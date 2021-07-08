Каждый должен сделать свой выбор!

Депутаты от КПРФ обсудили с крымским политологом проблемы нынешней ситуации в стране, пути выхода из кризиса, и возможности, которые открывают перед каждым гражданином России сентябрьские выборы в Государственную Думу РФ.
По словам политического эксперта Владимира Джараллы у крымских коммунистов есть все шансы, чтобы попасть в списки или пройти по округу. Более того, он подчеркнул, что безоговорочная победа партии власти — это миф и он может быть опровергнут, если будет проведена нормальная политическая работа. «Коммунистам, как единственной оппозиционной силе, конечно же нелегко — против них работает сама власть и то, что они называют админресурсом, но с другой стороны у них очень мощный потенциал в виде протестных настроений в обществе. Другое дело — насколько они будут способны его аккумулировать», — пояснил эксперт.
Сергей Богатыренко, первый секретарь Крымского рескома КПРФ отметил, что социалистический строй — это единственная политическая формация, которая может нести людям добро, и предвыборная программа КПРФ «Десять шагов к власти народа» ясно дает понять, насколько необходимы в нашей стране качественные перемены, способные улучшить жизнь граждан, и какой необходим вектор, чтобы выйти из затяжного экономического и политического кризиса.
Банковская система России в руках Запада
Один из шагов, предлагаемый коммунистами — вывести из-под контроля и управления федеральной резервной системы США Центральный Банк Российской Федерации, так как в данный момент он не выполняет свои функции, возложенные на него Конституцией РФ. Ярким примером тому является систематический подъем кредитной ставки для коммерческих банков, которые, соответственно, поднимают ее для предприятий, что душит российскую экономику. Если во всем мире кредитные ставки стремятся к нулю, то в России наоборот — они только поднимаются, а отсюда и рост инфляции.
«Центральный Банк не подчиняется органам власти и управляется извне, что подчеркивает колониальность нашей страны, — отметил Андрей Кочеихин, депутат Ялтинского городского совета от КПРФ. — Закредитованность населения привела к тому, что долги по кредитам достигли 21 трлн рублей, что сопоставимо с бюджетом всей России. Закредитованность населения хороша при растущей экономике, а когда наблюдается стагнация — этот пузырь, который когда-нибудь лопнет, и к улучшению ситуации нет никаких перспектив».
Кочеихин подчеркнул, что в данной ситуации уход от доллара в системе взаиморасчетов со стороны федеральных властей не более чем лукавство, говорящее о том, что эта концепция не обязательно будет иметь дальнейшее развитие. По аналогии с майскими указами президента — когда глава государства обозначил четкие тенденции — что нужно делать, а на всех уровнях чиновниками ведется полный саботаж, в том числе и со стороны представителей правящей партии. Такой вот парадокс!
Три дня до выбора?
Сейчас так сложилось, что народ не может влиять на политику государства. Первым шагом к изменению такой ситуации является изменение выборного законодательства, которое сейчас позволяет голосовать как угодно. Трехдневное голосование в данный момент невозможно нормально проконтролировать, происходят множественные фальсификации и в итоге получаются выборы без выбора. В Конституции записано, что полнота власти принадлежит народу, но мы прекрасно видим, что его волеизъявление попирается и нормального выбора политических сил, которым он доверяет, нет, и это нужно менять!
«Трехдневное голосование не влияет на явку избирателей, люди настолько разочарованы и не верят партии власти, в те изменения, которые могут быть, что просто не идут на выборы. Зато три дня голосования развязывают руки для фальсификации, дают возможность подтянуть на выборы «под ружье» всех своих «военнопленных» — бюджетников, а также успеть в ночное время, пока нет наблюдателей и охраны, подменить бюллетени. Это выгодно для партии власти, а не для народа. Низкая явка на выборах говорит о безразличии народа к действующей политической системе. Людей приучили к пониманию того, что от их выбора ничего не зависит. «Мы не можем ничего изменить, без нас и так все решили», — говорят люди и уже махнули на эту ситуацию рукой. Понимаете, до чего довела политическая система избирательное законодательство? Люди не хотят ходить на выборы», — сказал Сергей Богатыренко.
Также он отметил, что перед оппозиционными партиями, а в первую очередь перед КПРФ, стоит большая задача — убедить народ, что нужно прийти на выборы и проголосовать. Не возмущаться на кухнях, а выразить свое волеизъявление и гражданскую позицию.
«Мы убеждаем народ проигнорировать первые два дня голосования и прийти на третий, чтобы затруднить фальсификации с голосами. Ведь что получается — как ни выборы, так множественные нарушения, подтасовки и все, в основном, в интересах партии власти, — подчеркнул Богатыренко. — Мы хотим донести в первую очередь до бюджетников, что сейчас судьба страны находится в их руках. Бюджетниками беззастенчиво пользуется власть, угрожая им увольнением или лишая премий, различных надбавок, заставляя идти и голосовать исключительно за одну политическую силу или за конкретного кандидата, и если нам за эти три месяца удастся их разбудить и объяснить, что именно от них зависит выбор. Если вы также придете на голосование и проголосуете по воле сердца, а не за ту партию, которая вас угнетает, над вами издевается, которая загнала всех бюджетников — медиков, соцработников, учителей — на минимальные зарплаты, то сможете изменить будущее страны. Это зависит именно от вас».
ЖКХ — жирный кот храпит
Одним из пунктов программы коммунистической партии является снижение квартплаты и прочих коммунальных платежей. Это возможно сделать, к примеру, за счет отмены начислений за капремонт, обслуживание придомовых территорий или отопление в неотапливаемых подъездах, чтобы люди не тратили по 7–10 тысяч за те услуги, которые они по факту не получают или не видят ощутимых улучшений. Многие люди получают мизерные зарплаты, а огромные коммунальные платежи загоняют их в долговую яму, а если в семье, к тому же, есть дети, то расходы становятся просто непосильными.
«Поэтому коммунистическая партия выступает за отмену завышенных тарифов ЖКХ и отмену оплаты капремонта, и прочего, что «сваливается» на людей и ложится непосильным бременем, опустошая семейный бюджет, — уточнила Оксана Таранина, депутат Евпаторийского городского совета от КПРФ. — В программе КПРФ есть конкретные цифры, касающиеся оплаты ЖКХ, мы будем добиваться того, чтобы расходы на коммунальные услуги не превышали 10 % дохода семьи. Людям выставляют непомерные счета и они, смотря на них, начинают задумываться, сколько платят они, а сколько соседи — ведь у нас зачастую тарифы привязаны к количеству прописанных в квартире. Сейчас людей довели до такой степени, что они начали интересоваться соседскими квитанциями — почему сосед платит меньше, чем я? А ведь ни для кого не секрет, что тарифы на коммунальные платежи являются скрытым налогообложением граждан. Так как мало кто понимает механизм их формирования, то в результате власти пользуются этим и накручивают столько, насколько хватает жадности. Так сложилось, что это единственные платежи, которые люди платят регулярно и стараются обойтись без особых задержек. Причем самые добросовестные плательщики, как правило, имеют небольшие доходы».
Ситуация примечательна тем, что два раза в год идет повышение тарифов ЖКХ — скрытый налог все больше и больше растет, а в него закладываются оплата мобильной связи для начальства, ремонт и заправку их автотранспорта и многое другое… почему мы должны за это платить?!