военную индустрию металлом для танков, артиллерийских орудий и снарядов. Недаром в песне «День Победы» есть такие строки: «Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей». Урал стал основной кузницей вооружения Красной армии.
В городе Нижний Тагил завод № 183 имени Коминтерна, эвакуированный из Харькова, в сентябре 1941 года на территории Уралвагонзавода уже в ноябре организовал выпуск танков. За годы войны было изготовлено 35 тыс. средних танков Т‑34 (с пушкой калибра 76 мм) и Т‑34–38 (с пушкой калибром 85 мм). 35-тысячный сошел с конвейера 26 мая 1945 года и установлен на площади перед заводом.
Танк Т‑34 был разработан в КБ Харьковского завода под руководством главного конструктора М. И. Кошкина в 1940 году. В нем наилучшим образом сочетались тактико-технические данные и технология изготовления. Например, автоматическая сварка броневых листов под флюсом по методу академика Е. О. Платона была в 5 раз быстрее, чем ручным способом.
«Их Т‑34 был лучшим в мире», — генерал-фельдмаршал вермахта Клейст
После окончания Ленинградского военно-технического института мне довелось работать в Нижнем Тагиле на армейском полигоне.
Настоящей грозой для немецких танков был ИС‑2 («Иосиф Сталин») с пушкой 122 мм, прозванный «зверобоем». Он пробивал насквозь броню «Тигров» и «Пантер». Разработчиком тяжелых танков ИС‑2, КВ («Клим Ворошилов»), самоходных артиллерийских установок САУ‑152, ИСУ‑152 был Ж. Я. Котин. В 1937 году он возглавил СКБ‑2 Кировского завода (Ленинград), а в 1943 году его назначили главным конструктором и директором танкового завода № 100 в Челябинске.
Всего за годы войны было изготовлено 95 099 танков и САУ. Это больше, чем выпустила Германия и ее союзники. 7 тыс. получили по ленд-лизу.
Бог войны
Громила фашистов и артиллерия. «Богом войны» назвал ее тов. Сталин. Под руководством Ф. Ф. Петрова были созданы танковые, самоходные, дальнобойные орудия и гаубицы (для навесной стрельбы), в т. ч. лучшая в мире 122 мм гаубица М‑30. За годы войны было изготовлено 19 тыс. М‑30. Свой творческий путь он начинал в г. Молотов (Пермь) на заводе № 172, затем на Уралмаше в ОКБ‑9. <...>
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Евгений Добросердов
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