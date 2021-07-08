С этих слов в Алуште началось мероприятие, инициированное и организованное городским комитетом компартии и посвященное 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.
У памятника освободителям Алушты прозвучали записи песен военных лет, там собрались представители старшего поколения и учащиеся МОУ № 2 со своими учителями. Ребята подготовили трогательные письма-пожелания ветеранам. Письма в форме традиционных треугольников военно-полевой почты дети символично сложили в солдатскую каску и торжественно передали ее ветеранам. Д. И. Харитонова ветеран педагогического труда рассказала детям историю памятника, установленного в честь воинов-освободителей Алушты, у которого проходило мероприятие. Песни военных лет в исполнении Валентины Поддубчак вызвали у присутствующих море эмоций. В завершение, после отрывка из «Реквиема» Р. Рождественского (Помните! Через века, через года — помните! О тех, кто уже не придет никогда. Помните!), была объявлена минута молчания. Далее к памятнику возложили цветы и корзину с алыми гвоздиками. Дети преклоняли колено, в благодарственно склонив головы, отдавая дань уважения павшим героям, а затем возлагали цветы к подножию памятника.
«Это самая страшная, самая жестокая и самая бесчеловечная война в нашей истории, — отметила первый секретарь Алуштиского горкома КПРФ Алла Шавель. — Ребята, будьте достойны великого подвига советских солдат, защитивших Родину от порабощения. Любите свою Россию, как любили ее они. Любите и берегите свою малую Родину — Крым, Алушту».
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Аллы Шавель