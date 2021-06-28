ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО к главе Республики Крым Сергею Аксёнову

Уважаемый Сергей Валерьевич!
Жители пгт Ленино Ленинского района Республики Крым в который раз обращаются к Вам по поводу деятельности взрывопожароопасного предприятия ООО «БК Терминал» Семиколодезянская нефтебаза, находящегося в непосредственной близости (5 м) от самого густонаселенного района поселка.
Многочисленные обращения жителей поселка в адрес руководителей от местного управления до республиканских властей и органов прокуратуры сопровождались столь же многочисленными проверками, которые выдавали предписания об устранении нарушений, устанавливали сроки их исполнения, штрафовали руководство и констатировали главный факт отсутствия лицензии на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности по хранению и перевалке битума.
Из озвученного лично Вами перед жителями поселка обращения к Прокурору Республики № 1/01–54/7001 от 23.10.2019 г. мы узнали о размерах нанесенного вреда экологии и здоровью жителей поселка в 2018–2019 годах. Также медийно в апреле-мае 2020 года Вами поднимался вопрос о недопущении деятельности предприятия во вред здоровью населения, и устно Вы давали задание Председателю Совета Министров РК решить вопрос выноса предприятия за пределы поселка.
С марта 2015 года, 6 лет, под нашими окнами осуществляется деятельность вредоносного взрывопожароопасного предприятия без соответствующих лицензий и экспертиз, вынуждая нас от млада до стариков задыхаться от паров битума, и никто из руководства региона не встал на защиту законных прав населения — жить в чистой, безопасной окружающей среде.
Уважаемый Сергей Валерьевич! Просим Вас сдержать Ваши обещания, решить вопрос выноса предприятия ООО «БК Терминал» Семиколодезянская нефтебаза за пределы поселка. Станьте защитником наших законных прав!