Что в селе? Разруха. А будет ли лучше?

На одном из депутатских приемов, проводимых руководителем фракции КПРФ в Государственном Совете РК Сергеем Богатыренко, к нему обратились жители села Охотское со своими проблемами и бедами. И, знаете, ведь людей волнуют вопросы, которые решать должны местные чиновники, но почему-то достучаться до них граждане не могут. Или первые не готовы разговаривать со вторыми, или вторые уже не верят обещаниям первых. Но обо всем по порядку.
Вот, что рассказала нам одна из жительниц села Охотское Татьяна Гуренко.
«Клуб в нашем селе находится в ужасающем состоянии. В прошлом году во время представления в клубе прямо обвалился потолок. Некоторым людям пришлось выбираться через черный ход, так как путь был перегорожен обломками. Сейчас клуб не работает. Раньше в нем была библиотека довольно большая. Сейчас ее перенесли в общежитие, потому что все в клубе промокло, все полки сгнили. А ведь клуб не старый, в 1990 году был построен. Раньше там проводили собрания, показывали кино, мультики. Сейчас все течет, клуб закрыт.
В Охотском живут около 500 человек. Работы нет, развлечений тоже. Селяне летом, чтобы заработать, кто уезжает в соседние села на сбор урожая, кто в город. А зимой дохода нет, только одна надежда на пенсию стариков или, если за лето-осень заработали, на это и живем.
Правда, нам построили футбольную площадку в центре, она всегда закрыта на ключ, и кроме взрослых на ней никто не играет. И центральную дорогу сделали, где школьный автобус ездит, поставили стол, праздновали, а на других улицах — проселок, грязи по колено. Фонарей четыре штуки на все село — возле школы, клуба, общежития и в начале улицы Юбилейной. Администрация говорит, что денег нет. Везде мусор, в парке деревья сухие никто не обрезает — не хотят».
Одна из бывших учениц Охотской школы также рассказала нам о проблемах в родном селе и общеобразовательном учреждении.
«В сельской школе много проблем. Там нужно менять окна, так как во время дождя вода льет прямо внутрь здания. Уборщицы вынуждены все это быстро убирать, потому что вода растекается и по коридору, и по классам. В зимний период дети вынуждены были ходить в куртках, потому что в школе было очень холодно, например, в спортивном зале температура была минус три. Школе, наверное, лет 60, а райадминистрация все время говорит, что нет средств на ремонт. И предыдущий директор и нынешний обращались в администрацию. Результата нет, четыре года топчутся на месте. А в таких условиях вынуждены учиться 120–130 детей. Многие переводятся в школы, расположенные в других селах. Мне тоже пришлось. В прошлом году в Охотской школе ребята могли учиться с 1 до 11 класса, в этом только до 9-го. Прошлогодние десятиклассники переведены в другие сельские школы района. Говорят, нет бюджета. В прошлом году в десятом классе Охотской школы училось 7 человек.
А еще в селе закрыли единственную аптеку. Жителям сказали, что она нелегальная. А теперь у нас вообще нет никакой аптеки и пожилые люди вынуждены просить односельчан, которые едут на автобусе в город или другое село, купить им лекарства. Кто-то соглашается помочь, а кто-то нет. А у нас в Охотском соцработника нет, чтобы помочь старикам. Правда, есть соцработник, занимающийся работой с детьми. А старики никому не нужны. Сельская молодежь не то что место в автобусе не уступит, а еще и обхамить может. ФАП есть, но вот лекарств в нем не купишь».
За комментариями к сложившейся ситуации мы обратились к представителям Нижнегорской районной администрации. Вот, что нам ответили.
«По Охотскому дому культуры ситуация такая. Сейчас подготовлен проект, он находится на экспертизе. Без экспертизы финансирования не будет. До конца года должны провести экспертизу и отдать заказ на финансирование. В этом году по дорожной карте заканчивается капитальный ремонт Великосельского и Кореновского сельских домов культуры, а Охотский клуб записан на 2022–2023 год. Клубами занимается отдел культуры администрации Нижнегорского района.
По школе примерно такая же ситуация. Девять школ в этом году меняют окна и две из них еще и фасады. Что касается Охотской средней школы <...>
Полная версия статьи в печатном номере газеты
Лилия Косса,
фото предоставлены
жителями села Охотское
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